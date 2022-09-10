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Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

Владельцы гостиниц и баз отдыха готовы тратить любые деньги, чтобы завлечь больше народу. А бассейн — это беспроигрышный вариант для привлечения клиентов. Ведь, где есть бассейн, там и будет веселье! Правда, порой они напоминают обычный лягушатник. Поэтому к делу привлекают креативные умы, которые превращают бассейны в настоящее произведение искусства.

1.

Каньон и курорт Grutas Tolantongo, Мексика

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

2.

Бассейн в отеле Marriott Marquis Houston, США

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


В Хьюстоне, в отеле Marriott Marquis Houston есть необычный бассейн, который повторяет контуры границ штата Техас.

3.

Бассейн в частной резиденции Kois Associated Architects, Греция

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


Необычный дом интегрирован в скалистое побережье таким образом, что единственной видимой его частью остаётся открытый бассейн. Издалека он напоминает продолжение гладкой морской поверхности.

4.

Marina Bay Sands Sky Park, Сингапур

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


Удивительный бассейн находится на крыше гигантского развлекательного комплекса. Всего в нём 57 этажей.

5.

Aqua Dome, Австрия

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


Комплекс Aqua Dome построен на термальных источниках, поэтому вода в бассейнах круглый год не опускается ниже 33−36 °C.

6.

San Alfonso del Mar, Чили

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


Занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой бассейн в мире.

Он простирается более чем на километр и вмещает в себя около 250 миллионов литров воды.

7.

Ubud Hanging Gardens, Индонезия

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

8.

Y-40 Deep Joy, Италия

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

9.

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


Является самым глубоким плавательным бассейном в мире. Имеет глубину 42,15 метров.

10.

Бассейн в форме скрипки, Нью-Йорк

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

11.

Alpin Panorama Hotel Hubertus, Италия

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

12.

Бассейн гостиницы Katikies Hotels, находящийся прямо в скалах, Греция

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

13.

Бассейн Crocosaurus Cove, Австралия

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


Бассейн предназначен для любителей экстрима. Человек, находясь в специальном защитном контейнере, помещается в бассейн с огромными крокодилами. Продолжительность наблюдения за рептилиями составляет 20 минут.

14.

Отель сети Four Seasons, бассейн Serengeti, Танзания

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми


Чудесный бассейн с видом на водопой, куда приходят утолить жажду дикие животные.

15.

Villagio Citta del Mare, Италия

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

16.

Бассейн отеля JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spа, Вьетнам

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

17.

Крытый бассейн Ocean Dome, Япония

Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

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А вы знали об  этом?

В конце XIX века на железнодорожной станции Кейптауна (ЮАР) сигнальщиком работал бабуин. За всё время службы (до самой своей смерти) мохнатый сигнальщик не получил ни одного нарекания и ни разу не совершил ошибки.           

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