15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Мы все думаем, что прекрасно знаем свое тело. Хотя лишь примерно представляем какие процессы ежесекундно происходят внутри нас. Но человеческий организм — это суперсложный и загадочный механизм, который порой сбивает с толку даже самых квалифицированных специалистов-врачей и ученых. В этом посте пойдёт речь лишь о некоторых впечатляющих фактах про наше тело.

Отпечаток языка у каждого человека уникален.

Количество бактерий во рту человека равно количеству людей, живущих на Земле, или даже больше.

Один волос может выдержать вес целого яблока. Однако ученые не уточняют размеры яблока.

Скорость входящего мозгового импульса составляет около 400 км/ч.

Всего за один день наша кровь «пробегает» расстояние в 19 312 километров.

Общая длина всех нервов в человеческом теле составляет 75 километров.

Человек делает приблизительно 20 000 вдохов в день.

Человеческий глаз может различать до 10 миллионов различных цветов. Но наш мозг не может их запомнить.

Наши уши растут на протяжении всей нашей жизни, с почти невероятной скоростью — четверть миллиметра в год!

Сердце человека делает 35 миллионов ударов в год.

Каждый день человеческий организм теряет около миллиона клеток кожи, что составляет 2 килограмма в год.

Средний человек съедает около 35 тонн пищи, в течение всей своей жизни.

Каждую секунду в нашем мозгу происходит 100 000 химических реакций.

Скорость нашего чихания составляет 160 км/ч.

Улыбка задействует 17 лицевых мышц, а плач — 43. Улыбайтесь чаще!

Источник : blogspot.com