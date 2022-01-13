Даже влюбившись в мужчину по уши, зрелая женщина уже понимает, что здоровых отношений не бывает без взаимности. Вот почему она ведет себя не так, как юная девушка.

10 вещей, которые зрелая женщина уже не делает в отношениях

Зрелая женщина считает себя настоящей ценностью. Вот почему она больше не допускает в отношениях ошибки, которые так свойственны для неопытных девушек.

№1. Она не пытается перевоспитать партнера

Зрелая женщина никого не будет переделывать. Она либо примет мужчину со всеми достоинствами и недостатками, либо укажет на дверь.

№2. Она не молчит о том, что ей не нравится

Вместо того, чтобы "пилить" партнера или устраивать истерики, зрелая женщина спокойно заявляет о собственных желаниях.

№3. Она называет вещи своими именами

Зрелая женщина не будет играть с мужчиной в "угадайку", а ясно выскажет просьбу словами. Если партнеру это не интересно, его проблемы!

№4. Она не ждет звонков или сообщений

Зрелая женщина спокойно может написать новому знакомому сама. Ну а номер того, кто так и не нашел времени ответить, просто удалит навсегда.

№5. Она не прощает отсутствие подарков к важным датам

Невнимательность партнера расценивается зрелой женщиной как неуважение к ней.

№6. Она не боится задавать неудобные вопросы

Совсем не важно ведь, пожалел он денег или просто забыл!

Зрелая женщина уже не боится отпугнуть мужчину, поэтому она заранее выясняет все, что ее интересует. В то же время, она и сама готова откровенно ответить на любой вопрос!

№7. Она не путает интим с любовью

Для зрелой женщины отношения с мужчиной — это не только кувырки в постели, но и приятный вечер с общими приятелями, букет любимых цветов, утренняя чашка кофе... Починка текущего крана, в конце концов! Если этого всего нет — значит, вы всего-навсего любовники!

№8. Она не "обслуживает" мужчину

Зрелая женщина не станет делать для партнера то, что в тягость ей самой. Ее любимый — взрослый человек, который знает, как постирать носки или погладить рубашку.

№9. Она не ревнует к друзьям, работе и детям от прошлых отношений

Зрелая женщина считает, что при желании люди всегда могут найти время друг для друга. Если же ее мужчина постоянно занят, значит, нужно искать другого партнера!

№10. Она не сравнивает свои отношения с чужими

А зачем это ей нужно? Ведь она уверена, что в ее личной жизни все отлично!

Часто только с возрастом к нам приходит понимание того, что отношения с любимым человеком должны быть не только романтичными, но и комфортными. Желаем всем обрести гармонию в браке!

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