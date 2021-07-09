Пропавший несколько месяцев назад дельфин Фунги, который считается символом ирландского города Дингл, замечен очевидцами в бухте, пишет издание Irish Examiner. В исчезновении млекопитающего местный политик обвинял российских подводников и даже лично президента РФ Владимира Путина.

Ассоциация по исследованию и сохранению океана Ирландии (ORCA Ireland) опубликовала в своем Twitter видеоролик, на котором видно, как одинокий дельфин мчится за лодкой. По словам активистов, это не первая их встреча с похожим на Фунги животным.«Люди, которые хорошо знают Фунги, сказали, что поведение этого дельфина похоже на его», — сказали в ORCA Ireland.

Впрочем, они добавили, что обнаруженный дельфин выглядит меньше пропавшего собрата, так что новость может оказаться «ложной тревогой».

Памятник дельфину Фунги стоит ​рядом с туристическим офисом в Дингле. Животное даже попало в Книгу рекордов Гиннесса, как самый долгоживущий одинокий дельфин. Впервые его заметили в бухте еще в 1983 году.

По словам местных жителей, Фунги никогда не покидал защищенную бухту, предпочитая взаимодействовать с пловцами и серферами и плавать рядом с лодками.

В январе 2021 года ирландский сенатор Нед О’Салливан заявил о якобы причастности России и лично президента Владимира Путина к пропаже знаменитого дельфина.

По его словам, животное могло исчезнуть из-за использования российскими военными неких гидролокаторов, с помощью которых ведется наблюдение за британскими кораблями.

Позже министр экологии Ирландии Малколм Нунан подтвердил, что такая теория имеет право на существование, однако обвинять Россию в пропаже символа Дингла он не стал.

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