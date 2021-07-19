14 трендов красоты из прошлого, которые сегодня кажутся не только дикими, но и опасными

Сегодня женщины готовы заплатить кругленькую сумму за то, чтобы выглядеть красивее и моложе, и так было всегда. Да, дамы, жившие в прошлых веках тоже гнались за модными тенденциями и шли на самые отчаянные меры, чтобы быть «в тренде».

Сегодня мы хотим поделиться с вами странными модными тенденциями из прошлого, которые сегодня кажутся не только дикими, но и даже опасными.

1. Высокий лоб как символ красоты

В Елизаветинскую эпоху высокий лоб считался символом красоты. Многие женщины удаляли ресницы и брови, а также сбривали волосы на лбу, чтобы подчеркнуть эту «самую красивую часть» женского лица.

2. Скипидар — спонсор приятного запаха

Некоторые модницы Древнего Рима уделяли так много внимания приятному запаху, что дошли до того, что пили терпентинное масло (скипидар) для того, чтобы их естественные выделения пахли фиалками. Однако, в то время они не думали о том, что доза скипидара, превышающая 15 мл, для человека может оказаться смертельной.

3. Зачем нужна отбеливающая паста, когда есть моча?

Ещё один занимательный факт о древних римлянах: чтобы отбелить зубы, римляне полоскали рот мочой. Но так поступали самые отчаянные. Чаще всего мочу использовали в качестве отбеливателя для одежды, заливая ею вещи и топчась по ним, чтобы те лучше отстирались.

4. «Всё смешалось, сало, пудра...»

…пудриться, по её словам, было для неё смертью. Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают — не отмоешь потом; а в гости без пудры нельзя — обидятся, — му́ка!

И эти строки вовсе не просто богатая фантазия Ивана Тургенева из произведения «Дворянское гнездо», а истинная правда. В 18 веке, до изобретения лака для волос, женщины использовали сало для придания формы своим парикам. А наиболее стильные женщины умудрялись носить на головах чучела птиц, статуэтки и даже мини-сады с крошечными искусственными деревцами.

5. Чем уже, тем лучше?

В Корсетные времена, охватывающие около 400 лет, этот предмет на теле женщины считался чем-то вроде необходимого атрибута, который носили все: от богатых роскошных дам до простых служанок. Около 1900 года корсет приобрёл S-образный силуэт, придавая фигуре изогнутые очертания. В период с 1908 по 1914 годы корсеты приобрели максимальную длину, а вот парадокс корсета начала XX столетия заключается в стремлении воспроизвести естественные формы тела, при этом моделируя его практически по всей длине. Корсет корректировал все тело от шеи до колен, пытаясь, при этом создать впечатление естественных очертаний.

6. Особы голубых кровей

Любовь к голубоватой коже и явно проступающим венам в дореволюционной Франции привела к тому, что модницы тех времён стали намеренно подкрашивать вены синим карандашом и прибегать к «услугам» пиявок, после использования которых вены особенно выделялись.

7. Чернее чёрного

В древние времена в Японии существовала традиция чернения зубов под названием охагуро. Тогда чёрные зубы считались признаком красоты, а паста, изготовленная из железной стружки, растворенной в уксусе, с добавлением чайной пыли, помогала сохранить зубы до старости. Окрашенные такой пастой зубы неприятно пахли и их требовалось постоянно подкрашивать, но чего не сделаешь ради красоты.

8. Ах, какие скулы!

В 1930-х годах, когда на пике полярности была актриса Марлен Дитрих с её фирменными выразительными скулами, женщины тех лет хотели выглядеть также. И тогда им на помощь пришла американка Изабелла Гилберт, которая придумала аппарат, якобы создающий те самые острые скулы. Стоит ли говорить, что её изобретение не работало?

9. «Отдай мне свой... пот!»

В Древнем Риме многие женщины использовали пот гладиаторов, которые сражались на арене, в качестве увлажняющего средства, в составе масок и кремов. Запах, наверное, был тот ещё.

10. Наследие Фриды Кало

В Древней Греции монобровь не считалась чем-то странным и зазорным, как это происходит сейчас, в те времена сросшиеся брови были признаком чистоты и ума. Стоит ли упоминать, что женщины того времени шли на различные ухищрения, чтобы добиться желаемой «однобровности»? Одни дамы затемняли брови пудрой, а другие носили искусственные брови, сделанные из козьей шерсти.

11. С широко открытыми глазами

Судя по названию, белладонна не кажется плохой вещью. Приятно звучащее слово, переводящееся с итальянского как «красивая женщина», действительно добавляло желания её попробовать. Однако, у всего есть своя цена. Полученные из сока ягод беладонны, глазные капли расширяли зрачки, обеспечивая мягкий и соблазнительный эффект. В Италии эпохи Возрождения этот блестящий и немного безумный вид женских глаз считался вершиной красоты. Однако, женщины того времени не знали, что белладонна была ядовитой. Тошнота, покраснение кожи и бредовые состояния — вот только некоторые из симптомов отравления этим растением.

12. Не как у Анджелины Джоли

Если сегодня в моде пухлые губы, желаемого объёма которых женщины добиваются путём введения филлеров гиалуроновой кислоты, то в 1400-х годах итальянские женщины мечтали о тонких губах. Если посмотреть на картины художников того времени, то можно заметить, что губы женщин практически не выделялись на общем фоне лица. Пожалуй, это одна из самых безобидных модных тенденций прошлого, которая никак не вредила женскому здоровью и не укорачивала их жизнь.

13. Смертоносные сладости

В 19 веке многие женщины ели смертоносные вафли с мышьяком, чтобы отбелить и выровнять цвет лица, а также, по уверению производителя, они могли избавить от веснушек, угрей и «округлить» угловатые формы. Правда, некоторые из побочных эффектов включали рак, облысение, эпилепсию, проблемы с щитовидной железой и многое другое, но женщины прошлого готовы были пойти на всё ради красоты.

14. Мода на загар

В середине 1920-х Коко Шанель непреднамеренно ввела моду на загар, заснув и обгорев на своей яхте. Именно тогда загар стал символом статуса для человека, который мог позволить себе отпуск в тёплых краях, особенно зимой.

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