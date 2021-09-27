Почему мужчины сбегают от женщин? Есть 7 причин для этого

Считается, что мужчины далеки от психологии, не такие чувствительные и эмоциональные, как женщины. Но в конкретных моментах они быстро ориентируются в ситуации и принимают решение. Не всегда оно может быть на пользу женщине. Например, когда мужчина решает прекратить отношения и попросту сбегает.

Почему мужчина покидает женщину

Есть несколько причин, по которым мужчина не хочет связывать себя обязательствами с женщинами. Для многих это становится ясным на первом же свидании. Обратите внимание, какое поведение женщины может привести к такому печальному концу.

Слишком самостоятельная

Когда в паре мужчине отводится роль второго плана и ему не дают принимать решения, то это совсем не соответствуют его статусу. Он уходит, чтобы не мешать женщине быть самостоятельной и держать все под контролем.

Хорошая актриса

Возможно, созданный женщиной образ неземного создания и хорошо воспринимается зрителями на сцене, но в обычной жизни мужчина устает от неординарности или вовсе не понимают ее.

Мужчина должен заполнить пустоту в вашей жизни

Если ваша жизнь серая и безрадостная, вы сами не знаете, чем себя занять, то мужчине будет с вами неинтересно. Он не массовик-затейник, чтобы веселить вас.

Нужна замена бывшему

Вариант "клин клином вышибает" мужчинам не нравится никогда. Если вы думаете, что встретив нового мужчину, сможете забыть бывшего, то вы ошибаетесь - новый вообще не останется в этой роли.

Любите выяснять отношения

Мужчинам всегда сложно даются разговоры на тему, кто кого больше любит и любит ли вообще. Им проще уйти, чем выразить словами то, что они чувствуют.

Постоянно сомневаетесь

Когда от мужчины только и ждут, что слов восхищения новой прической, борщом, вышитой салфеткой и так далее, то это вызывает недоумение: это и всё, чего от него хотят?! Вашу неуверенность он не сможет изменить, ему надоест, скорее всего.

Недовольны жизнью

Жалобы на плохую работу, язвительных коллег, недоброжелаетльную соседку, опоздавшую маршрутку очень быстро надоедают. Подобные настроение отпугнут кого угодно, лишь бы не быть соучастником нудного вечера. Мужчина в этом списке будет первым.

Если вы узнали себя в этом перечне, то это отличный повод исправиться и прожить оставшуюся жизнь счастливо с любимым мужчиной. От жизнерадостных, самодостаточных и интересных женщин редко уходят.

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