Как герцог Ришелье: отправился в свадебное путешествие один, оставив 14-летнюю жену дома

"Моё вам почтение" — сказал своей жене герцог Арман Эммануил дю Плесси Ришелье. Арман Эммануил был прапраправнучатым племянником известного кардинала Ришелье. Родство дальнее, не спорю, однако характер Армана Эммануила был чем-то похож на своего знаменитого родственника.

Пятый герцог Ришелье родился 5 сентября 1766 года в Париже. Арман Эммануил получил прекрасное образование. В возрасте 16 лет он женился на одной из блистательных представительниц дома Рошешуар Фаудоа — Александрине Розалии Сабин. Ей было 14 лет, а не 12, как часто пишут в сводках. Ведь она родилась в 1768 году, а вышла замуж за герцога Ришелье в 1782 году.

"Мисс в белом" художник Жозеф Дезайре Курт

Однако, супружеская жизнь, как по мне, была...странной. Арман и Розалия вполне ладили, выказывали друг другу почёт и уважение. Некоторые считали, что этот брак не был консуммирован.

В свадебное путешествие по Франции и Швейцарии герцог Ришелье отправился без жены. Розалия осталась дома. Ришелье взял с собой лишь своего гувернера. Почему он так сделал? Думаю, что брак был формальным. Как и было принято в XVIII веке союзы среди высшей аристократии заключались не по любви, а по выгоде.

Если верить источникам касаемо внешности Розалии, то та была далеко не красавицей. У представительницы дома Рошешуар был порок развития, и через пару лет девушку было не узнать — у неё был большой горб, которого она стеснялась.

Арман Эммануил утверждал, что был верен жене до конца жизни, хоть мог и не видеть её десятилетиями. Лишь изредка герцог Ришелье навещал свою супругу, дабы выказать ей своё почтение, а после — снова уезжал.

Портрет работы художника Т. Лоуренса. 1818 г.

Одно время герцог Ришелье служил в полку Марии Антуанетты. В 19 лет уже получил должность камергера Людовика XVI. Я думаю, что Арман Эммануил вполне добился бы больших успехов на своей Родине. Но все планы смешала Революция. Полетели головы и герцог Ришелье нашел убежище в России — можно сказать, что в главном оплоте монархии в Европе.

В то время в российской империи царствовал Александр I. Именно он назначил Армана Эммануила на должность градоначальника Одессы. По словам герцога Ришелье: "Одесса сделала такие успехи за десятилетие, как ни одна страна в мире". Доход города был увеличен в 25 раз, в Одессе отсутствовала коррупция, улицы были безопасны и чисты. Жители Одессы благодарили герцога Ришелье, и когда тот решил вернуться во Францию после падения Наполеона Бонапарта, то несли его на руках.

Для меня Арман-Эммануил прекрасный пример, каким можно быть градоначальником и как сильно можно изменить город, если задаться такой целью! А то, что с женой не сложилось, ну, бывает. Розалия Рошешуар пережила мужа на восемь лет.

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