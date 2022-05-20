Почему шах Ирана упал перед Сталиным на колени. Как отреагировал Вождь

Знаменитая конференция в Тигеране в 1943г., где встретились лидеры 3-х союзных государств, стала важным моментом в ходе 2-й Мировой Войны. Сталин, Рузвельт и Черчиль обсудили много насущных вопросов и пришли к согласию по поводу открытия 2-го фронта. Но не только этим событием значима поездка Сталина в Иран.

В середине 20-х годов в результате переворота к власти в Персии пришел Реза Пехлеви. Он переименовал страну в Иран и взял курс на "европейзацию", развивая при этом движение национал-социализма. Шах получал из Германии медицинское оборудование, врачей и специалистов в разных областях. В том числе и в сфере образования. Молодежное движение шах сформировал по типу гитлерюгента, а во главе поставил своего сына - принца Мухаммед Реза Пехлеви.

В итоге, к концу 30-х годов Иран был наполнен немцами, которые проникли во все сферы жизни и управления и создали крупнейшую агентурную сеть, не собираясь выпускать шаха из лап Рейха. В начале 2-й Мировой шах высказывал нейтралитет по отношению к СССР и Великобритании, но было ясно, что это ненадолго.

Отец и сын Пахлеви

Ранней осенью 1941 военная операция Советского Союза и Великобритании (операция "Согласие") очистила Иран от власти гитлеровцев.

Шаха "попросили" отречься от трона, а на его место "назначили" наследного принца Мухаммеда Реза Пахлеви.

Но в 1943 году Тигеран всё ещё был опасным местом для Сталина и остальных лидеров. Поэтому передвижения по столице старались минимизировать. Прибывшие лидеры расположились в безопасном месте: на территории посольств Великобритании и СССР, т.к. они находились рядом.

Рузвельт и Черчиль не покидали "островок безопасности". Поэтому, когда молодой шах Мухаммед Реза Пахлеви решил встретиться с главами Великобритании и США, ему пришлось просить аудиенции и довольно долго ждать. Что, конечно же, могло сильно ранить самолюбие юноши. На фото со встречи с Рузвельтом видно, что Мухаммеду некомфортно. Но Иосиф Виссарионович повел себя совсем иначе.

Когда Муххамед Реза взошёл на престол, он высказался о своей симпатии к Советскому Союзу. Кроме того, он интересовался вооружением Красной Армии, которая находилась в Иране и даже посещал советский гарнизон. Конечно, это не оставило Сталина равнодушным. Он понимал, что в то время как США и Великобритания считают Иран чем-то вроде марионеточной колонии, Пахлеви всё же стремится к независимости.

Обратимся к воспоминаниям Александр Голованова, который был на тот момент командующим Авиацией и отвечал за перемещение советской делегации в Иран. Когда в посольство СССР позвонил дипломат Ирана и спросил, когда Сталин может принять шаха, ему ответили:

"Глава советской делегации спрашивает, когда шах Ирана найдет время и сможет его принять?"

Таком образом, Иосиф Виссарионович в компании Молотова сам поехал в шахский дворец. Улицы на пути их следования были перекрыты советскими солдатами, в окружении вооруженной охраны лидер прошествовал во дворец.

Герой Советского Союза Г.А. Вартанян, рассказал, что когда Сталин вошел в тронный зал, молодой шах вскочил на встречу и опустился на колено с намерением поцеловать руку почитаемого им вождя. Но Сталин поднял его.

Вернёмся к воспоминаниям Голованова:

«В точно назначенный час, товарищ Сталин был у шаха Ирана, приветствовал его и имел с ним продолжительную беседу, чем подчеркнул, что всякий гость должен отдать дань признания хозяину, посетить его и отблагодарить за оказанное гостеприимство».

Мухаммед Реза Пехлеви, его супруга Фарах Пахлеви и сын

Мухаммед Реза Пехлеви был лётчиком и интересовался авиацией, поэтому Сталин подарил ему лёгкий самолет. Кроме того, он выразил намерение укрепить трон молодого правителя и пообещал боевые самолеты и военные кадры.

Дружба двух народов продолжалась до 1979 года, пока шаха не свергли в результате очередной жестокой революции. С тех пор Иран значительно изменился и от европейского государства не осталось и следа.

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А вы знали об этом?

Во время блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней, в городе не хватало продовольствия. Жители умирали. Горожане съели все, даже домашних животных собак и кошек. Поначалу кошкоедов осуждали, потом оправданий уже не требовалось – люди пытались выжить. К началу 1942 года кошек в Ленинграде не осталось, и вскоре люди столкнулись с еще одной бедой – крысами. Из-за «полчищ» крыс в городе возникла угроза эпидемий. Но никакие «человеческие» методы борьбы с грызунами не помогали. Сразу после прорыва кольца блокады Ленсоветом было принято решение о необходимости «…выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек…». Так как дымчатые кошки считались лучшими крысоловами.В ожидании «кошачьих» вагонов люди выстраивались в гигантские очереди и по прибытию поезда их разбирали моментально. Привезенные в Ленинград ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от продовольственных складов. Именно поэтому в Петербурге на улицах города можно встретить много памятников кошкам. Это дань уважения тысячам животных, погибшим в страшные дни блокады Ленинграда.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43798787645/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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