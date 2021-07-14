Почему я так люблю Грузию и верю в русско-грузинскую дружбу даже после акций протеста и митингов?

Такой вопрос я задала себе сегодня утром, когда задумалась – что дает мне силы и желание писать о Грузии, и делать это с удовольствием и от души? Отношения между Россией и Грузией складываются, мягко говоря, непросто, а в последние пару лет, что существует мой канал, они и вовсе превратились в сплошную вакханалию. Митинги, протесты, закрытые границы и запреты на авиасообщение, приправленные безумствами пандемии и ковидными ограничениями…

К этому нужно добавить тонны токсичных отзывов и комментариев, которыми наполнен мой канал – даже под самой безобидной статьей обычно появляются негативные высказывания и требования прекратить навязывать, агитировать, рекламировать…

Но, несмотря на все это, я продолжаю верить – не только в грузин, но и в нас, тех, кто живет в России. В конце концов, дружба – это явление взаимное, дружить в одни ворота невозможно. И моя вера – не голословна, она зиждется на ценностях, на принципах и на людях.

Летом 2019 года на проспекте Руставели гремели митинги, которые вошли в историю как «антироссийские». В тот год в Грузию я попала только в сентябре, спустя пару месяцев после тех событий. Попала одна, никаких «грузинских» проводников у меня не было. Я вышла на улицу – не изменилось ничего.

Все та же русская речь на Новом бульваре в Батуми, все те же отзывчивые таксисты, все те же хитрые продавцы.

Обманывали ли меня в Грузии? Да, наверняка. Но не потому, что я из России, а для того, чтобы заработать – чувствуете разницу? Мы любим мыслить широко, абстрактно, развешивать ярлыки, и не задумываемся о самом важном, что в центре всего – человек. Вы можете считать, что грузины «считают Россию оккупантами», но в этом случае кто такие – это «грузины»?

Это непозволительное обобщение, сравнимое с тем, что «все русские пьют по-черному». Ведь есть русские, которые действительно не видят жизнь без бутылки, но насколько к ним применимо определение «все русские»?

Грузия – она разная. В ней действительно есть те, кто считает Россию оккупантом. Есть те, кто каждый день с замиранием смотрит новости и ждет полноценного открытия границ с Россией. Есть те, кто учит детей в семье говорить на русском языке.

Я не призываю любить Грузию вместе со мной, я лишь предлагаю вместе со мной отказаться от глобального и заглянуть внутрь, в душу этой удивительной страны с ее разным, но потрясающим народом!

Инга Казарова

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении заслуживают внимания слова телеведущего Михаила Кожухова, который недавно заявил, что стыд для Отечества, когда оно ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана! Несмотря на то, что я сам грузин, мне трудно согласится с господином Кожуховым ! На мой взгляд, руководство Грузии, как и руководство многих постсоветских стран, должны наконец-то понять, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия.

Этим «политикам» трудно понять , что если не будет ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ , не будет и России , территория и ресурсы которой уже давно не дают покоя западным «борцам за демократию», которые используют Грузию и бывшие постсоветские страны для противодействия с Россией ! К сожалению, многие недальновидные политики в Грузии не могут понять простой истины , что Россию не может не беспокоить перспектива размещения баз НАТО непосредственно на территории пограничного с ней государства.Они не осознают ,что бессмысленное стремление в НАТО стало основной причиной потери грузинских территорий, а уровень достигнутой независимости Грузии достаточно сомнителен.

К сожалению, многие мои соотечественники не могут понять простой истины, что Грузия уже давно не является независимым государством и вряд ли в ближайшее время им станет. В прошлые же века, когда она была, казалось бы, независимой, её ослабляли постоянные захватнические и междоусобные войны и если бы не Георгиевский трактат, то впоследствии Грузию покорил бы или Запад, или её мусульманизировала бы Турция, Иран и т. д. В этом отношении грузины должны быть благодарны России за свое спасение от мусульманских завоевателей и тем самым сохранение своей веры и, конечно, от западных поработителей, которые благодаря своей жестокой колониальной политике полностью разграбили бы и уничтожили бы Грузию, превратив её территорию, скорей всего , в транзит для поставок наркотиков (вспомните колонизацию, например, англичанами Америки, Индии и опиумные войны в Китае)!

Конечно, присоединение Грузии, в первую очередь, было выгодно России, поскольку ей необходим был надёжный геостратегический плацдарм на Кавказе. Именно геостратегическое положение Грузии, которое притягивало мировые державы, явилось основной причиной потери своей независимости, как раньше, так и сейчас! Таким образом, судьба Грузии исторически уже была предрешена благодаря её географическому положению и поэтому трудно согласиться с некоторыми нерадивыми историками, которые выражают своё недовольство в связи с воссоединением в прошлом Грузии именно с Россией.

Они никак не могут понять простой истины, что Россия, как Великая Держава, не позволила бы и не позволит никогда, чтобы территорию Грузии под предлогом сотрудничества использовали враги России для военного противостояния с ней. Именно это стало основной причиной потери территорий как в Грузии, так и в некоторых постсоветских республиках, на которых российские власти любыми способами были вынуждены разместить военные базы , чтобы создать барьер для размещения в этих странах баз НАТО.

Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы (это давно уже не секрет для здравомыслящих людей). Всё предельно просто! В современном мире идёт обыкновенная борьба за сферы влияния, ничего общего не имеющая с борьбой за торжество демократии.

Многие мои соотечественники не могут понять простой истины , что без дружеских отношений с Россией грузинскому народу не встать на ноги, поэтому вектор нашей политики, на мой взгляд, должен быть направлен больше на восток, чем на запад. Грузинский народ в результате насильственного насаждения виртуальной демократии фактически обнищал и никогда еще не испытывал такой нужды, как сейчас. Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире.

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры, то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?

Вместе с тем мне не хотелось бы , чтобы традиции наших предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство , неуважение к старшим , абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д.. Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи» !

Уважаемые друзья! Даже если Грузия вступит в ЕС (что в ближайшее время довольно сомнительно ), мы все равно не станем полноценными европейцами. Одновременно с этим само членство в этой международной организации для такого развивающегося государств, как Грузия, не является обязательным условием экономического роста. Именно поэтому важным и полезным для Грузии, несомненно, будет сотрудничество не только с Западом, но обязательно и с Россией, которая, кстати, в отличие, например, от англосаксов, умеет ценить доброе к себе отношение и быть за него благодарной!Именно поэтому я больше чем уверен , что рано или поздно мы вновь станем добрыми соседями и будем дружить, как наши предки ! С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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