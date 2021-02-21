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7 поездов, которые проходят через самые необычные места

Если вы из тех путешественников, которые предпочитают железнодорожные пути, то вам непременно стоит прокатиться на этих поездах. Удивят вас, разумеется, не сами вагоны, а то, мимо чего они проезжают.

Дамба на Большом Солёном Озере. США

32-километровую дамбу ежедневно пересекают порядка 15 поездов. Дамба была построена еще в 1950-х.

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Поезд, проходящий по спиральному виадуку. Швейцария

Девятиарочный одноколейный железнодорожный мост расположен в швейцарской коммуне Брусио. Мост знаменит тем, что изгибается петлей. Как и большинство спиральных треков, он был построен для изменения высоты железнодорожных путей. Длина виадука — 110 метров, а продольный наклон 7%.

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Монорельсовый поезд. Китай

В китайском городе Чунцин поезд проезжает сквозь жилой 19-ти этажный дом. В 2004 году, когда было решено продолжить ветку монорельса, перед властями встала проблема: либо сносить весь жилой дом и освободить место для монорельса, либо сделать туннель прямо через дом. Власти остановили выбор на втором.

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Так появился специальный железнодорожный вокзал, «вписанный» в блок 19-этажного дома, сообщает Daily Mail.

7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #4

На станции Liziba жильцы дома могут сесть в поезд.

7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #5

С помощью специального оборудования снижен шум, его уровень не выше чем у посудомоечной машины.

7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #6

Поезд, проходящий по взлетно-посадочной полосе. Новая Зеландия

Главной изюминкой города Гисборн является местный аэропорт. А особенностью самого аэропорта является железнодорожный переезд, который проходит через взлётно—посадочную полосу.

7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #7

Железнодорожный путь, пролегающий через жилые кварталы. Вьетнам

В Ханое рельсы проходят в нескольких шагах от домов.

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7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #9
7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #10

Мост расположен над Индийским океаном

Мост, который должен пересечь поезд из Ченнаи по направлению к Рамесвараму. Последние километры пути поезд проходит по Pamban Bridge. Мост расположен над Индийским океаном. Существует он уже больше века, за это время почти не ремонтировался.

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7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #12

По вершине дамбы. Германия

Hindenburgdamm — это 11-метровая дамба, перекинутая от острова Зюльт к материковой части Германии. Построена она была в 1927 году с целью железнодорожного сообщения.

7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #13
7 поездов, которые проходят через самые необычные места, image #14

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