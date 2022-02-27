Шарпей: почему собак этой породы массово истребляли

Необычный вид этих собак не оставляет равнодушным никого. На первый взгляд, они очень милы и неповоротливы. Но это только видимость. Эти собаки уже пережили период, когда данная порода была практически на грани истребления.

За что их так

Как писала известный историк собаководства Джульет Канлифф, порода шарпеев, выведенная в Китае, как и в принципе все собаки Поднебесной, оказалась под угрозой тотального истребления в середине 40-х годов ХХ века – тогдашний лидер государства Мао Дзэдун посчитал, что собаки (равно как и любая иная домашняя живность) – бесполезны, поскольку символизируют принадлежность к высшему иерархическому классу. Владельцев собак обложили непомерными налогами, что способствовало уничтожению породы как таковой.

В начале 70-х годов китаец Манго Ли вывез несколько шарпеев в США. Эта порода была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как редчайшая (в конце 70-х шарпеев было не боле 60). Со временем в США заводчики шарпеев сумели преумножить численность представителей этой породы и сделать ее одной из самых популярных.

«Четвероногая орхидея»: где она расцвела?

По исследованию известного российского эксперта-кинолога Елены Коньковой, шарпеи как порода появились в Китае еще во времена династии Хань (до нашей эры).

Доподлинно неизвестно, от какой именно породы они произошли – от чау-чау или от мастифов. «Шарпей» по-китайски – это «песочная шкура»: шерсть собаки на ощупь напоминает колючий песок, «шар». «Черная орхидея» – красивое название породы, связанное, в большей степени с ее редкостью, цвет в данном случае не принципиален – окрас шарпеев бывает разным.

В Древнем Китае шарпеи охраняли скот и дома, их держали вельможи. Елена Конькова, приводя историю эволюции шарпеев, уточняет: они изначально не были бойцовской породой, собак напаивали особыми настоями для бойцовских турниров, чтобы сделать их агрессивными.

Почему шарпеев внесли в «черный список»

В министерстве внутренних дел РФ хотят внести изменения в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», перечислив «особо опасные породы» собак (их, согласно этим поправкам, 69). Шарпеи в этом перечне. В МВД полагают, что они генетически агрессивны и потому потенциально опасны. В пояснительной записке к документу о внесении изменений в ФЗ говорится о необходимости обязать хозяев собак этой породы выгуливать своих питомцев исключительно в намордниках и на поводке (на самом деле, по закону это правило действует давно и распространяется на всех собак, вне зависимости от пород).

Многие кинологи инициативу МВД по включению шарпеев в список наиболее агрессивных собак называют несправедливой. К примеру, заводчица собак этой породы Яна Мишина считает, что шарпеи могут быть агрессивными только если их специально настроить, «накачать» агрессией (это делается искусственно). Мишина подтверждает, что подобные законодательные инициативы не основаны на мнении кинологов, с ними по этому поводу никто не советовался.

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