Успенский собор на Городке - описание, история, интересные факты и отзывы

Успенский собор на Городке - это знаменитый четырехстолпный белокаменный одноглавый храм, который находится в Подмосковье, в городе Звенигород. Он считается классическим памятником раннемосковского зодчества, возведенном в XIV-XV веках. Главное достояние собора - расположенные внутри росписи начала XV столетия, считается, что их авторы - Даниил Черный и Андрей Рублев.

История возникновения храма

Успенский собор на Городке был построен в древней исторической части Звенигорода. Городком в Древней Руси называли крепость, которая была обнесена валами со всех сторон, частично это укрепление сохранилось и до наших дней. Заказчиком строительство Успенского собора на Городке был князь Юрий Дмитриевич, который занимал место великого князя Московского с 1433 по 1434 годы. Сам собор строили мастера из Москвы, которые незадолго до этого завершили работы на церкви Рождества Богородицы, расположенной на Сенях.

Звонницу Успенского собора на Городке построили только в начале XIX столетия. Тогда же появился придел, построенный в честь святого великомученика Георгия. После того как в стране установилась советская власть, культовое сооружение закрылось, это произошло в 30-е годы. Снова он был открыт в 1946 году.

Архитектура собора

С конца 90-х годов считается подворьем Саввино-Сторожевского монастыря.

История Успенского собора на Городке весьма увлекательна. Ведь это первый из четырех белокаменных московских храмов, который полностью сохранился до наших дней, при том, что был построен на рубеже XIV-XV веков. Наряду с собором Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря, собором Нерукотворного образа Спасителя Спасо-Андроникова монастыря и Троицком собором Троице-Сергиевой лавры.

Архитектура собора Успения пресвятой Богородицы в Звенигороде чрезвычайно похожа на подобные постройки в Москве того времени. Они преимущественно ориентированы на период зодчества, который можно отнести к Владимиро-Суздальскому княжеству XIII века. При этом нужно отметить, что московские постройки все-таки имеют ряд принципиальных отличий, которые их выделяют по сравнению с домонгольскими прототипами.

Среди особенностей Успенского собора на Городке, в отзывах это отмечается отдельно, является то, что храм отличается от большинства построек домонгольского периода. Он совсем небольшой крестово-купольный с четырьмя столпами, увенчанный только одним куполом. На восточной стороне у него три алтарные апсиды, а три остальных фасады имеют более традиционное деление на вертикальные прясла, которые завершают закомары.

По вертикали членение фасады выполнено в форме лопаток, к которым примыкают тонкие полуколонки, завершающиеся резными капителями. Точно такие же полуколонки разделяют алтарные аспиды, при этом их стены декорированы тончайшими вертикальными тягами. Имеется широкая тройная лента растительного орнамента, которая разделяет фасады храма по горизонтали, она органично сменяет пояс домонгольских построек.

Верхнюю часть алтарных аспид Успенского собора на Городке в г. Звенигород украшает двойная лента, выполненная из каменной резьбы, такая же есть и на барабане купола. В центральных пряслах фасадов можно увидеть арки, обрамленные на колонах перспективными порталами. Окна, которые изначально были вытянутыми и узкими по вертикали, до наших дней сохранились только сбоку фасадов, а также посередине центральной апсиды. При этом они так же имели обрамление.

Внешние детали

Из этой статьи вы уже узнали историю собора. Успенский собор на Городке примечателен еще и большим количеством удивительных и примечательных внешних деталей. Например, на кровле храма можно рассмотреть позакомарное покрытие. Помимо них, завершающих каждое из прясел, присутствует ступенчатый верх собора, который усложнен еще четырьмя закомарами по углам, а также поясом из декоративных традиционных кокошников, расположенных в основании барабана купола.

Интересно, что этот собор Успения Божией Матери, в отличие, например, от владимиро-суздальского зодчества, имеет килевидные формы окон, кокошников, порталов и закомар. Все это важная отличительная часть московской архитектуры, существовавшей в XIV-XV веках. Однако сейчас их увидеть не удастся, формы оконных проемов, как и кровля самого собора, сильно изменены из-за более поздних ремонтов и реконструкций.

Храм при этом расположен на высоком подклете, к верху его формы слегка сужаются, что подчеркивает особую стройность здания. Важной особенностью являются внутренние конструкции, которые представляют собой пары восточных столбов, смещенных к алтарным аспидам. Это позволяет максимально расширить центральное пространство под куполом. Примечательно, что такой же архитектурный прием использовался и при строительстве собора в Троице-Сергиевом монастыре, но здесь все сделано более аккуратно и деликатно. За счет этого композиция не теряет зрительного равновесия и гармонии. Все пропорции очень изящны, а своим богатым убранством собор выделяется среди культовых сооружений того времени.

Фрески

Звенигородский Успенский собор на Городке был расписан фресками практически сразу после окончания строительства. Скорее всего, это было выполнено представителями придворной столичной среды. До наших дней сохранились только фрагменты росписей, которые в 1918 году удалось отыскать комиссии по сохранению древнерусской живописи под руководством исследователя церковного искусства и археологии Николая Протасова и реставратора Григория Чирикова.

В том же году советский искусствовед представил отчет, в котором высказал предположение об авторе фресок. По его мнению, мастера, расписывавшие собор, должны были относиться к рублевской школе.

Фрагменты живописи, которые удалось разыскать членам экспедиции, находились в барабане купола, а также на восточных столбах, в алтаре, на северной стене храма и в северо-западном углу.

Роспись храма

В барабане купола удалось обнаружить два ряда праотцов, а на нижних поясах фигуры пророков. Из них до наших дней сохранилось лишь изображение Даниила. Все эти фрагменты росписи позволили составить представление об уникальном стиле росписи храмов в XV столетии. Исследователи отметили, что в нем сочетались крупные и прозрачные краски, а также легкие драпировки, тонкие кисти рук и ступни ног выполнены максимально изящно.

Небольшой, но ценный фрагмент фресок сохранился на северной стене храма, которая была закрыта после реставрации крылом иконостаса. Знаток древнерусской живописи Виктор Филатов определил ее как часть масштабной сцены Успения Богоматери.

Росписи восточных столбов

Больше всего росписей сохранилось на восточных столбах-пилонах, которые изначально были закрыты высоким иконостасом, поэтому их не трогали при поздних реконструкциях храма. Их широкие плоскости были обращены на запад к прихожанам, представляя собой три регистра изображений.

В верхнем из них были изображены два медальона с полуфигурами святых мучеников и целителей, святых Лавра и Флора. Примечательно, что их изображения можно встретить еще в домонгольких древнерусских храмах. Святые представлены не только как целители тела, но и человеческих душ. Под ними расположились высокие Голгофские кресты. Не исключено, что эти композиции долгое время были закрыты праздничными иконами.

Монашеские мотивы

Еще две сцены можно обнаружить на нижнем ярусе. На левой стороне дарование ангелом монашеского устава святому Пахомию, а на правой - разговор между преподобным Варлаамом и его учеником индийским царевичем Иоасафом. И тот, и другой сюжет представляет собой особенное, уникальное явление. Они наглядно демонстрируют, с каким вниманием мастера того времени относились к теме монашеского подвига. Стоит признать, что определенный интерес к проповеди идеалов монашества можно было встретить и раньше, но расположение таких сюжетов в непосредственной близости от алтаря говорит, что отношение к нему было особенным.

Это представляется особенно необычным, если принять во внимание тот факт, что Успенский собор строился как городской, а на монастырский храм. Обе эти сцены выполнены в виде фресковых икон, которые входили в местный иконостас вместе с другими образами, написанными на досках. Скорее всего, над ними работали разные мастера.

Черты московской школы иконописи

На фресках пилонов можно узнать традиционные черты столичной иконописи XV века, например, узкие фигуры с непропорционально большими головами и миниатюрными конечностями, изящные линии, за счет которых фигуры мучеников становятся похожи на перевернутые чаши. Возникает ощущение, что драпировки наполнены воздухом и неплотно прилегают к телам. Сам рельеф кажется округлым, будто выточенным.

Также выделяется особый тип лаков с припухшими бровями и будто готовыми закрыться глазами. Все это создает ощущение тишины и сосредоточенности. Такое же состояние ощущается и в композициях нижних стен, которые передают мирную беседу наставника с учеником. Неспешные жесты демонстрируют полное согласие и принятие учения. На божественность проповеди указывает поднятая вверх рука ангела.

Звенигородский чин

Именно с этим собором связывают одни из самых популярных древнерусских икон, которые, как считается, написал Андрей Рублев. Во время экспедиции 1918 году здесь были обнаружены три иконы, когда-то входившие в состав так называемого поясного деисусного чина. Это Спас Вседержитель, Апостол Павел и Архангел Михаил. Сейчас они хранятся в Третьяковской галерее. Стоит отметить, что изначально деисусный чин состоял из семи или девяти икон, но обстоятельства, при которых удалось обнаружить эти произведения искусства, до конца неизвестны.

Остаются сомнения даже в том, что первоначально иконы писались именно для этого храма. К Звенигородскому чину относится еще и икона с изображением Иоанна Предтечи, которая хранится в этом же храме.

Шедевры мировой иконописи

Нужно отметить, что Звенигородский чин относят к шедеврам не только отечественной, но и мировой иконописи. Именно эти иконы, из всех произведений раннего XV века, ближе всего к византийским образцам, но при этом обладают своими специфическими чертами.

От византийских аналогов они переняли особую идеальность, гармонию и пластичные формы, которые при этом не лишены пространственных разворотов и легкости. А вот особенности, указывающие на их русской происхождение, это выразительные силуэты, звучность и чистота цвета, эмоциональная открытость и сердечность образов.

Стиль этих икон явно перекликается с другими работами Андрея Рублева.

Где находится храм?

Адрес Успенского собора на Городке: Звенигород, улица Городок, дом 1. Это действующий храм, так что паломники могут попасть сюда на службу.

В отзывах об Успенском соборе на Городке многие отмечают, что это великолепный храм, который является образцом уникального древнерусского зодчества в Подмосковье. Одно из немногих мест, где можно увидеть подлинные фрески и иконы, написанные русскими мастерами сотни лет назад.

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