Крутые бассейны, которые были спроектированы креативными людьми

Владельцы гостиниц и баз отдыха готовы тратить любые деньги, чтобы завлечь больше народу. А бассейн — это беспроигрышный вариант для привлечения клиентов. Ведь, где есть бассейн, там и будет веселье! Правда, порой они напоминают обычный лягушатник. Поэтому к делу привлекают креативные умы, которые превращают бассейны в настоящее произведение искусства.

1.

Каньон и курорт Grutas Tolantongo, Мексика



2.

Бассейн в отеле Marriott Marquis Houston, США





В Хьюстоне, в отеле Marriott Marquis Houston есть необычный бассейн, который повторяет контуры границ штата Техас.

3.

Бассейн в частной резиденции Kois Associated Architects, Греция





Необычный дом интегрирован в скалистое побережье таким образом, что единственной видимой его частью остаётся открытый бассейн. Издалека он напоминает продолжение гладкой морской поверхности.

4.

Marina Bay Sands Sky Park, Сингапур





Удивительный бассейн находится на крыше гигантского развлекательного комплекса. Всего в нём 57 этажей.

5.

Aqua Dome, Австрия



Комплекс Aqua Dome построен на термальных источниках, поэтому вода в бассейнах круглый год не опускается ниже 33−36 °C.

6.

San Alfonso del Mar, Чили





Занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой бассейн в мире.

7.

Он простирается более чем на километр и вмещает в себя около 250 миллионов литров воды.

Ubud Hanging Gardens, Индонезия



8.

Y-40 Deep Joy, Италия



9.



Является самым глубоким плавательным бассейном в мире. Имеет глубину 42,15 метров.

10.

Бассейн в форме скрипки, Нью-Йорк



11.

Alpin Panorama Hotel Hubertus, Италия



12.

Бассейн гостиницы Katikies Hotels, находящийся прямо в скалах, Греция



13.

Бассейн Crocosaurus Cove, Австралия





Бассейн предназначен для любителей экстрима. Человек, находясь в специальном защитном контейнере, помещается в бассейн с огромными крокодилами. Продолжительность наблюдения за рептилиями составляет 20 минут.

14.

Отель сети Four Seasons, бассейн Serengeti, Танзания





Чудесный бассейн с видом на водопой, куда приходят утолить жажду дикие животные.

15.

Villagio Citta del Mare, Италия



16.

Бассейн отеля JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spа, Вьетнам



17.

Крытый бассейн Ocean Dome, Япония

