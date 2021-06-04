Инструкция о том, как стать настоящим паломником

Как стать настоящим паломником, а не скользким типом – рассказывает диакон Димитрий Павлюкевич.

Я люблю путешествовать. И самостоятельно, и в качестве сопровождающего групп. С помощью Русской духовной миссии в Иерусалиме мне удалось организовать несколько поездок на Святую Землю. А после того, как побываешь в одном месте хотя бы дважды, начинаешь замечать общие моменты в поведении людей, складываются основные типы, рождается их классификация.

Конечно, вы не встретите ни один из этих типов в чистом виде. Человек намного сложнее и красивее. Цель же этой статьи – помочь тем, кто отправляется в путь, провести время в паломничестве не зря.



Основная цель: приобретение, порой неосознанное и неконтролируемое, религиозной продукции (кресты, ладан, иконы) и «святынь» (земелька, маслице).

Описание: Несмотря на 26-летнюю годовщину со дня последнего дефицита и глобализацию мировой экономики, паломники этого типа убеждены, что определенные святыни можно приобрести только непосредственно в местах паломничества. 33 свечи – в Иерусалиме, икону святителя Николая – в Бари, сухарики святого Серафима – в Дивеево. Даже если все это продается в иконной лавке ближайшего храма, все равно оно не обладает такой «силой» и благодатью.

Сила и благодать увеличивается в зависимости от пройденного расстояния и рассчитывается по формуле: расстояние (км) x цена ($) = благодать (кг).

Рассказ гида, молитва, участие в таинствах, переосмысление собственной жизни (к чему очень располагает дорога) переносится на «если успею». Больше всего времени они проводят в лавках, магазинах и душевных терзаниях от того, что «там же было дешевле!». Особенно печально смотреть на тех, кто покупает очередной сувенир во время шествия по крестному пути в Иерусалиме. Паломников этого типа тяжелее всего собрать в автобус. Теряются и отстают от группы чаще остальных, зазевавшись в очередной лавочке.

Наиболее популярные фразы: «Эта икона от насморка или от головы?», «Ну вот и зачем мне столько?», «Там же было дешевле!», «Дайте две».



Ошибки: Нет ничего плохого в самих по себе покупках во время паломничества. Плохо не то, что человек делает покупки, а то, что он постоянно думает о покупках. Забивает ими голову. В Иерусалиме я встретил женщину, которая на протяжении трех дней ходила в ужасном настроении из-за невыгодной сделки (араб за углом продавал платки на 8$ дешевле, чем араб в магазине). Молиться она уже не могла.

Совет: Если покупок не избежать, лучше всего выделить для них какой-то один день и больше к этому не возвращаться. Даже если здесь дешевле.

Подтип: Охотники и собиратели

Являются рудиментарным подтипом коммерческого типа и первой его эволюционной ступенью. В далеком прошлом, за неимением средств и неразвитостью коммерции, паломники охотились за святынями и собирали их более диким путем – откалыванием, отколупыванием, отгрызанием частиц святыни. Игнорируют правила поведения, перелезают через ограды, участвуют в боестолкновениях с охраной. Бывают агрессивны.

Ошибки: 1) Смешение паломничества с вандализмом.

2) С основными представителями типа роднит желание именно владеть святыней, а не быть ей причастным.



Совет: Совет больше относится к рядом стоящим – пресекать любые попытки расхищения святыни, порой граничащие с глумлением и надругательством.



Основная цель: непременно физический контакт с как можно большим количеством икон, мощей и других святынь.



Описание: Гидами в РДМ являются монахини. Они всегда пытаются раскрыть глубокий смысл событий, связанных с теми или иными местами Святой земли. Но целователей интересует не смысл Христовых страданий, а камень, где отпечаталась Его рука, не святость Богородицы, а место, где упала капля Ее молока, не жизнь святого, а его мощи. Все эти и другие места нужно обязательно поцеловать/приложиться. Простая молитва не является столь же действенной – важен именно физический контакт.

Стоя в очереди к гробнице Богородицы, я подслушал, как одна бывалая паломница шепотом рассказывала своей подруге, что внутри кувуклии гробница за стеклом, но она знает место, где снаружи камень гробницы выходит из-под стекла и его можно поцеловать не через стекло! Понимаете?! Не через стекло, а «по-настоящему»! Радости не было предела. Иногда это поклонение приобретает довольно странные формы: засунуть куда-нибудь голову или руку, потереться спиной или даже облизать (не верите – зайдите в Молочный грот в Вифлееме).

Постоянно находятся в тревожном состоянии. Ведь приложиться нужно ко всем святыням, а сделать это достаточно сложно из-за их количества и ограниченного времени. Помимо этого, приложить к святыням нужно все свои многочисленные иконы, что обычно задерживает очередь.

Из-за обилия святынь и невнимания к словам гида зачастую не знают, кому и чему они кланяются. Действуют по принципу «сначала целуй, потом узнавай».

Сильно разочаровываются и теряют смысл всего паломничества, узнав от гида, что многие места, связанные с жизнью Христа, не являются полностью достоверными. У многих причиной когнитивного диссонанса становится отсутствие помпезности и роскоши, которые, по их мнению, должны окружать святыни.

Наиболее популярные фразы: «Батюшка, а это мы сейчас что целовали?», «К чему прикладываться в этом храме?», «Здесь надо потереть или приложить голову?»



Ошибки: 1) Перманентная суетливость не позволяет сконцентрироваться. Такой человек не может нормально молиться или осмысливать евангельские сюжеты. Суетливость – враг покоя. А покой – свойство Царства Божия.

2) Попытка «освятиться» сугубо внешними действиями. Святость является результатом внутренней работы и, прежде всего, покаяния. Прикосновение к святыне не делает нас святыми автоматически.

3) Из предыдущего пункта следует, что главная ошибка состоит в бессознательном отождествлении христианских святынь с языческими. Языческое сознание делит все вещи на профанные и сакральные. Последние являются местом особой концентрации «энергии», «силы». Иудеи тоже считали храм особым местом присутствия Божия. Но Христос в беседе с самарянкой о храме сказал: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23).

Для христиан святыни Иерусалима – прежде всего места памяти. Значит ли это, что здесь можно лишь предаваться исторической рефлексии и нельзя им поклоняться? Нет. Как это делать правильно? Читайте ниже.



Совет: 1) Поклонение не может сводиться к физическим действиям. Поклонение – это проявление уважения. В нашем случае не месту, а событию, которое сделало это место памятным. Является ли истинным почитанием Голгофы целование этой горы на коленях с просьбой о замужестве/решении жилищного вопроса? Думаю, вряд ли. Поклоняясь Голгофе, прежде всего, стоит благодарить Христа за то, что Он избавил нас Своим крестом от греха, проклятия и смерти. Это как-то ближе к подлинному почитанию святыни.

2) У наиболее почитаемых святынь бывают большие очереди. Не расстраивайтесь, если вам не удалось прикоснуться к ним. Мы верим в вездесущего Бога, способного услышать нас в любом месте. Вместо того, чтобы расталкивать толпу локтями, помолитесь где-нибудь в уголочке, в который не заглядывают туристы.



Основная цель: переживание сильных мистических ощущений.

Описание: Данный тип встречается реже двух первых, но малочисленность его представителей с лихвой перекрывается производимым на окружающих впечатлением. Поклонение святыням сопровождается воздеванием рук, закатыванием глаз, надрывной молитвой и т.д.

Начитавшись или наслушавшись рассказов о сильных переживаниях у святых мест, убеждены, что и они просто обязаны что-то чувствовать: тепло, благоухание, желание плакать, некую абстрактную «благодатность», «священный трепет» – спектр эмоциональных и сенсорных переживаний довольно широк. Некоторые непременно должны стать свидетелями повторяющегося чуда: увидеть подмигивания иконы, услышать звуки удара хлыста или стенаний грешников в аду.

Если чувства не возникают сами, их нужно вызвать искусственно. Однажды на Иордане я видел женщину, которая отчаянно пыталась войти в религиозный экстаз – неистово окуналась, выныривая и глядя в небо, потрясая руками, громко взывая к Богу. Казалось, что она ожидает, что вот-вот разверзнутся небеса, потоки света озарят ее, и произойдет еще много других голливудских спецэффектов. Это должно произойти, ведь она в Иордане! Вела себя она очень наигранно и неестественно. После нескольких минут такого аутотренинга она, наконец, вышла с потухшим взглядом. Чуда не произошло. Я наблюдал за ней в течение поездки – ее разочарование только росло. Иерусалим уже не тот…

Наиболее популярные фразы: «ОООО!», «УУУУУ!»



Ошибки: 1) Убежденность в том, что святые места обладают особой «аурой», воздействующей на всех присутствующих. Отсюда уверенность, что и я должен пережить особое эмоциональное или физическое состояние. Однако далеко не все расположены к мистическому восприятию. Такое несовпадение ожидания и реальности ведет к разочарованию.

2) Попытка вызвать мистические переживания искусственно. «Накрутить» себя. Хоть я не психолог, но подозреваю, что это небезопасно для психики. Во всяком случае, при неудачных попытках опять-таки разочарование обеспечено.



Совет: 1) Если вы, зайдя в Гроб Господень или на гору Фавор, ничего не ощутили – не расстраивайтесь. Возможно, вы просто не мистик. Хуже, если вы, ожидая озарения, забудете помолиться и поблагодарить Христа за Его смерть и воскресение.

2) Не спешите отождествлять собственные эмоциональные переживания с реальным мистическим опытом. Откуда вам знать, что, например, ваш сон – это не продукт вашего сознания, а знак свыше? Мистика – вещь сложная.



Основная цель: неизвестна.



Описание: Как правило, едут в паломничество по просьбе родителей/бабушек или вместе с ними, но при этом презирают их «религиозный фанатизм».

Ситуация нередко усугубляется чрезмерно настойчивым желанием родственников спасти/обратить своих заблудших чад. Могут иметь нейтрально-скептическое отношение к религии и отправиться в путь самостоятельно, чтобы решить для себя религиозный вопрос (где, как не в Иерусалиме?).

На лице снисходительная улыбка и грустный взгляд, являющиеся следствием глубокого понимания сути происходящего (фанатизм верующих, неисторичность Иисуса, упадок Церкви и т.д.). Иногда направляют оттопыренный пальчик в сторону очередного «фанатика», целующего святыни. Их отношение к религиозным традициям можно коротко описать словом «слишком». Слишком глубоко кланяются, слишком сильно постятся, слишком их много.

К их чести, они наиболее внимательно слушают рассказ гида. Любят задавать «неудобные вопросы» и собирать встревоженное «шшш» вместо лайков.

Подшучивают и иронизируют над «верунами». Подчеркнуто интересуются историческими и природными достопримечательностями, игнорируя религиозные.

Имеется небольшой подтип. Их цинизм и надменность проистекает от поверхностных богословских знаний, полученных в семинарии или на теологическом факультете. Им одним известно, как все должно быть, как редко это бывает у большинства верующих и как еще реже они сами следуют своим советам. Любят составлять классификации паломников и писать об этом статьи на «Правмир».

Индивидуальные черты представителей данного типа достаточно разнообразны, но объединяет их одно – плохо скрываемое чувство собственного превосходства.

Наиболее популярные фразы: «Пфф!», «Фи!», «Можно верить в Бога, но не до такой же степени!»



Ошибки: 1) Собственное предубеждение выдается за собственное мнение. Собственное мнение – это результат исследования, постоянно подвергаемый сомнению. Предубеждение – это психологическая установка, препятствующая адекватному восприятию реальности.

2) Игнорирование элементарных правил вежливости и уважения к окружающим.



Советы: 1) Не поддавайтесь на уговоры родственников. Паломничество – поездка специфическая.

2) Если вы все-таки захотели сделать маме приятное, не делайте ей при этом одолжений. Будьте хорошим (-ей) мальчиком/девочкой до конца.



Основные цели: встреча и поклонение.



Описание: Трудно писать о том, чего не знаешь из собственного опыта. Это не значит, что я не встречал настоящих паломников. Но как выделить их существенные черты? Возможно, подойдет описание первого в истории паломничества к Гробу Господню. Паломничество жен-мироносиц.

С какой целью они пришли? Написано – чтобы «посмотреть гроб» (Мф. 28:1). Не думаю, что это просто туристический интерес. Мне кажется, в их действии было подсознательное желание встречи с Умершим. Мы тоже ходим на кладбище с похожей целью. Мы ходим на кладбище не к надгробиям, а к людям. И Христос пришел на землю не для того, чтобы оставить нам Свой Гроб, Голгофу, отпечаток руки, стопы, лица, тела на полотне. Он оставил нам Себя. Встреча с Ним является целью паломничества. Есть и другие места для этой встречи – например, Евхаристия.

И эта встреча состоялась. Во всяком случае, у Марии Магдалины (Ин. 20:13). Христос находился от Марии на расстоянии вытянутой руки, но она не то что не впала в религиозный экстаз, она Его даже не сразу узнала.

В других Евангелиях говорится еще об одной цели – умащении тела Спасителя миром. Это обряд, который проводился над умершим. Мироносицы не надеялись на Его воскресение, оно было неожиданным для них. Можно предположить, что они чувствовали: «Все! Тот, который называл Себя Мессией, Сыном Божиим, умер. И все Его обещания вместе с Ним». Но даже после этого они не превратились в циников, не бросили Его тело, а шли его помазывать миром.

И в этом помазании вся суть поклонения. В отличие от целовательного типа, мироносицы собирались прикоснуться к телу Спасителя не для того, чтобы получить, а для того, чтобы отдать – свое почитание, уважение. Поклонение и почитание – это действия, направленные вовне, а не вовнутрь, любовно, а не эгоистически.



Наиболее популярные фразы: «Слава Богу за все!»

P.S. Данная классификация не претендует на всеобъемлемость. За ее рамками остались люди, убежденные в необходимости «претерпеть» в паломничестве (натереть мозоли, ехать в неисправном автобусе, иметь проблемы с таможней, упасть в обморок), либо, наоборот, те, которые будут всегда ворчать (мало святынь посетили, слишком нагруженная программа, слишком жарко, слишком холодно), «политические» паломники, хорошо разбирающиеся в том, что «наше», что было «нашим» и что должно быть «нашим», «воинствующие» паломники, возмущающиеся тем, что в «наших» храмах есть еще представители других конфессий или религий, и многие-многие другие.

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