Влюблен по уши: 5 главных признаков, что ваше свидание прошло хорошо

Как понять, что вечер с мужчиной прошел в положительном ключе, и вы точно завоевали его симпатию?

После свидания (а особенно после первого) мы часто задаемся вопросом: прошло ли все так же гладко, как мы и хотели?

Конечно, ответить со стопроцентной гарантией вам сможет только человек, с которым вы провели время, но все же прокрутите вечер в голове, чтобы обратить внимание на крайне важные нюансы.

Вы провели вместе больше времени, чем планировали

Конечно, перед тем, как встретиться впервые, вы вряд ли планируете прогулку или ужин длиною в несколько часов. Кстати, многие используют выпитую чашку кофе или чая именно как предлог для того, чтобы распрощаться. Если же эта история не про вас, то считайте, все прошло более, чем просто хорошо. Почувствовав взаимную симпатию и влечение, никто не захочет прерывать разговор на полуслове и будет использовать любую возможность, чтобы провести с вами еще немного времени.

Никто из вас не отвлекался на переписку с другими

Да, в современном мире сложно представить даже несколько часов без коммуникации, тем не менее, если человек максимально заинтересован в общении с вами, то он вряд ли будет отвлекаться на свой телефон, чтобы ответить другу или коллеге.

У вас появилась «своя» шутка

Если же время на общение, а тем более, социальные сети все же было найдено, то, возможно, беседа с вами была не столь увлекательной.

Все знают, что чувство юмора — крайне важная точка соприкосновения в любых отношениях. Как минимум, если вам весело друг с другом даже на первом свидании, то, считайте, пол дела уже сделано, и вы точно установили контакт, который будет сглаживать неловкие паузы (если они появляются) и привносить комфорт в ваше общение. Но если вечер не ограничился только улыбками, и к его завершению есть несколько общих шуток, понятных только вам, то это и есть лишнее подтверждение того, что встреча прошла успешно.

Он с интересом слушал ваши истории

Для того, чтобы лучше узнать друг друга, мы задаем вопросы, порой общие, а порой и те, которые требуют развернутого ответа и повышенного внимания. Так вот, если молодой человек пытается услышать вашу историю не только потому, что «так нужно», а он действительно погружен во все, рассказанное вами, то можете быть уверены: за первым свиданием последуют еще встречи, которые, возможно, станут началом дальнейших отношений.

Связь после свидания

Если вы действительно хорошо провели время вместе, то слова благодарности вы услышите не только при прощании. Да, каждый может сказать «спасибо», но если молодой человек напишет или позвонит вам спустя некоторое время и лишний раз подчеркнет, как приятно ему было провести вечер вместе с вами, то будьте уверены в том, что этот комплимент он говорит от чистого сердца.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501572982241758109/

А вы знали об этом?

Горький долгое время подавался советской пропагандой как пролетарский писатель, вышедший «из народа» и живший в бедности. Вопреки лживой советской пропаганде, Горький родился в среде вполне буржуазной: отец - управляющий большой пароходной конторы; мать - дочь богатого купца-красильщика. Правда, родители писателя умерли рано, а воспитывал его дед, однако однозначно то, что Горький довольно быстро стал одним из богатейших людей своего времени.Горький был далеко не чужд материального благополучия, а его биография, созданная уже в советское время, хорошо сфабрикованный миф, который ещё требует подробного и беспристрастного исследования. Например, поэтесса Зинаида Гиппиус писала: «Горький скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», умирающих с голоду для пополнения своей коллекции драгоценностей ». Известно также, что нобелевский лауреат Иван Бунин критиковал Горького за образ жизни, который сложно было назвать пролетарским. Горький проводил за границей довольно много времени, жил в комфорте и вел богемный образ жизни ,не обращая внимания на страдания и голод своих соотечественников!

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