Чистим свою судьбу: какие советы дают профессионалы

Специалисты не сомневаются: удача может войти в жизнь абсолютно всех людей. Главное освободить для нее достаточно места. И все обязательно наладится в кратчайшие сроки.

Вы же сами прекрасно понимаете, что, когда вы используете одни и те же пазлы, то итоговая картинка вашей жизни все равно не меняется. Избавьтесь от хлама. В первую очередь, в своей голове. Это достаточно просто сделать, если слушать мнение авторитетных экспертов.

Эзотерики напоминают, что, в первую очередь, нужно «отпустить тормоза». И начать «шевелиться». Действительно действовать. Убрать этот пресловутый лежачий камень из своей жизни. Во всем должна быть динамика. И судьба автоматически «почиститься». Закройте все вопросы, которые зависли в воздухе. Отпустите проблемы прошлого. Негативные эмоции вас только тормозят.

Приберитесь в квартире. «Тормозом» вашего развития также может быть банальный бытовой мусор. Если есть вещи, которые вы не собираетесь носить, но жалко выбрасывать, то просто отдайте их нуждающимся. Старая техника, бесполезные сувениры, полуразбитые предметы интерьера…. Это все должно оказаться либо в мусорном баке, либо в нежилом помещении.

Очистите голову от ненужной информации. Ее за последние месяцы скопилось немало.

Наведите порядок в голове и квартире (о чем мы уже сказали). И в отношениях. Если человек, который рядом с вами, давно потерял ваш всяческий интерес, зачем он находится рядом? Надо искать новую вторую половинку с новыми эмоциями.

И очень важно фильтровать поток той информации, которая к вам поступает. Освободив голову от всего ненужного, не надо забивать ее снова хламом. Научитесь отбирать только ценное, что доносится до ваших ушей. И слушайте обязательно свой внутренний голос. Он действительно дает ценные подсказки.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2519243833242815088/

А вы знали об этом?

Павел I был очень дружен с Людовиком XVI и его супругой Марией-Антуанеттой. В тот момент, когда российский император узнал о казни монарших друзей, он был напуган. Тогда запретил круглые шляпки, парики и бакенбарды. Также под запрет попали слова, которые звучали революционно - "гражданин" заменили на "обыватель", а "Отечество" на "государство".

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