Какие рабы стоили дороже всего?

Одним из самых прибыльных дел в античности была торговля орудиями труда. В особенности двуногими и говорящими, то есть рабами. Но продавать оптом дешёвую рабочую силу хлопотно и невыгодно. Когда Юлий Цезарь после великих побед в Галлии привёл в Рим 63 тысячи пленных, за здорового крепкого раба давали всего 100 денариев, хотя обычно такой товар стоил в 3-4 раза дороже.

Римские завоеватели в Галлии. Картина современного художника

Цена раба, помимо рыночной конъюнктуры, определялась следующими основными характеристиками живого товара:

— Возраст. За детей давали очень мало, за стариков тоже, дороже всего ценились юноши и девушки.

— Здоровье. Хилый и больной раб стоил намного меньше крепкого и здорового.

— Знание языка. Раб, не понимавший латынь, мало на что годился. А вот знание греческого языка многократно повышало его цену. Если раб понимал пунический, сирийский или египетский, его можно было выгодно продать морским торговцам, нуждавшимся в переводчике.

— Образованность. Умение читать и писать позволяло использовать раба в качестве секретаря или виллика (управляющего поместьем), такие рабы стоили в десятки раз дороже неграмотных.

Рабыня Невия в сериале «Спартак»

— Красота или особые внешние качества. Белокурых рабынь с густой шевелюрой, даже не знавших латыни, охотно покупали матроны — их волосы ценились для изготовления париков.

— Умения и таланты. Цены на музыкантов, танцоров, учителей, архитекторов, врачей и прочих квалифицированных специалистов начинались с 10 тысяч денариев.

— Послушание. Если было известно, что этот раб мятежник, склонен к побегу или преступлению, цена на него падала во много раз.

Танцовщицы в фильме «Царица Вавилонская», 1954 г.

Выгоднее всего было продавать рабов высшей ценовой категории, то есть элитных и штучных. В первую очередь особо ценным товаром считались экзотические певицы и музыканты из далёких стран, прекрасные юноши и девушки. Их не выставляли на рынках, а проводили аукционы на виллах, где покупатели из числа патрициев и нобилей перебивали друг у друга цену, из-за чего она порой взлетала до небес.

Античная рабыня-египтянка, современный косплей

Но красота и юность быстро проходят, даже самая прекрасная молодая рабыня со временем станет просто миловидной, а затем и вовсе постареет. То есть покупка таких рабов была весьма сомнительным вложением капитала. Умные богачи вкладывались в известных гладиаторов, которых можно было сдавать в аренду. За каждые игры с участием прославленного чемпиона римские цирки платили их владельцу круглую сумму, так что подобная покупка окупалась меньше чем за год. Если, конечно, гладиатора не убьют во время выступления. Гладиаторы могли стоить десятки тысяч денариев, их цена зависела не столько от бойцовых качеств, сколько от известности данного конкретного спортсмена.

Гладиаторы на римской вилле. Кадр из сериала «Спартак»

Римские нобили охотно покупали рабов-учителей, которые порой стоили ничуть не меньше. Учитель греческого избавлял отпрыска знатного рода от необходимости посещать школу вместе с детьми всякого простонародья, учитель боевых искусств помогал ему стать настоящим воином, что впоследствии помогало в военной карьере. Но дороже всего ценились учителя философии и риторики, ведь и римская политика, и юриспруденция были по сути состязаниями в красноречии. Умело поставленный навык публичных выступлений был совершенно необходим любому римскому политику.

Речь в сенате, современный арт

Математика и прочие точные науки не считались необходимыми для отпрыска патрицианской фамилии. В то же время рабы-инженеры и архитекторы весьма ценились, но не для обучения, а для практических работ. Ведь патриции не только строили виллы и особняки для себя, но будучи избранными магистратами, могли заведовать дорожным или городским строительством. В таких случаях им были нужны квалифицированные кадры, и если речь шла о длительных проектах, то раб обходился дешевле, чем наёмный специалист, которых к тому же в античности было немного.

Римский врач ставит банки пациенту. Картина современного художника

Хороший врач, получивший образование в зарубежных (греческих или египетских) академиях, тоже стоил больших денег. Врачи, вместе с учителями и секретарями, входили в особую категорию рабов, к которым относились почти как к членам семьи. Их селили в отдельной комнате, хорошо одевали, кормили с хозяйского стола. У них порой имелась личная собственность, а после нескольких лет верной службы хозяин обычно давал им вольную и они могли открыть собственное дело. Таких рабов именно освобождали, но не перепродавали, поскольку они знали многое о личной жизни своих владельцев, и политические противники, перекупив такого раба, могли бы воспользоваться этой информацией.

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