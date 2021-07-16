Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Сегодня в выпуске осиное гнездо, челюсть рыбы-барабанщика, пара жутких растений и кое-что ещё!
Плоды конфетного дерева
Челюсть рыбы-барабанщика
Осиное гнездо
Семенные коробочки Кардиокринум гигантский (Cardiocrinum giganteum)
Семенная коробочка магнолии
Облезающие рога оленя
Прозрачная лягушка
Новорождённые тараканчики
Рыба-лягушка с потомством во рту
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