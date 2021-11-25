Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Стронгин
    Гнусный лжец, этот "с приветом" из Грузии.«Тело Ильича надо...
  • Вячеслав Пронин
    Да,"были люди в наше время...!" Русский патриот,пример для подражания!У него было 225 м...
  • aleksandr kosenko
    Хочется спросить  у подонков льющих грязь на наше Советское прошлое - появились бы вы на свет без страны Советов .Лит...Открытое письмо с...

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Существует поверье, что та родинка, которая появилась первой, несет в себе сакральный смысл для человека. Она имеет непосредственное влияние на судьбу.

Многие утверждают, что все родинки имеет определенное значение, а особенно те, которые находятся на лице. Они являются настоящими «знаками судьбы».

Вот, что значат некоторые родинки:

1. Родинки на висках

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Владельцы таких родинок являются заядлыми путешественниками. И работа у них тоже связанна с постоянными поездками. Им это приносит настоящее удовольствие, они наслаждаются каждой поездкой. Любознательность главная черта характера такого человека.

2. Родинки между бровями

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Обладатели прекрасной памяти и остроумия. Такие люди настоящие карьеристы, и нужно отметить, что по карьерной лестнице они идут довольно удачно.

3. Родинки между глазом и бровью

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Лидерство у вас в крови. Командный, достаточно жесткий характер говорит о том, что общий язык с окружающими вам найти достаточно сложно. Но те люди, которые смогли найти к вам подход, настоящие счастливчики.

4. Родинки над верхней губой

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Люди, которые имеют такие родинки настоящие счастливчики. Все цели, которые вы будете перед собой ставить, постоянно будут свершаться. Очень жесткий и упрямый характер иногда мешает общению с людьми, но вас это не пугает.

Зато в супружеской жизни они настоящие счастливчики.

5. Родинки на щеках

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Романтические и нежные натуры. Они предпочитают домашний уют и семейное тепло. Семья для них самое важное и дорогое. Они готовы приносить себя в жертву, ради того, чтобы с их родными было все хорошо.

6. Родинки на ладонях

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Если у человека на ладонях есть родинки, то он просто обязан стать богатым. Ведь они символизируют финансовое благополучие и стабильность. И всегда деньги к ним просто плывут рекой.

7. Родинки на ступнях

Как расположение родинок на теле влияет на характер человека!

Человек с родинками на ступнях – это добрая, приятная личность, которая помогает всегда и всем. К жизни относится как к чему-то сокровенному, таинственному, и хочет прожить ее так, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Источник : https://test.temaretik.com/2350681269802371565/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему Петра I не хоронили 6 лет https://otari.mirtesen.ru/blog/43251977623/

Кем на самом деле Иван Грозный был по национальностиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43145328279/

Почему Карл Маркс ненавидел Россию и русских? https://otari.mirtesen.ru/blog/43150913388

Обсудить

Картина дня

наверх