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15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Мы все думаем, что прекрасно знаем свое тело. Хотя лишь примерно представляем какие процессы ежесекундно происходят внутри нас. Но человеческий организм — это суперсложный и загадочный механизм, который порой сбивает с толку даже самых квалифицированных специалистов-врачей и ученых. В этом посте пойдёт речь лишь о некоторых впечатляющих фактах про наше тело.

Отпечаток языка у каждого человека уникален.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Количество бактерий во рту человека равно количеству людей, живущих на Земле, или даже больше.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Один волос может выдержать вес целого яблока. Однако ученые не уточняют размеры яблока.

Скорость входящего мозгового импульса составляет около 400 км/ч.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Всего за один день наша кровь «пробегает» расстояние в 19 312 километров.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Общая длина всех нервов в человеческом теле составляет 75 километров.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Человек делает приблизительно 20 000 вдохов в день.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Человеческий глаз может различать до 10 миллионов различных цветов. Но наш мозг не может их запомнить.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

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15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Сердце человека делает 35 миллионов ударов в год.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Каждый день человеческий организм теряет около миллиона клеток кожи, что составляет 2 килограмма в год.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Средний человек съедает около 35 тонн пищи, в течение всей своей жизни.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Каждую секунду в нашем мозгу происходит 100 000 химических реакций.

15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

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15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

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15 впечатляющих фактов о нашем теле, которые знают далеко не все

Источник : blogspot.com

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