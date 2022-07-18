9 психологических уловок, которыми вы можете начать пользоваться уже сейчас

В трудных жизненных ситуациях нам так не хватает «волшебных кнопок» для их разрешения. К сожалению, таких пока не изобрели. А вот некоторые приемы из психологии вполне помогут справиться со сложностями, наладить отношения с другими людьми и обрести душевное равновесие.

Чтобы заручиться поддержкой в дальнейшем, попросите о незначительной услуге сегодня

Однажды Бенджамин Франклин решил завоевать расположение человека, которому он не нравился, но который мог повлиять на его политическую карьеру. Тот человек имел большую и очень хорошую библиотеку. Франклин написал вежливое письмо, где попросил об одолжении — дать ему на несколько дней редкую книгу. Она была тут же прислана. Вскоре знаменитый политик ее вернул с благодарственной запиской. А при следующей встрече книголюб первым подошел к Франклину, впоследствии они даже стали друзьями.

Как потом написал в своей биографии политик, «тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли». В этом и заключается суть эффекта. Как это применить в обычной жизни?

Вы можете попросить о какой-то мелочи человека, с которым пока мало знакомы. Например, передать вам ручку или карандаш. После этого шанс на то, что человек выполнит более серьезную просьбу, сильно возрастет.

Узнайте, симпатичны ли вы человеку, всего по одному слову

А если вас недолюбливает коллега, то основой хороших отношений может стать ваш вопрос о его точке зрения по какому-то важному вопросу.

Можно узнать, нравитесь ли вы человеку, не задавая для этого прямой вопрос. Достаточно выбрать определенное слово и каждый раз, когда он произносит его или синоним, как бы невзначай кивать и улыбаться. Если вы приятны человеку, то собеседник начнет чаще употреблять выбранное слово.

Чтобы успокоиться, пожуйте жвачку

Согласно научным исследованиям, этот процесс заметно снижает в крови уровень кортизола, гормона стресса. Объяснений может быть несколько. Например, прилив крови к голове и расслабление. Или приятные ассоциации, ведь еда, а следовательно и жевание, вызывает у нас радость и ощущение спокойствия.

К тому же жевание жвачки помогает немного отвлечься и избавиться от вредных привычек: заедать стресс, грызть ногти.

Расскажите секрет, чтобы улучшить взаимоотношения

Хороший способ расположить человека к себе — поделиться с ним каким-то секретом. Конечно, не стоит раскрывать совсем уж сокровенную тайну, особенно если ваша цель — именно наладить отношения, а не выговориться. Ведь вам важно показать, что вы доверяете человеку, а также повысить значимость в его же глазах. К тому же он будет чувствовать, что теперь связан с вами чем-то важным.

Предложите 2 малопривлекательных варианта для нужного вам выбора

Если вам нужно, чтобы человек выбрал или сделал что-то, что ему не очень нравится, то просто правильно задайте вопрос. Не стоит спрашивать, будет ли он это делать или нет. Лучше предложите 2 варианта работы.

Например, вам надо получить от сотрудника отчет. Не спрашивайте, принесет он его или нет. Лучше уточните, когда сможет сдать его: завтра или через 3 дня.

Так люди ощущают свою значимость и получают иллюзию контроля над ситуацией.

Ошибитесь, чтобы стать более привлекательным

Мы стремимся избегать ошибок. Боимся, что нас засмеют или перестанут уважать. Однако на самом деле совершение небольшой ошибки делает вас более привлекательным в глазах окружающих. Так вы становитесь «простым смертным», а идеальных либо не любят, либо побаиваются.

Другой человек не будет опасаться сам допустить ошибку в вашем присутствии, а значит, почувствует себя комфортнее и расслабленнее. А если он сможет еще и указать на ошибку, то это очень польстит его самолюбию. Да и ваше страдать не будет. Во-первых, вы сделали это намеренно. А во-вторых, смогли чуть больше расположить к себе человека.

Только не переусердствуйте с этим. Иначе люди действительно могут начать сомневаться в вашей компетентности.

Вы легко понравитесь другому человеку, если укажете на сходство между вами

Про зеркальное отражение жестов при разговоре знают многие. Однако не меньшим положительным эффектом обладает и то, что вы прямым текстом обозначите похожие мнения и совпадения в разговоре с человеком.

Вспомните, как радуются иностранные туристы, когда случайно встречаются со своим соотечественником за границей. Или как приятно узнавать, что вы с кем-то учились в одной школе. Такой человек вам сразу становится симпатичнее.

Говорите комплименты каждый день

Заведите привычку ежедневно делать кому-то комплимент или просто говорить приятные слова. Даже если у вас отвратительное настроение. Даже если день не сулит приятных встреч.

Поначалу это будет сложно, а потом вы войдете во вкус и даже перестанете прилагать особые усилия. А окружающие полюбят вас немножечко больше.

Более того, пока вы тренируетесь, вы можете делать комплименты не только приятелям и коллегам, но и случайным знакомым, продавцам и водителям. А уж приятные слова без повода, адресованные родным и близким, поднимут настроение не только им, но и вам.

Не стоит переоценивать внимание к себе

Мы привыкли концентрироваться на себе и поэтому, когда не очень хорошо выглядим с утра, на улице полагаем, что все только на нас и смотрят. Но на самом деле это не так.

Подобное явление называется эффектом прожектора. Мы преувеличиваем важность нашего внешнего вида и действий для других людей, будто на нас всегда направлен свет.

Однако вспомните отпуск или поездки на дачу. Вы ходите в том, в чем вам удобно, не проводите утром час перед зеркалом, едите то, что хотите. И окружающие продолжают вас воспринимать так же, как и в обычной жизни. Поэтому просто перенесите этот опыт и ощущение расслабленности и комфорта в повседневную реальность.

А какими психологическими уловками пользуетесь вы?

Источник : https://test.temaretik.com/2524740895634360785/

А вы знали об этом?

Ресипсексуалы — люди, которые полностью зависят от сексуального настроения партнера. Ресипсексуал готов поддержать вторую половину, если та возбуждена и готова к сексу, но также мгновенно остынет, если почувствует, что желание присутствует только у него. С одной стороны, таким людям можно позавидовать, ведь им незнакомы страдания от неразделенной любви или зависимость от другого человека. Их отношение к партнеру зависит от того, как относится к ним партнер и это явление можно сравнить с отражением в зеркале.

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