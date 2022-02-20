 Кто финансировал Октябрьскую революцию?

Длительное время историки пытались выяснить источники финансирования Октябрьской революции, которая произошла в 1917 году. Достаточно интересные факты нашли лишь в двухтысячных годах, когда удалось рассекретить некоторые записи из архивов. Поговаривают, что Ленин не был щепетильным в финансировании и он брал деньги от тех, кому было выгодно раздувание гражданских конфликтов. Осталось разобраться в вопросе — кому это было нужно?

Купец рабочего движения — А.Парвус

Удивительно, но иногда после ярких исторических событий забывают о личностях, которые были в них замешаны. Остался в тени и Александр Парвус, который якобы являлся купцом Октябрьской революции. Известно, что Парвус был немецким социалистом и активно дружил с Троцким который позже наряду с Лениным стал вождем революции.





Говорят, что Парвус спонсировал большевицкое движение, а также являлся одним из основателей принципов их движения. Именно он выставил идею вооруженного захвата власти в стране и противостояния с гражданскими. Он даже был тем, кто смотрел в будущее и утверждал, что капитализм превратится в универсальную систему, которую мы можем наблюдать сегодня.

Неужели Германия?

Далеко не секрет, что Германия являлась спонсором революционного движения в России.

Известно, что именно Парвус стал инициатором финансовой поддержки гражданской войны со стороны немцев. он говорил, что Россия не сможет участвовать в новой войне и противостоять социальному движению, ведь только только начала зализывать раны после русско-японской и ПМВ.

Фирма Парвуса получала необходимые деньги от Германии, а он в свою очередь покупал дефицитные товары и переправлял их в Россию.

Там эти товары получали большевики, продавали и вырученные деньги передавали Ленину на поддержку большевистского движения. Считается, что больше 10 млн марок было переправлено на революцию большевиков.

Революция выгодная для Антанты

Революционные события были очень выгодными и для Антанты. Они получили долю России во время дележки после Первой мировой войны. Британия и Франция также активно выступали против царского режима, ведь их союзник полностью противоречил идеологии. Англия в свою очередь очень тщательно наблюдала за событиями в русском движении, ведь им нужно было выждать необходимый момент и поддержать побеждающую сторону.

Самое удивительно, что англичане поддерживали сразу двух зайцев, тем самым не теряя доверия со стороны союзника и помогаю возможно будущему союзнику. Можно сказать и о том, что революция и раздробленность русских земель была выгодной для получения дешевых и доступных ресурсов.

Староверы не жалели денег

Немалую часть своих вложений в капитал революции внесли так званые староверы. Именно эти старообрядцы находились в оппозиционном движение против монархии, а за период до Октябрьской революции они успешно вели дела в торговли на рынках. Все это связано и с тем, что русские промышленники очень активно и тесно общались с англичанами, которые в свою очередь неплохо развивали свою деятельность в русском обществе. И староверы и английские промышленники поддерживали революционное движение, ведь считали что монархия уже устарела и необходим новый режим правления, который помог бы альтернативно развиваться всему обществу.

Есть много различных теорий, которые говорят о спонсорах революции. Многие считают, что Ленин вовсе был послан Германией специально, чтобы сделать революцию и подорвать царский режим правления. Некоторые же говорят, что Британия очень хотела сделать с России колонию и захватит ресурсы. Важно только одно — эта революция действительно не была для граждан, а несла в себе тесный подсмысл выгоды и жажды наживы.

А как вы думаете, кому еще могла быть выгодной революция?



Источник: https://history.com.ru/rusimp/kto-finansiroval-oktyabrskuyu-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Более ста лет назад в Петрограде был совершен государственный переворот, ничего общего не имевший с революцией, однако советские люди всегда праздновали это событие, считая его почему-то великой революцией, принесшей людям свободу и равенство. И только сейчас мы открываем для себя правду о тех трагичных событиях, однако многим она не нравится, но без правды у России нет будущего! Именно поэтому хотелось бы вспомнить и реально разобраться в событиях тех дней.

Как известно, период с середины 80-х – до середины 90-х годов вошел в историю России как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты . Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г.на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые! По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире. Именно тогда зафиксировался рекордный прирост населения – 50 миллионов человек, чего не наблюдалось на протяжении всей советской истории !Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Немаловажно также, что после окончания войны Российская Империя должна была получить часть польских земель, захваченных Германией: Галицию, которой владела Австро-Венгрия; контроль над стратегическими проливами Босфор и Дарданеллы, а также Константинополь. В данном случае, Черное море превращалось во внутренний водоем Российской империи!

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.

Многие до сих пор наивно верят, что народ , несмотря на вышеперечисленные успехи России, в 1917 году восстал якобы против царя, не выдержав гнета самодержавия, голода, военных потерь и т. д.. Эти облапошенные большевистской пропагандой люди , до сих пор думают , что октябрьские события были революцией, а не обыкновенным переворотом, устроенным Западом и представителями российского и международного масонства. Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от октябрьского переворота, февральские события можно условно назвать «буржуазно-демократической революцией», поскольку так или иначе в ней принимали участие многие партии тогдашней России (как ни странно , но большевики тогда являлись самой малочисленной и непопулярной партией).

Любопытно, что на одном из тайных заседаний Антанты была принята резолюция о разделе территории Российской империи на сферы влияния стран этого блока. Не желая допустить русских к послевоенному переустройству границ, представители Антанты решили поставить под сомнение саму легитимность России. А сделать это можно было, лишь ликвидировав законную власть, посеяв в стране хаос гражданской войны. Большевики же , как локомотив подобных разрушительных процессов, подходили на эту роль лучше всего.

Кроме того , прозападное Временное правительство сознательно, шаг за шагом сдавало свои позиции в пользу большевиков. Оно не препятствовало разрушительной ленинской пропаганде в армии, закрывало глаза на создание незаконных вооружённых формирований в лице Красной гвардии, всячески преследовало тех генералов и офицеров русской армии, которые стремились противостоять большевизму.Продолжение в моей статье намоем сайте( https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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