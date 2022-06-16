Эксгумация останков Елены Глинской: чем мать Ивана Грозного удивила ученых

Елена Васильевна Глинская прожила недолгую даже по меркам своего времени жизнь, но успела не только стать матерью одного из самых знаменитых русских царей — Ивана IV, но и самой несколько лет править страной в качестве регентши. И получилось это у нее совсем неплохо — при ней в Москве была построена Китайгородская оборонительная стена и сведена «вничью» очередная русско-литовская война 1534-1537 годов. А кроме того, еще была успешно проведена денежная реформа, результатом которой стала унификация валютной системы государства и введение единой валюты — серебряной деньги. Это позволило стабилизировать экономику страны, находившуюся не в лучшем состоянии из-за частых войн с соседями.

Елена Глинская была не только матерью Ивана Грозного, но и неплохой регентшей

Смерть Елены Глинской и слухи по ее поводу

Глинская не пользовалась поддержкой как московских бояр, так и народа — они видели в ней «пришлую» гостью из недружественной тогда Литвы. Но когда она в начале апреля 1538 года неожиданно умерла, это вызывало многочисленные слухи о ее отравлении — слишком быстро уж все произошло, да и возраст правительницы был совсем не старый — всего около 30 лет. Подозрения вызвали и быстрые похороны — уже на второй день, что могло быть связано с желанием скрыть признаки явного отравления. Тем не менее, доказать в те времена ничего было нельзя и Елена Глинская благополучно упокоилась в расположенном на территории Кремля Архангельском соборе, вместе с другими умершими знатными особами царского двора.

Елена Глинская в фильме "Иван Грозный", 1944 г (актриса Ада Войцик)

И более четырех с половиной веков никто не тревожил покой ее останков, но в самом конце ХХ века их начала изучать специально собранная группа специалистов разного профиля — антропологов, археологов, химиков, судебных медиков, криминалистов и др. Исследования проводились несколько лет и их результаты стали неожиданными — они позволили опровергнуть ряд ранее существовавших предположений, но вместе с тем и по-настоящему удивили специалистов. Чем же именно?

Результаты эксгумации Елены Глинской

Прежде всего, аномальное строение позвоночника — в его поясничном отделе было не 5 позвонков, как обычно, а шесть. Это очень редкая аномалия и возможно именно она объясняет высокий по тем временам рост Глинской — 165 см. Что касается внешнего вида, у нее были длинные ноги, тонкие руки и узкие бедра, что соответствовало тогдашним стандартам красоты в Европе. А проведенная специалистами реконструкция по хорошо сохранившемуся черепу методом С.Герасимова показала, что внешность Глинской была обычной для жителей Прибалтики — вытянутое лицо с прямым узким носом и выступающим подбородком. Сохранились и остатки ее волос — они оказались рыжего цвета.

Скульптурная реконструкция внешности Е.Глинской по черепу, выполнена в 1999 г

Правда, состояние зубов великой княгини оказалось откровенно плохим — они были не только кривыми, но еще и сточенными, причем предкоренные — практически до корней и с обоих сторон. Как предположили исследователи, это произошло из-за увлечения Глинской рукоделием — она могла много шить и вышивать и поэтому повредила свои зубы, протягивая через них золотые нити. Но и сами зубы росли криво, между ними порой были промежутки. В общем, если бы Елена улыбнулась — окружающие бы этому совершенно не порадовались.

Также подтвердился и молодой возраст Глинской — в момент ее смерти ей было ориентировочно 25-27 лет. Правда, здесь имеется ввиду биологический возраст — он вполне может быть меньше календарного. Таким образом, примерно подтвердилась и дата рождения будущей жены Василия III —в районе 1510 года. А это снова подняло вопрос о причинах ее смерти — так отравили-таки ее недоброжелатели или нет?

Великий князь Василий III (1479-1533 гг) и его вторая жена Елена Глинская (ок. 1510 - 1538 гг)

Проведенный анализ останков показа просто феноменальное превышение концентрации ртути в организме — в тысячу с лишним раз в сравнении с нормой. И это сразу усилило подозрения насчет отравления — именно этот ядовитый металл обычно использовался в таких целях на Руси. Кроме того, и многие другие вредные вещества оказались в многократно больших, чем им положено количествах — например, свинца в организме было в 28 раз больше нормы, а мышьяка — в 9 раз. Правда, в те времена косметика содержала эти вещества, а пользовались ею знатные люди регулярно — на все же тысячекратное превышение нормы является уже из ряда вон выходящим событием.Тем более, что смерть Глинской наступила внезапно, а в случае постепенного отравления ее организма симптомы бы проявились хотя бы за несколько лет до смерти.