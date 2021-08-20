Самые жаркие места на земле

Даллол, Эфиопия

Поселение Даллол находится в Афарской котловине в Эфиопии и удерживает первое место по самой высокой среднегодовой температуре из когда-либо зафиксированных. С 1960 по 1966 год средняя температура в этой местности составляла 34,4?С. То есть жара в этом регионе хотя и не является самой ужасающей на планете, но зато не спадает практически круглый год. При этом жар в буквальном смысле идет не только сверху – от Солнца, но и снизу – от Земли, поскольку Афарская котловина – это вулканически активный регион, расположенный неподалеку от вулкана Даллол.



К счастью, сегодня это воистину адское место считается городом-призраком (в 1960-х здесь было горнорудное поселение). Кроме того, это и одно из самых отдаленных мест на планете, здесь отсутствуют дороги, а сообщение с Даллолом существует через караванные пути, направляемые для сбора и доставки соли.

Тират-Цви, Израиль

Тират-Цви – религиозный кибуц в Израиле, расположенный в долине Бейт-Шеана. 21 июня 1942 года здесь была зафиксирована самая высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Азии, – 53,9?С. Несмотря на то, что река Иордан поддерживает плодородие этого региона, летом солнечные лучи буквально выжигают долину.



Местечко Тират-Цви, Израиль

Кебили, Тунис

Как ни странно, Кебили – это пустынный оазис в Тунисе, где местное население то и дело спасается от жары.

Все правильно, ведь здесь есть пальмы и животворящая вода. Несмотря на это, ртутный столбик на территории оазиса то и дело поднимается до 55?С.



Кебили, Тунис

Тимбуку, Мали

Несмотря на свою богатую историю, город Тимбуку постепенно отступает перед надвигающейся пустыней Сахара. В самом городе то и дело появляются новые песчаные дюны, а улицы часто оказываются погребенными под занесенным сюда ветром песком. Сопутствующей проблемой города является невыносимая жара, которая поднимается здесь выше 55?С.



Тимбуку, Мали

Руб-эль-Хали, Аравийский полуостров

Пустыня Руб-Эль-Хали охватывает южную треть Аравийского полуострова. Она расположена на территории Саудовской Аравии, Омана, Йемена и ОАЭ. Это самая большая непрерывная песчаная пустыня в мире, она же – одна из самых жарких. Температура поднимается до 56?С, а среднегодовой уровень осадков едва доходит до 3 см.



Пустыня Руб-эль-Хали

Эль-Азизия, Ливия

13 сентября 1922 года в ливийском городе Эль-Азизия была зафиксирована самая высокая в мире температура воздуха в тени, достигшая 57,7°C. Впрочем, это еще не означает, что Эль-Азизия – самое жаркое место на планете. Так, среднегодовая температура здесь ниже, чем в вышеупомянутом нами Даллоле. Кроме того, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) не признает температурный рекорд Эль-Азизии, ссылаясь на ненадежные средства фиксации температуры. Зато ВМО признает рекордом 56,7°C, зарегистрированные 13 июля 1913 года в Долине Смерти.



Эль-Азизия, Ливия

Долина Смерти, США

Это самый низкий, сухой и жаркий регион в Северной Америке. Несмотря на страшное название, здесь существует жизнь – от кустарников до мелких грызунов. Долина Смерти знаменита также своими таинственными двигающимися камнями.



Долина Смерти, США

Деште-Лут, Иран

Несмотря на то, что официальный рекорд максимальной температуры воздуха пока принадлежит Долине Смерти, максимальная температура поверхности земли зарегистрирована в 2005 году в солончаковой пустыне Деште-Лут на юго-западе Ирана – 70,7?С. Здесь же расположен один из самых высоких барханов мира – 407 м.



Деште-Лут, Иран

Источник : https://sreda.temadnya.com/2283421614604814621/

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