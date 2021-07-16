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Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Сегодня в выпуске осиное гнездо, челюсть рыбы-барабанщика, пара жутких растений и кое-что ещё!

Плоды конфетного дерева

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Челюсть рыбы-барабанщика

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Осиное гнездо

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Семенные коробочки Кардиокринум гигантский (Cardiocrinum giganteum)

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Семенная коробочка магнолии

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Облезающие рога оленя

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Прозрачная лягушка

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Новорождённые тараканчики

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

Рыба-лягушка с потомством во рту

Ещё 9 обычных существ и явлений природы, которые выглядят очень жутко

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