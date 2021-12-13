Трубкогубая летучая мышь: Язык в 1,5 раза длиннее тела! Чтобы не болтался на ветру, его пришлось спрятать в груди

У нас, обитателей квартир, иногда возникает мысль, что в мире исследовать нечего. Все острова, горы и леса нанесены на карты, лишь мелкие насекомые да глубоководные твари не предстали перед всепроницающим взглядом науки. Только этот взгляд не такой уж и проникающий: трубкогубая нектарная летучая мышь сопротивляется ему настолько изящно, что спустя 16 лет после открытия остаётся сплошной загадкой.

О нет, спасайте Саню, оно его схватило!

Эквадорские учёные мужи и дамы поговаривают, что рукокрылые обосновались у них в Андах на высоте от 1 до 2,5 километров выше уровня моря. Коллеги из Колумбии, Парагвая и Боливии возражают — они своими глазами видели этот вид на территории своих стран!

— Слушай, а давай разыграем учёных, чтобы они думали, что наш вид обитает в разных частях Южной Америки? — А давай!

Ну, или не видели. У нашей таинственной незнакомки есть 3 близких родственницы. Отличить их друг от дружки можно только с близкого расстояния. От остальных трубкогубую мышь выдают, вот так неожиданность, губы. По нижней губе животины явно прошлась губозакаточная машина: она выдаётся вперёд и образует тоннель, по которому скользит пугающе большой язык.

Пацаны, смотрите, чё языком могу!

Средняя длина мышки — 5,5 сантиметров, средняя длина языка — 8,5 сантиметра. Это в 1,5 раза длиннее туловища! Чтобы изучить строение аномально большого органа, учёным пришлось провести вскрытие. Не переживайте, ни одна летучая мышка не пострадала — животина погибла своей смертью.

Когда на приёме у лора сказали сделать АААА...

Оказалось, что язык у неё крепится в районе сердца, а мускулатура протянута аж до мечевидного отростка! Нащупайте нижний край своей грудины — кости, к которой крепятся рёбра. А потом опустите руку чуть ниже и вы почувствуете маленькую твёрдую косточку — это и есть мечевидный отросток. Хотите, чтобы у вас был такой же язык?

Слева язык трубкогубой летучий мыши, справа — обычной нектарной. Как видно, язык нашей героини больше в два раза.

И я не хочу, с ним будет неудобно кушать! По крайне мере нам, людям. А вот трубкогубая мышка имеет со своего вкусового анализатора солидный гешефт. Только она дотягивается до нектара центропогона — эндемичного цветка. Она же является единственным опылителем этого цветка. При таком раскладе выигрывают все: рукокрылый получает с растения вкусняшки, а растение — продолжение своего рода.

Первый поцелуй двух подростков.

Хорошенько покушав, ночные существа возвращаются во влажные пещеры, где тусуются небольшими и дружными колониями. Там же они воспроизводят себе подобных, но про этот процесс известно крайне мало. Слишком уж труднодоступные места для жилья выбрали себе пугливые зверьки. Судя по всему, самочки рожают двух или более детишек. Но с какой скоростью они растут, как быстро находят себе пару и сколько живут на этом свете — тайна, покрытая мраком пещер...

А ещё их языки очень богаты на шипы. Прям как у котиков.

Моя оценка трубкогубой нектарной летучей мыши: ??? из ???. Какая мышка, такая и оценка!

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