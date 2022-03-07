Самые большие грехи русской женщины

Помните некрасовское описание женщин в русских селеньях? С тех пор многое изменилось, навсегда разрушен домострой, и сложно даже представить, что когда-то женщина была скована множеством предрассудков и правил. Каких? Итак, нельзя было:

Стричь волосы

Одно из страшнейших наказаний для женщины – обрезание волос. Косы стригли служанкам за различные провинности, простым женщинам – за блуд или измену. В прическу девушки на выданье обычно вплетали ленты, украшали волосы косником. Чтобы добиться толщины "в руку", к своим прядям добавляли конский волос. Не совсем честная хитрость, но как иначе выйти замуж?

Ходить без платка

Открывать косы девушкам позволялось даже в церкви, но замужняя, появившись с непокрытой головой на людях, рисковала быть избитой. Волосы после брака было принять заплетать в две косы, укладывать венцом на голове и закрывать платком или кичкой. С этого момента вторая коса помогала молодой жене черпать жизненные силы еще и для ребенка. Дернуть за косу или и вовсе сорвать платок нельзя было безнаказанно: за это полагался большой штраф.

Выходить замуж «нечистой»

В дохристианской Руси этому моменту не предавали большого значения (вы думаете молодежь на Ивана Купала папоротник ходила искать? Вот-вот.). С Крещением все изменилось. За потерю девственности до брака мог как минимум выпороть отец или брат, но это еще полбеды. Гораздо хуже были ворота, обмазанные дегтем. Кстати, в Западной Сибири к близости до брака относились проще, но только если влюбленные потом женились.

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Появляться в свете одной

А теперь перейдем к правилам приличия для знатных дам. Незамужние обеспеченные девушки на светских приемах появлялись только с компаньонками. Гуляли с ними же. Исключение составляли разве что танцы.

Много танцевать

Если девушка танцевала третий танец подряд с одним и тем же молодым человеком, следовало объявить о помолвке. Странно, что менять кавалеров считалось более приличным, не правда ли?

Есть в гостях

Помните отрывок из «Унесенных ветром», в котором Мамушка уговаривала Скарлетт поесть перед пикником у Уилксов? Приличная девушка вне дома действительно ела, словно птичка. Да и в корсете не то чтобы есть, дышать было невозможно. Именно поэтому перед любым приемом с банкетом полагалось плотно пообедать.

Умничать

Жеманство, кокетливая улыбка и стрельба глазками – вот и весь женский арсенал воздействия на мужчину. Покорить предмет обожания умом получилось только у Крупской, и то, наверное, потому, что делала она это незаметно, будучи блестящим педагогом. Мода на равноправие и женские курсы появилась в России только в конце XIX в., чтобы затем помочь женщинам отстоять свои интересы и независимость от мужчин. Все это обеспечивало высшее образование.

Вопрос к читателям:

По-вашему, нужно ли вернуть в норму эти и другие правила?

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