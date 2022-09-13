Кармические заболевания и их лечение

В подавляющем большинстве своих заболеваний человек виноват сам — они возникают как ответная реакция мира на неправильное поведение человека, на его далеко не лучший характер. Просто человек сначала не ведает, что творит, а затем думает, что болезнь «сама появилась».

Кармические болезни — это результат нашего мышления и действий, прежде всего — в предыдущем воплощении. Мы своими поступками, мыслями посеяли в прошлой жизни семена проблем, которые дают всходы на протяжении этой жизни.

Без причины не бывает даже простудных заболеваний

Многие кармические болезни являются следствиями травм, ранений тела. Например, врожденный порок сердца, как правило, связан с нарушением сердечной деятельности в прошлой жизни. Это могло быть ножевое ранение, операция на сердце или его пересадка, травма во время автокатастрофы.

Серьезные заболевания всегда имеют причину. Например, болезни легких, в том числе туберкулез и астма, могут быть следствием нездорового образа жизни в прошлом воплощении: чрезмерного курения, злоупотребления алкоголем, наркомании.

Серьезные гинекологические нарушения, импотенция, заболевания предстательной железы, скорее всего, указывают на то, что в прошлой жизни человек был рабом таких страстей, как чревоугодие и сладострастие.

— результат непомерного употребления тяжелых продуктов, к каковым относятся мясо, рыба, яйца. Яды, которыми наполнено тело убитого животного, оседают в тканях нашего тела, в основном поражая желудок, двенадцатиперстную кишку, нижний отдел толстого кишечника, прямую кишку.К кармическим заболеваниям относятся и врожденные близорукость, слепота, глухота, потеря речи. Почему дети рождаются близорукими или слепоглухонемыми, кто виноват в том, что они, еще не успев ничего плохого совершить в этой жизни, уже страдают? Причину ищите в их прошлых воплощениях.Так, врожденная близорукость — это, как правило, следствие серьезного заболевания глаз в прошлой жизни. Это могла быть катаракта, глаукома или бельмо. А если протянуть цепочку еще на одну жизнь раньше, то оказывается, что человек постоянно был подвержен гневу и вожделению. Но при гневе, когда глаза наливаются кровью, страдает зрительный нерв, а при частых вспышках гнева этот нерв начинает ослабевать и зрение ухудшается, начинается помутнение хрусталика глаза и развивается катаракта.Немые и глухие люди, скорее всего, имели в прошлой жизни травму головы или повреждение мозга, связанные со слухом. А при потере слуха нарушается и речь.Травмы головы, сотрясения мозга приводят в следующем рождении и к такой болезни, как эпилепсия.Вообще, все хронические заболевания, которыми человек обзаводится к концу своей жизни, становятся причиной болезней, которые проявятся в следующей жизни в ослабленных частях тела, так как соответствующие энергетические каналы закупориваются с самого рождения.Физические уродства — это тоже следствия наших необузданных желаний, неуемных страстей и эмоций в предыдущем воплощении.Также, чем больше человек подвержен стрессам, чем чаще у него бывают нервные срывы, тем слабее становится его иммунная система. Неизгладимый ущерб здоровью наносят постоянное раздражение, зависть, ненависть, ревность. Негативные чувства и эмоции можно сравнить с медленно действующим ядом.А вот люди с чистой и светлой душой обладают хорошей сопротивляемостью болезням, им не страшны эпидемии. Даже если у такого человека имеются уязвимые места и он от рождения подвержен тому или иному заболеванию, то болезнь может обойти его стороной из-за его сильного духа и положительного настроя.А те люди (к сожалению, это большая часть населения), которые курят, пьют, нецензурно ругаются, осуждают и обижают других — регулярно болеют, при этом излечение даже от незначительных заболеваний проходит у них значительно дольше.Дело в том, что наши негативные мысли оказывают отрицательное влияние на нашу карму, что находит свое отражение в следующем воплощении. Так, считается, что жадность — это следствие духовного воровства в прошлой жизни.Если человек в предыдущем воплощении был агрессивен и любил запугивать людей, то в этой жизни он будет трусом. А занудство и приземленность говорят о чрезмерной подозрительности и недоверии к людям в прошлых жизнях.Какова же суть кармических болезней? Дело в том, что физические страдания и ущербность тела в нынешней жизни дают нам возможность искупить прегрешения прошлого и предоставляют шанс стать богаче духовно и — счастливее в следующем воплощении.Тот, кто постоянно страдает от определенных хронических заболеваний, должен исследовать природу своих привычек и понять, какая ментальная инфекция не позволяет ему вылечиться.Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что кармические болезни — это болезни духа и души, которые проявляются в физическом теле. Причинами кармических болезней являются невылеченные в прошлом заболевания, нарушение Божественных законов и заповедей делами, словами и мыслями, негативные эмоции в этом и прошлых воплощениях.Для современной медицины кармические болезни неизлечимы. Исцеление возможно лишь с помощью регулярных духовных практик, ежедневной внутренней работы над собой.Важно выявить причину кармической болезни и убрать ее, трансформировать, изменить образ жизни и мышление.Исцелиться от кармической болезни можно лишь путем душевного и духовного совершенствования: исправляя свой характер, меняя свое отношение к себе и к окружающему миру, осознавая собственные негативные поступки и действия и устраняя их последствия.Человек может избавиться от кармической проблемы, если, например, расплатится за свой проступок, пройдя через страдания, подобные страданиям его жертвы, или осознает и искренне раскается в содеянном.Кармические последствия проявляются в форме беспокойств. А когда мы искренне раскаиваемся и просим прощение, то приходит спокойствие.Однако необходимо отличать искреннее раскаяние от формального (очень распространенного в наши дни), которое выражается, например, в еженедельном или от случая к случаю сугубо «потребительском» посещении церкви. Если человек, бездушно покаявшись и бессознательно поставив перед иконой свечу, после этого продолжает совершать те же проступки, то это лишь усугубляет его карму, а следовательно — обостряет болезнь.Полное избавление от кармических проблем возможно лишь после абсолютного отказа от греховной деятельности. А путь к этому лежит через обретение веры в Высшие силы, Законы Мироздания. Лишь обращение к повелителю кармы — Богу, благодаря Его милости в ответ на искреннее раскаяние, приводит к бесповоротному избавлению от всех последствий греховных поступков.

Все люди созданы для счастья. Тогда почему же практически все страдают? На этот вопрос должен ответить сам человек, поскольку Творец создал лишь правила игры. И одно из них: закон кармы — закон причины и следствия.

Некоторые последствия неразумных действий с точки зрения закона кармы (проблема и вероятная причина):

Абсцесс (гнойник) — беспокоящие мысли об обидах, пренебрежении и мести.

Аденоиды — трения в семье, споры. Ребенок чувствует себя нежеланным.

Алкоголизм — низменные цели не удовлетворяют душу, в результате чего приходит чувство собственной бесполезности и слабости. Непонимание своих обязанностей перед семьей и обществом лишает человека чувства любви, и он ищет удовлетворение в алкоголе.

Аллергия — негативное отношение к кому-то из окружающих. Отрицание свободы воли и нежелание поступать правильно.

Аппендицит — страх за содеянное, негативное отношение ко всему хорошему в жизни.

Артрит — постоянные обиды, эгоистичное требование любви к себе.

Бородавки — ненависть, оскорбление других.

Бронхит — нервная атмосфера в семье, споры и крики.

Варикозное расширение вен — пребывание в ненавистной ситуации, чувство задавленности работой.

Глазные болезни — не нравится то, что вы видите в собственной жизни; боязнь увидеть себя в истинном свете, неспособность смотреть вперед с радостью.

Глухота — нежелание слушать правду.

Желчнокаменная болезнь — горечь, тяжелые мысли, проклятия.

Желудочные болезни — боязнь нового, неспособность усваивать новое.

Киста — постоянное прокручивание в голове прежних обид.

Повышенное давление — нерешенные, застарелые эмоциональные проблемы.

Пониженное давление — дефицит любви в детстве. Пораженческое настроение: «все равно ничего не получится».

Почечные камни — сгустки нерастворенного гнева.

Радикулит — лицемерие. Страх за деньги и за будущее.

Рак — глубокая душевная рана, старая обида. Важная тайна или большое горе не дают покоя, пожирают. Постоянное чувство ненависти, нежелание простить.

Селезенка — постоянная одержимость, навязчивые идеи.

Сердечный приступ, инфаркт миокарда — изгнание из сердца радости ради денег или карьеры.

Шум в ушах — нежелание слышать внутренний голос, упрямство

Источник : https://mistika.temaretik.com/2565553282253589137

А вы знали об этом?

Когда угли разгорятся (можно использовать и дрова), возьмите пару ложек каменной соли и посыпьте ею угли прямо перед жаркой мяса. Когда жир начнет капать с мяса во время жарки, угли не будут разгораться, а значит, вам не придется постоянно за ними следить и их тушить. Достаточно всего один раз «посолить» угли перед жаркой мяса! Кроме того, соль дольше держит жар, а значит, шашлыков получится больше и они будут вкуснее.

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