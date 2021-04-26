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Почему все русские княжества назывались «великими»

Почему все русские княжества назывались «великими»

В середине XII века на территории Древнерусского государства, именовавшегося Киевской Русью, начался процесс образования независимых удельных княжеств, которые впоследствии стали именоваться «великими».

Великий князь

Одна из причин, по которой в описываемый исторический период правители приставляли к названию своего владения слово «великое», кроется в том, что все они позиционировали себя как великие князья.

Данный титул, изначально применявшийся в знак особого уважения в отношении руководителей Киевской Руси, до начала феодальной раздробленности весьма редко фигурировал в летописях.

Всё изменилось после 1054 года, когда Ярослав Мудрый, желая, чтобы страной сообща правил целый княжеский род, а не один князь, разделил страну между своими пятью сыновьями и племянником, каждый из которых должен был властвовать в своём княжестве, находясь в непосредственном подчинении от Киева.

Желая таким образом предотвратить междоусобицы и сплотить страну, он не учёл амбиций и тщеславия князей, что привело к созыву в 1097 году Любечского съезда, где был закреплён принцип наследования князьями земель-отчины, имущества и власти своих отцов. Провозгласив доктрину, что отныне «каждый да держит отчину свою» князья фактически стали полноправными хозяевами своих мини-государств.

И хотя Владимиру Мономаху и его сыну Мстиславу удалось на короткий период сплотить русские княжества, после смерти последнего в 1132 году князья объявили о своей самостоятельности, и, выйдя из подчинения Киеву, стали развиваться как отдельные единицы.

По заверению историка Александра Филюшкина, именно в это время в каждом из новообразованных княжеств параллельно шёл процесс учреждения великокняжеского титула. Став равными среди равных, великие князя Киевского, Галицко-Волынского, Новгородского, Черниговского, Смоленского, Владимиро-Суздальского княжеств стали самодостаточными политическими фигурами, властвовавшими в своих владениях, руководствуясь собственными интересами.

Потомки единого рода

Благодаря закону о наследии земель к тому времени у руля практически всех княжеств стояли потомки Рюрика, так как только представители этой династии могли на законных основаниях управлять своим владением. Об этом же писал исследователь Николай Костомаров, поэтому можно сказать, что на начальном этапе все правители Великих княжеств приходились родственниками правившему в Киеве великому князю всея Руси, и с прекращением существования единого Древнерусского государства совершенно законно могли именовать себя великими князьями, а свои владения великими княжествами.

Ордынцы

Существует версия, что инициаторами появления большого числа великих княжеств на территории Руси в период с XIII по XV века были ордынцы. Комментируя это положение, Александр Филюшкин, отмечает, что приверженцы такой точки зрения, полагают, что увеличивая количество независимых государств на подвластной им русской земле, монголо-татары стремились девальвировать усиливающуюся власть владимирских князей.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157871

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