Как кошкины стали Романовыми?

Доброго времени суток дорогие друзья. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим о династии Романовых. Мы узнаем много интересного о ее происхождении. Получим ответ на вопрос: почему на российский престол взошли не Кобылины и Кошкины, а Романовы? Какую тайну скрывает эта династия и как загадочная кошка снова всплывает в их истории уже во время правления?

Романовы были второй правящей династией России. Благозвучная фамилия Романов являлась символом особого благородства и голубой крови. Данная фамилия созвучна с латинским словом Роман, что означает Римский. Кажется, что сама история позаботилась о русских царях, чтобы те носили именно эту фамилию. Но на самом деле изначально они были Кошкиными и Кобылиными. А как так получилось, давайте разбираться.

Первым царем Романовым в возрасте 16 лет стал Михаил, его избрали на царство в 1613 году 21 февраля. Его фамилия, как в старину часто бывало на Руси, была производной от отчества. Обладателями данной фамилии род Романовых, стал немногим ранее этого события, а точнее в середине 16 века. Именно в то время они еще были Кобылиными, а потом Кошкиными.

Получить власть представители этой семьи смогли благодаря женитьбе Ивана Грозного на дочери боярина Романа Юрьевича Захарьина - Кошкина. Этот брак был самым счастливым для царя, он очень любил Анастасию Романовну. После ее кончины, горю, и печали царя не было предела, и все это сильно отразилось на его душевном состоянии. Именно все вышеописанные события и стали основанием для Романовых претендовать на царствование. Михаил Романов, ставший первым царем новой династии, приходился внучатым племянником Анастасии Романовне. А самым первым Романовым в истории стал Федор, отец Михаила.

Родоначальником династии являлся боярин Андрей Иванович Кобыла состоявший на службе великого московского князя Семена Гордова. Романовы, не желая иметь ничего общего с такой фамилией предка, облагородили ее, объяснив это тем, что такую фамилию их предок получил благодаря нерадивому писарю, который делая запись, перепутал ее с фамилией прусского князя Камбила. Но историки ставят под сомнение данную легенду и считают, что боярин Кобыла не имел никакого отношения к прусским князьям. По версии советских и российских ученых, он вполне мог быть сыном костромского боярина Александра Кобылы. В общем, происхождение этой фамилии до сих пор является загадкой.

У Андрея Кобылы было пять сыновей, один из которых был советником Дмитрия Донского и звали его Федор Кошка. Именно он и был непосредственным предком Романовых. Далее еще интереснее. Детей Федора звали Голтяй, Беззубец и Дурной. В свою очередь внук и правнук уже носят фамилию Кошкины. А дальше следует Юрий Кошкин Захарий, а его сын и по совместительству отец жены Ивана Грозного, уже становится Захарьиным - Кошкиным. После фамилия Кошкин исчезает, так как сын Романа и будущий дед царя, уже носит фамилию Захарьин Юрьев.

Фамилия Романов появилась благодаря Федору, который взял ее по имени деда Романа. Данная практика не редко использовалась в то время и делалась для того, чтобы точнее обозначить свое родство. Именно так боярский род Романовых стал обладателем такой фамилии, которая впоследствии стала царской, а затем и императорской.

Загадочная кошка царя. В истории рода, кошка вновь всплывает уже во время их правления. Сын Михаила Романова Алексей Михайлович очень любил кошек и однажды его любимый кот прогремел на всю Европу. В 1663 году художник из Чехии Вацлав Холлар нарисовал картину и подписал: подлинное изображение кота великого Московского князя. Это был первый в России портрет кота. В наши дни, загадка, почему художник нарисовал животное, а не самого царя, так и не раскрыта. По одной из версий, царь сам заказал картину своего любимчика, а по другой, что на портрете под видом кота изображен сам царь.

Другая династия. Члены царской семьи с юридической точки зрения вообще не носили фамилий. Они именовались великий князь, а далее следовало имя и отчество. А теперь самое интересное. В России начиная с Петра III фактически правили потомки другой династии, которая в генеалогической литературе звучит, как Гольштейн-Готторп-Романовы происхождение которых по мужской линии было не от Романовых, а от ольденбургской династии Гольштейн-Готторпов.

Не смотря на это в официальном обозначении российского императорского дома, общепринято было употреблять дом Романовых.

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