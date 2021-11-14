3 признака заблудшей души

Заблудшие души — это люди, которые находятся в духовном дрейфе. По какой-то причине они заблокировали голос интуиции, исходящий от их высшего «я». Таким образом они лишили себя одновременно и чувства бесконечной любви вселенной, а это ведет к страданиям, злости и грусти. Жизнь заблудшей души очень сложная.

Эти люди могут показаться вам самыми неприятными личностями, излучающими энергию низких вибраций и ведущими себя довольно отталкивающе.

Но если мы хотим им помочь, необходимо научиться проявлять к ним симпатию, а не злость и враждебность. Заблудшие души нуждаются в безусловной любви сильнее, чем все остальные, потому что очень по ней соскучились. И хотя порой это может быть крайне сложно понять, но любовь и принятие действительно являются единственными вещами, которые мы можем дать другим людям, чтобы помочь им найти свой утраченный путь.

Ниже описаны несколько раздражающих признаков заблудших душ и представлены лучшие способы им помочь.

1. Защитная реакция

Заблудшая душа — это человек, которым движет эго, а не его высшее «я». Эгоистичность заставляет заблудшие души чувствовать необходимость отстаивать свою позицию и предполагать, что они всегда правы и знают все лучше остальных.

Даже дружественный совет, призванный помочь заблудшей душе, тут же отметается ею, ссылаясь на целый список причин, почему она верит, что это ей не поможет.Как вам реагировать на эту защиту? Примите ее. Не спорьте с заблудшей душой, даже если вы уверены, что ваш совет это именно то, что ей сейчас нужно.



Помните, заблудшие души блокируют голос своей интуиции, а, значит, будут отказываться от любых полезных советов, от кого бы они ни исходили. Лучшее, что вы можете сделать, это изложить свои идеи, а затем отстраниться от дискуссии.

Удивительно, но когда я в прошлом поступала подобным образом, многие люди впоследствии говорили мне: «Помню, как ты мне сказала то-то и то-то, и это был действительно хороший совет!».

Проблема заблудших душ заключается в том, что им не нравится, когда их эго сталкивается с сопротивлением. Если вы не будете оспаривать их опровержение ваших слов, это повысит вероятность того, что они прислушаются к вашему дельному совету, поскольку ваш подход не вызвал у них опасений.

2. Закрытость разума

Как правило, заблудшие души не склонны принимать других людей и их мнения.

Опять-таки, высшее «я» отличается любовью и принятием всего и вся. Если же кто-то отгораживается от безусловной любви со стороны своего высшего «я», то этот человек будет неспособным дарить другим людям безусловную любовь. В итоге его «любовь» будет направлена лишь на определенных людей, чье поведение не задевает его эго. Поэтому заблудшими душами так часто оказываются люди, нетерпимые к другим религиям, расисты, гомофобы и сексисты.

Как вам реагировать? Если вы видите, что заблудшая душа плохо или нетолерантно отзывается о других людях, деликатно скажите ей, что вам это не нравится.

Помните, спор с заблудшей душой это всегда пустая трата времени. Выскажите свое мнение и двигайтесь дальше. Если вы не будете противостоять ее эго, то у вас появится отличный шанс быть услышанными.

3. Постоянное повторение одних и тех же ошибок

Чтобы усвоить какой-то жизненный урок, человеку может понадобиться несколько попыток, но в случае с заблудшей душой это становится закономерностью.

Такие люди часто меняют одни насильственные от ношения на другие. Их часто увольняют, арестовывают и даже сажают за решетку.

Для ясности, никто из нас не идеален, и все мы порой совершаем ошибки. Но ошибки заблудшей души всегда очень болезненные и могут привести к вечным страданиям.

Как вам реагировать? Что ж, осознайте тот факт, что заблудшая душа разорвала свою связь со вселенской любовью. Следовательно, она не помнит, как принимать решения, основанные на любви к себе. Заблудшая душа забыла, как необходимо заботиться о себе.



Эти личности неспособны принимать жизненно важные решения, пытаясь навредить себе или кому-то другому. Они перестали видеть знаки вселенной. Как правило, заблудшие души делают плохой выбор, поскольку просто стараются отвлечься или приглушить боль, вызванную пустотой их духовной оторванности.

Пожалуйста, не осуждайте их, не наказывайте их и не приуменьшайте их боль. Примите их такими, какие они есть, любите их.

Это не означает, что вы должны позволять им затянуть вас в свой мир хаоса. Дайте им знать, что они вам небезразличны и что вы желаете им только лучшего. Безответная любовь в данном случае имеет огромную важность!

***

Иметь дело с заблудшей душой может быть очень неприятно, особенно видеть все эти проявления защитной реакции, закрытость разума и постоянное стремление навредить себе.

Учитывая сказанное, было бы неплохо помнить, что у каждого из нас своя жизнь, и мы можем сами выбирать, каким путем хотим пойти. И если нам удалось найти свое высшее призвание, то заблудшие души предпочитают вести ограниченную жизнь.

Никому из нас не хотелось бы быть вынужденными думать или верить во что-то против своей воли. И если нам самим нужна свобода выбора, то ее необходимо предоставить и другим, даже если принимаемые ими решения несут разрушения и боль. Мы можем пытаться донести до них свою истину, но не должны чувствовать себя обязанными каким-то образом менять мысли, убеждения и действия окружающих.

В конечном счете все, что мы действительно можем сделать для заблудших душ, это принять и полюбить их такими, какие они есть, будучи при этом счастливыми, здоровыми и преуспевающими. Если мы сможем засиять достаточно ярко, то сможем осветить для заблудшей души ее путь домой.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2345784265552693958/

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