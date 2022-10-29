Колумб для «чайников»: кто же все-таки открыл Америку?

Дело с открытием Америки обстоит довольно любопытно: европейцы до последнего не хотели верить в её существование! Им нужна была Азия, Индия – с её несметными богатствами, пряностями, шелками, золотом, алмазами – всем тем, чем удивляли Европу торговцы Великого шелкового пути. Но до Индии очень далеко! Вот бы добраться туда поскорее.

Люди еще со времен Аристотеля знали, что Земля – круглая, и что на ней есть два континента – Евразия и Африка. Стало быть, чтобы попасть на восток, нужно просто плыть на запад по морю. И в какой-то момент корабль приплывет к индийскому берегу. Так говорили средневековые ученые. Вера в их правоту была незыблемой.

Когда Колумб во время своего первого (1492 г.) и второго (1493 г.) плавания наткнулся на остров Гаити, он сначала подумал, что это Япония. Потом, правда, решил, что Япония осталась в стороне, а это какой-то неизвестный остров у берегов Индии. Он назвал его Эспаньолой и сделал его своей резиденцией. Колумб сообщил Изабелле Кастильской, что почти доплыл до Индии, обещал ей в третий раз точно туда добраться и получил от неё то, ради чего все это затевал – титул наследного Вице-короля всех открытых земель и титул Адмирала мирового океана.

Так Колумб представлял себе устройство мира: от Испании до Японии 2,700 миль по прямой на запад, а за Японией - Индия

Повторимся: речь идет об Индии. Колумб открыл Индию. Он стал вице-королем Индии. Вот он уже планирует нанести удар по Османской империи с востока, добравшись туда по суше с территории своей Индии. Королева Изабелла снаряжает войска и рассчитывает вскоре захватить Гроб Господень. Ни о каком новом континенте нет даже намека.

Между тем, облом был близок

В 1498 году Колумб в третий раз поплыл к берегам Индии и в этот раз, как и обещал Изабелле, двинулся дальше Эспаньолы и достиг берега Венесуэлы. Он обрадовался, что вот, наконец, перед ним настоящая Индия, высадился на берегу реки Ориноко и стал продвигаться вглубь. Разумеется, Венесуэлой и Ориноко эти места мы называем для вас, уважаемый читатель. Колумб был в полной уверенности, что он находится в районе какой-нибудь Калькутты и движется вглубь Бенгалии. К сожалению, Колумб тяжело заболел в первые же дни путешествия (у берегов Гайаны и Венесуэлы болотистая местность с обилием всякой заразы) и вынужден был вернуться на Эспаньолу.

Здесь его поджидал сюрприз. Пока он блуждал в окрестностях «Калькутты», португалец Васко да Гама доплыл до настоящей Индии, обогнув Африку, и заявил, что Колумб – мошенник. Королева Изабелла приказала заковать Колумба в кандалы и отправить в Испанию, чтобы там он предстал перед судом.

На суде Колумб, правда, отмазался, сказав что, ок, если это не Индия, то что это тогда? Крыть Изабелле было нечем, в тюрьму Колумба не посадили. Но от дальнейших вояжей отстранили. Изабелла решила, что продолжать исследование Индии будут другие люди.

Нет, ребята, все-таки это не Индия…

Через год, в 1499 году, к берегам Индии отправились четыре испанских корабля. Штурманом экспедиции был флорентийский предприниматель Америго Веспуччи. Ранее он заведовал снабжением экспедиций Колумба и после отставки последнего решил, что самое время пожать плоды открытий своего соотечественника и наладить торговлю с индусами.

Взяв у Колумба карты с описанием берегов Индии, он посоветовал командующему экспедицией идти прямиком к тем берегам, которые не дообследовал Колумб. Через три недели плавания испанские корабли очутились у берега Суринама. Веспуччи, как дотошный бухгалтер, стал сравнивать то, что открылось его глазам, с тем, что было известно европейцам об Индии. Факты не совпадали. Неужели это?.. Мысль эта была настолько крамольной, что Веспуччи не осмелился высказать её вслух. Экспедиция обследовала индийский берег, Веспуччи перенес его на карту и даже придумал название этому району (который, по мысли испанцев, находился чуть южнее Калькутты) – он назвал его Маленькой Венецией - Венесуэлой. Затем испанцы вернулись домой в Испанию.

А через несколько месяцев, в феврале 1500 года, Веспуччи издал книгу о своей экспедиции в Индию, и на этот раз он уже не мог молчать. Он заявил, то земля, которую он посетил, вовсе не Индия – это совсем другой континент, который он назвал Новым Светом. На основе его рассказа лоцман экспедиции Хуан де ла Коса составил карту, где в промежутке между Атлантическим и Тихим океаном разместился новый континент. Вместо названия Новый Свет, который придумал Веспуччи, Хуан де ла Коса назвал континент именем его самого как автора величайшего открытия. Поскольку все официальные деяния в Средние века записывались по-латыни, имя «Америго» тоже было латинизировано и звучало как «Америкус», отсюда было дано и название Новому Свету - Америка.

Карта Америки по описанию Америго Веспуччи. Вместо Северной Америки - океан, а значит - все-таки путь в Индию!

Соединенные Штаты Америки

Не знаю как у вас, а в моем восприятии утверждение «Колумб открыл Америку» неизменно рождает ассоциацию с Соединенными Штатами, с Северной Америкой. Хотя к ней-то, как раз, Колумб не имеет никакого отношения.

В то самое время, когда Колумб упорно хотел стать Вице-адмиралом Мирового океана и блуждал в болотах Венесуэлы, из города Бристоль отправился корабль под командованием Джона Кабота. Вот он-то, этот самый Кабот, и открыл Северную Америку. И в моем представлении имена Колумба и Кабота должны стоять как минимум рядом («Америку открыли Колумб и Кабот»), поскольку, если оставить в стороне историю про Индию, Колумб, в конце концов, открыл только ПОЛ-АМЕРИКИ!

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А вы знали об этом?

Во время одной из поездок кучер отказался поворачивать по приказу императора, мотивируя тем, что по указанному Павлом пути нет проезда. В итоге несчастного высекли за непослушание, а царь заявил:

«Пусть мне свернут шею, но пусть слушаются!» Однажды, проходя недалеко, Павел Первый обратил внимание, что стоявший на часах офицер пьян. Разозленный грубейшим нарушением устава, император приказал арестовать незадачливого караульного, на что тот сразу же напомнил царю, что в случае его ареста Павлу придётся заступить на пост самому. За проявленную находчивость император присвоил офицеру очередное звание с мотивировкой:

«Он, пьяный, лучше нас, трезвых, свое дело знает»

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