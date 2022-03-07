Рыжий лесной муравей: Гений из наших лесов. Оказалось, что рабочие роя ходят в «школу» и обучаются будущей профессии

Люблю писать про известных животных. Люди считают их хорошо изученными, понятными и даже немного скучными. Но это не так, и рыжий лесной муравей — самое интеллектуальное насекомое нашего региона — вам это докажет!

Те самые непонятые гении, которые живут под мостом города.

Путь муравья начинается с вылупления из яйца, отложенного маткой 2-3 недели назад. Всё это время муравьи-няньки регулярно осматривали его на предмет повреждений и поддерживали оптимальные условия для развития — таскали в разные камеры муравейника. В жаркие солнечные дни яйцо пряталось глубже под землю, а во время дождей выносилось почти на поверхность.

Если видите такое, то знайте, что у мурашей произошло ЧП. Для яиц и личинок солнечный свет губителен, поэтому на поверхность их выносят лишь в самых экстренных случаях. Например, во время затопления.

Такое трепетное отношение принесло свои плоды: личинка родилась в срок и без каких-либо дефектов. Правда, она ну очень беззащитная. Дети других насекомых с первых секунд жизни готовы прятаться, защищаться и даже охотиться. А сил личинки муравья хватает только на выпрашивание пищи у проходящих мимо взрослых.

Ничего личного: чтобы кормить своих личинок, нам надо убивать других личинок.

Те практически никогда не отказывают, они знают, что малыш умеет быть благодарным. В отличие от наших детей, личинки муравьёв испражняются... сахаром. Взрослые покормят дитятко полупереваренной кашицей из насекомых и растений, а взамен оно переработает их и выделит коктейль из слюны и сахаров — отличный источник энергии во время тяжёлой смены. Так что своё будущее поколение муравьи облизывают с ног до головы. Буквально.

Детки, а мы говорили вам, какие вы сладкие? Так бы и съели!

Спустя 3 недели личинка наконец станет взрослой особью, принадлежащей к одной из 3 каст. Она может стать половозрелой самкой, будущей основательницей новой семьи. Может превратиться в самца, которого выгонят из колонии и он погибнет, успев перед этим оплодотворить несколько дамочек. Но, скорее всего, куколка станет обычным рабочим — самкой с недоразвитыми половыми органами и увеличенным мозгом.

Смотрит в светлое работящее будущее.

Свежевыращенный рабочий длинной в 1,5 сантиметра. Он быстр, кусач и имеет встроенный кислотный распылитель — ту самую муравьиную кислоту. Это отличное средство для борьбы с закованными в хитин врагами.

Муравей распыляет не только кислоту, но и специальные феромоны, что привлекают внимание других муравьёв.

Но вместо того, чтобы сразу приступить к делу, он пойдёт заниматься какой-то фигнёй. Рыжий лесной муравей будет исследовать свой дом, общаться с соседями при помощи подвижных усиков и таскать что попало и куда попало. Этот период в жизни муравья длится недолго, 5-6 дней, но учёные до сих пор не могут разгадать его значение. Самый популярный вариант — молодое членистоногое познаёт мир и самого себя, благо мозг позволяет.

Смотрят с высоты своего интеллекта.

Его нервный ганглий на порядки проще котелка млекопитающих, но он поразительно похож на наш мозг. Муравей способен запоминать большие объёмы информации, имеет фотографическую память и даже два полушария, где хранит долгосрочную и кратковременную память! Такая фишка есть у позвоночных, но среди членистоногой братии муравьи — уникумы!

Эти ребята настолько круты, что даже способны сломать физику!

А чтобы свои мозги натренировать, насекомые идут... в школу. У рыжих лесных муравьёв нет физиологического разделения по профессиям, и каждый рабочий может занять любую должность, а значит, учащийся сможет попробовать все работы в муравейнике.

Муравьи тащат своего безногого друга гусеницу к себе домой. Дикая природа удивительна!

Молодой муравей научится ухаживать за яйцами, постигнет основы строительства муравейника, научится искать пищу, доить тлю и даже послужит в местных вооружённых силах. Причём всё это он будет делать под контролем наставников. Новые исследования показывают, что опытные муравьи осознанно обучают юных членов общества известным им фишкам и особенностям. Со временем муравей выберет себе работу, исходя из своих способностей и потребностей общины.

Так, смотри: 20 шагов вправо, 20 влево, дальше свернёшь за дохлую муху и найдёшь тлю. Подоишь её — возвращайся.

Итог такой системы образования выше всяких похвал. Сколько бы муравьёв ни потеряла колония, муравейник никогда не забудет систему тропок к хлебным местам, всегда найдутся те, кто умеет доить тлю и сражаться за будущее общего дома. Ну а если сообщество будет особенно успешно, оно расширится до муравьиной семьи — системы из связанных друг с другом баз. Такая структура легко переживает суровые северные зимы и способна прогнать со своей земли большинство конкурентов.

Целый кластер из родственных муравейников.

Моя оценка рыжим лесным муравьям: 10 курсов обучения из 10. Благодаря своей сплочённости и обучаемости они стали ведущим видом муравьёв во всех умеренных лесах Евразии. И всё же они в опасности. Эти муравьи очень требовательны к окружающей среде и плохо переносят её загрязнение. Поэтому их огромный ареал с каждым годом становится чуточку меньше.

С вами была Книга животных!

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