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А вы сможете найти всех животных на картинке, которой уже 144 года?

Решение головоломок, ребусов и пазлов — отличная зарядка для ума. Сегодня, благодаря Интернету, найти себе задачку поинтереснее и посложнее не составляет труда. А ведь некоторые из этих загадок существуют уже много лет!

Недавно популярным стал рисунок, впервые опубликованный в печати в 1872 году. На нем изображена лисичка, резвящаяся со своими лесными друзьями. Самый интересный момент в рисунке — на нем есть спрятаны изображения животных и человеческих лиц. И тогда, и сегодня, спустя 144 года, эта картинка-загадка привлекает к себе внимание и взрослых, и детей. Как и многие ребусы подобного рода, она заставляет заглянуть “между строк”.

loc.gov

Американские художники-граверы Натаниэль Куррье и Джеймс Мерритт Ив создали эту загадку в 1872 году и назвали ее “Озадаченная лиса”.

dailymail.co.uk

Оба художника известны своими изображениями исторических событий и просто красивых моментов из жизни.

wikipedia.org

Недавно картинка с лисой стала популярной в сети и обрела цветную версию.

dailymail.co.uk

На картинке спрятаны лица людей и изображения животных. Скольких из них вы сможете найти?

Мы нашли 16 различных животных и лиц.

dailymail.co.uk

А кого нашли вы?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2435055868409022958/

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