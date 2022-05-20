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Почему шах Ирана упал перед Сталиным на колени. Как отреагировал Вождь

Знаменитая конференция в Тигеране в 1943г., где встретились лидеры 3-х союзных государств, стала важным моментом в ходе 2-й Мировой Войны. Сталин, Рузвельт и Черчиль обсудили много насущных вопросов и пришли к согласию по поводу открытия 2-го фронта. Но не только этим событием значима поездка Сталина в Иран.

Почему шах Ирана упал перед Сталиным на колени. Как отреагировал Вождь

В середине 20-х годов в результате переворота к власти в Персии пришел Реза Пехлеви. Он переименовал страну в Иран и взял курс на "европейзацию", развивая при этом движение национал-социализма. Шах получал из Германии медицинское оборудование, врачей и специалистов в разных областях. В том числе и в сфере образования. Молодежное движение шах сформировал по типу гитлерюгента, а во главе поставил своего сына - принца Мухаммед Реза Пехлеви.

В итоге, к концу 30-х годов Иран был наполнен немцами, которые проникли во все сферы жизни и управления и создали крупнейшую агентурную сеть, не собираясь выпускать шаха из лап Рейха. В начале 2-й Мировой шах высказывал нейтралитет по отношению к СССР и Великобритании, но было ясно, что это ненадолго.

Отец и сын Пахлеви                                            Отец и сын Пахлеви

Ранней осенью 1941 военная операция Советского Союза и Великобритании (операция "Согласие") очистила Иран от власти гитлеровцев.

Шаха "попросили" отречься от трона, а на его место "назначили" наследного принца Мухаммеда Реза Пахлеви.

Но в 1943 году Тигеран всё ещё был опасным местом для Сталина и остальных лидеров. Поэтому передвижения по столице старались минимизировать. Прибывшие лидеры расположились в безопасном месте: на территории посольств Великобритании и СССР, т.к. они находились рядом.

Рузвельт и Черчиль не покидали "островок безопасности". Поэтому, когда молодой шах Мухаммед Реза Пахлеви решил встретиться с главами Великобритании и США, ему пришлось просить аудиенции и довольно долго ждать. Что, конечно же, могло сильно ранить самолюбие юноши. На фото со встречи с Рузвельтом видно, что Мухаммеду некомфортно. Но Иосиф Виссарионович повел себя совсем иначе.

Почему шах Ирана упал перед Сталиным на колени. Как отреагировал Вождь

Когда Муххамед Реза взошёл на престол, он высказался о своей симпатии к Советскому Союзу. Кроме того, он интересовался вооружением Красной Армии, которая находилась в Иране и даже посещал советский гарнизон. Конечно, это не оставило Сталина равнодушным. Он понимал, что в то время как США и Великобритания считают Иран чем-то вроде марионеточной колонии, Пахлеви всё же стремится к независимости.

Обратимся к воспоминаниям Александр Голованова, который был на тот момент командующим Авиацией и отвечал за перемещение советской делегации в Иран. Когда в посольство СССР позвонил дипломат Ирана и спросил, когда Сталин может принять шаха, ему ответили:

"Глава советской делегации спрашивает, когда шах Ирана найдет время и сможет его принять?"

Почему шах Ирана упал перед Сталиным на колени. Как отреагировал Вождь

Таком образом, Иосиф Виссарионович в компании Молотова сам поехал в шахский дворец. Улицы на пути их следования были перекрыты советскими солдатами, в окружении вооруженной охраны лидер прошествовал во дворец.

Герой Советского Союза Г.А. Вартанян, рассказал, что когда Сталин вошел в тронный зал, молодой шах вскочил на встречу и опустился на колено с намерением поцеловать руку почитаемого им вождя. Но Сталин поднял его.

Вернёмся к воспоминаниям Голованова:

«В точно назначенный час, товарищ Сталин был у шаха Ирана, приветствовал его и имел с ним продолжительную беседу, чем подчеркнул, что всякий гость должен отдать дань признания хозяину, посетить его и отблагодарить за оказанное гостеприимство».

Мухаммед Реза Пехлеви, его супруга Фарах Пахлеви и сынМухаммед Реза Пехлеви, его супруга Фарах Пахлеви и сын

Мухаммед Реза Пехлеви был лётчиком и интересовался авиацией, поэтому Сталин подарил ему лёгкий самолет. Кроме того, он выразил намерение укрепить трон молодого правителя и пообещал боевые самолеты и военные кадры.

Дружба двух народов продолжалась до 1979 года, пока шаха не свергли в результате очередной жестокой революции. С тех пор Иран значительно изменился и от европейского государства не осталось и следа.

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А вы знали об  этом?

Во время блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней, в городе не хватало продовольствия. Жители умирали. Горожане съели все, даже домашних животных собак и кошек. Поначалу кошкоедов осуждали, потом оправданий уже не требовалось – люди пытались выжить. К началу 1942 года кошек в Ленинграде не осталось, и вскоре люди столкнулись с еще одной бедой – крысами. Из-за «полчищ» крыс в городе возникла угроза эпидемий. Но никакие «человеческие» методы борьбы с грызунами не помогали. Сразу после прорыва кольца блокады Ленсоветом было принято решение о необходимости «…выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек…». Так как дымчатые кошки считались лучшими крысоловами.В ожидании «кошачьих» вагонов люди выстраивались в гигантские очереди и по прибытию поезда их разбирали моментально. Привезенные в Ленинград ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от продовольственных складов. Именно поэтому в Петербурге на улицах города можно встретить много памятников кошкам. Это дань уважения тысячам животных, погибшим в страшные дни блокады Ленинграда.                                                                                                                                                           

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43798787645/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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