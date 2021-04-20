10 таинственных документов, которые не удавалось прочесть до недавнего времени

Древние письменные источники – уникальные памятники истории.

Даже через тысячи лет находятся свитки, книги и тексты, в которых учёные обнаруживают некие скрытые и неожиданные элементы.

В нашем обзоре «десятка» таинственных и уникальных письменных источников, прочесть которые удалось совсем недавно.

1. Скрытый текст в старейшей Библии в Англии

Скрытый текст в старейшей Библии в Англии.

Сегодня Библию можно найти где угодно: в любом книжном магазине, в любом гостиничном номере и т. д. Но это далеко не всегда было так. Перевод Библии на английский язык был когда-то смертельно опасным занятием, а переводчиков нередко сжигали на костре. Во время так называемой английской Реформации Генрих VIII объявил от разрыве с римско-католической церковью и начал переписывать вековые религиозные верования под собственные потребности.

В 1535 году в Англии была издана официальная версия Библии. На сегодняшний день сохранилось всего семь экземпляров пятивековой книги и только недавно ученые обнаружили, что в одном из них есть ряд аннотаций, скрытых на полях.Текст был скрыт под кусками бумаги, которые были приклеены к оригинальным страницам Библии. Поскольку не было никакого способа удалить бумагу, не разрушив Библию, историки обратились к Лондонской Королевской школе стоматологии, чтобы сделать рентгеновские снимки с экспозицией спрятанного текста.

Эти фотографии были затем пропущены через компьютерную программу, которая удалила весь напечатанный текст, оставив только рукописные слова. Некоторые из рукописных заметок оказалась инструкциями относительно того, какие фрагменты из священной книги нужно читать в тот или иной день в течение всего года.

2. Оригинал декларации Томаса Джефферсона

Оригинал декларации Томаса Джефферсона.

Томас Джефферсон - невероятно противоречивая фигура. Его все привыкли считать одним из отцов-основателей Америки, ведь все знают, что Джефферсон написал Декларацию независимости США. Однако, недавно специалисты отдела исследований и испытаний при библиотеке Конгресса сделали гиперспектральное сканирование изображения черновика декларации.

Они нашли одно очень любопытное изменение: на черновике Джефферсона было написано "коллеги-подданные", а в опубликованной Декларации это было заменено на "сограждане". С одной стороны, это небольшое изменение, но оно было огромным по в отношении менталитета людей, которые находились на пороге объявления независимости американских колоний от британского правления.

3. Ритуалы Великого Просветленного общества окулистов

Ритуалы Великого Просветленного общества окулистов.

Тайные общества помогли сформировать современный мир и на протяжении веков многие из этих обществ опирались на закодированные документы, чтобы хранить свои тайны в безопасности. Современным историкам потребовалось 250 лет , чтобы разгадать код Великого Просветленного общества окулистов, которое было создано в середине 18-го века в немецком городе Вольфенбюттель.

Символика общества вращалась вокруг глаза — символа человеческих знаний. Члены общества одними из первых начали изучать офтальмологию и даже выполняли хирургические операции на глазах. В расшифрованном документе содержатся ссылки на то, что орден преследовался со стороны государства и церкви. В документе также содержатся описания тайных обрядов и ритуалов тайного общества. Высшие посвященные Великого Просветленного общества окулистов утверждали, что именно они являются настоящими основателями масонов.

4. Утерянные трактаты Архимеда

Утерянные трактаты Архимеда.

Древние рукописи с копиями работ древнегреческого математика, физика и инженера Архимеда привезли в Константинополь в 9 веке. В то время это был богатый и процветающий город, который к тому же был хорошо защищен. Это сделало Константинополь не только центром обучения, но и хранилищем драгоценных документов и знаний. Конец наступил в 1204 году, когда папа Иннокентий III дал свое одобрение на Четвертый крестовый поход.

Константинополь пал, а рукописи перевезли в Иерусалим, где пергамент, на котором они были написаны, частично очистили от чернил и написали на нем молитвенник. В 1876 году молитвенник был продан Оксфордскому университету в сильно поврежденном состоянии. Книга вскоре исчезла и, как полагают, была украдена и находилась в чьей-то частной коллекции, пока вновь не всплыла на аукционе в 1998 году. Новый (анонимный) владелец отдал книгу на реставрацию, где и обнаружилось, что поперек литургического текста шли едва заметные строки на древнегреческом. Так были вновь открыты утерянные трактаты знаменитого Архимеда.

5. Музыкальный код Платона

Музыкальный код Платона.

Трактат "Государство" Платона – размышления об утопическом государстве, которое построено на идее справедливости и управляется философами. Хотя этому трактату исполнилось уже почти 2400 лет, только недавно люди смогли прочитать музыку, которую Платон закодировал в тексте. По словам д-ра Джея Кеннеди из Университета Манчестера, Платон разделял пифагорейские представления о "музыке сфер" - неслышной музыкальной гармонии мироздания.

Свои произведения он также строил по законам музыкальной гармонии (ведь Платон всегда утверждал о том, что музыка, природа, наука и религия идут рука о руку). В конце каждого двенадцатого текста Кеннеди нашел группы слов, относящиеся к музыкальной шкале Платона из 12 нот. Причем, на месте каждого такой "записки" были слова, связанные с идеями гармонии или диссонанса.

6. Синайский кодекс и Иисус

Синайский кодекс и Иисус.

Синайский кодекс является самой старой Библией в мире, которая датируется примерно 350 годом н.э. Этот греческий текст из более чем 1460 страниц (в нем содержится часть Ветхого завета и Новый завет) в настоящее время хранится в Британской библиотеке, монастыре Святой Екатерины в Египте, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и в библиотеке Лейпцигского университета.

Греческий ученый Николас Саррис, который работал над оцифровкой Кодекса, в 2009 году внезапно обнаружил еще 1 часть этой Библии (а именно, стих 10 из первой главы книги Иисуса Навина). Обнаружил он его в переплете старинного тома в библиотеке египетского монастыря святой Екатерины (листом Синайского кодекса был укреплен переплет этой книги).

7. Минойские таблички

Минойские таблички.

Дворец в Кноссе был раскопан на рубеже 20-го века, а одними из самых загадочных артефактов, найденных в нем, стали многочисленные глиняные таблички с надписями на неизвестном языке. , не один признается. К 1909 году набралось достаточное количество табличек, чтобы составить из них целую книгу, после чего сэр Артур Эванс смог разделить письменность на два разных языка: критское Линейное письмо A и Линейное письмо B.

Хотя первый язык до сих пор не переведен, ученые в 1952 году сумели расшифровать второй язык. Оказалось, что это всего лишь версия греческого языка, в отличие от письма А. Это письмо возникло после завоевания Крита и его владений греческими переселенцами и использовалось для канцелярских записей, таких как списки скота, списки известных специй, списки мужчин, женщин, мальчиков и девочек, наряду с порученными им обязанностями и т.д.

8. Нечитаемый дневник Давида Ливингстона

Нечитаемый дневник Давида Ливингстона.

В 1871 году, за два года до своей смерти, шотландский исследователь Африки Дэвид Ливингстон попал в отчаянное положение на Черном континенте. Он сильно заболел и остался без денег. Несмотря на тяжесть ситуации, он все равно продолжал писать свои заметки об Африке. Чернила же он делал сам из сока ягод и семян местных растений, поэтому рукописный текст вскоре стал полностью нечитаемым.

Одно из таких писем, адресованное его другу Хорасу Валлеру, было расшифровано через целых 140 лет. Как оказалось, Ливингстон писал свои впечатления об ужасах, которые творили работорговцы в Африке.

9. Черная книга из Кармартена

Черная книга из Кармартена.

Черная книга из Кармартена (датируемая примерно 1250 годом) является одной из самых ранних книг, написанных полностью на валлийском языке. Она была обнаружена среди владений собора Святого Давида, а сейчас находится в Национальной библиотеке Уэльса. В книге содержатся самые ранние валлийские ссылки на короля Артура и Мерлина, наряду с множеством стихов и легенд. Недавно книгу просветили ультрафиолетом и в ней открылись неизвестные ранее секреты. Оказывается, после того, как Черная книга была закончена ее основным автором, ее дописывали другие люди. Также в полях вносились дополнения и замечания. В 16 веке владелец рукописи (вероятно, человек по имени Джаспер Гриффит) стер все, что было добавлено после смерти первоначального автора. Об этом выяснилось через 5 веков.

10. Свитки Геркуланума

Свитки Геркуланума.

После извержения Везувия в 79 году нашей эры Помпеи и соседний город Геркуланум были погребены под слоем пепла. Город был раскопан в 1752 году, а среди артефактов было найдено 1800 свитков, которые хранились в большой библиотеке курортного города. К сожалению, множество свитков было уничтожено по незнанию или же при попытке развернуть обугленный папирус. Даже когда отец Антонио Пьяджио создал машину для разворачивания свитков, внутри они были такими же черными и сожженными.

Содержимое свитков оставалось загадкой до тех пор, пока ученые из Университета Бригама Янга не взглянули на развернутые листы папируса под инфракрасным светом и поняли, что могут прочесть часть текста. Сегодня благодаря развитию спектральных 3D изображений, свитки даже необязательно разворачивать. Большинство из них оказались философскими трудами на греческом языке.