Служба в церкви: как проходит, особенности воскресной службы

Люди могут испытать потребность в Боге, духовной жизни в любом возрасте и выбрать для себя любую религиозную конфессию, в зависимости от внутренних потребностей души.

Если вы решили сделать выбор в пользу христианства, то вам наверняка полезно будет узнать, как проходит служба в церкви, какие есть виды служб и как правильно вести себя на богослужении.

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖБА В ЦЕРКВИ И КАК ОНА ПРОХОДИТ

Каждая религия предполагает собой повышение уровня духовности, как отдельно взятого человека, так и социума в общем. Христианство не является исключением из правил: храмы были построены с целью поддерживать духовную жизнь верующих, а также для объединения людей, верящих в Иисуса Христа.

Абсолютно любое общество, чтобы оно слажено работало, нуждается в правильной организации порядка. Поэтому в христианских храмах существует распорядок проведения богослужений. Службы различаются по времени проведения и по их специфике, совершаемых во время служения действий.

Если вы всерьёз заинтересовались христианством, то не лишним будет прояснить для себя порядок проведения церковных богослужений.

Служба в церкви – это особое время, отведённое для массового поклонения людей перед Богом. Богослужение в православных храмах подразумевает следующие действия:

поются псалмы;

читаются акафисты;

священнослужитель проводит проповедь.

У каждого церковного действия есть своя цель. К примеру, самое важное богослужение за неделю – это воскресная служба, называемая иначе Божественной Литургией.

Она играет наиболее значимую роль в деятельности церкви, а остальные службы представляют собой своеобразную подготовку к воскресному богослужению.

Подробнее о нём мы поговорим чуть дальше. А пока разберёмся с разновидностями православных служений.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВИИ

На протяжении 24 часов в церкви успевает совершиться девять служб, из которых формируется суточный круг. Их проводят в такое время:

в вечернее время: служба 9-го часа, вечерняя и повечерняя;

в утренние часы: служба-полунощница, утреня, служение 1-го часа;

в дневное время: служение 3-го часа, служение 6-го часа и по воскресным дням Божественная литургия.

Чтобы вам было понятнее, предлагаю обратить внимание на картинку ниже, где все церковные служения расписаны по часам.

Как видите из изображения, есть определённый круг – то есть цикл богослужений по часам. За его начало принято брать вечер, такую последовательность христиане «одолжили» у евреев, у которых новые сутки начинаются не полночью, как у нас, а с 6 часов вечера.

В связи с чем, первое богослужение – это вечернее, а не утреннее. На вечерней службе в проповеди вспоминается вся история человеческого рода с момента создания мира Богом до появления на свет Спасителя Иисуса Христа.

Вкратце каждое из богослужений можно охарактеризовать так:

Вечерняя – основной акцент делается на событиях, описанных в Ветхом Завете. Повечерие – включает в себя проведение общественных молитв перед отходом ко сну, на ней вспоминается, как Иисус Христос сходил в пекло. Полунощница – данное служение предполагает коротенькие молитвы и полуночное чтение, призванное напомнить про Второе пришествие Спасителя и Страшный Суд Бога над людьми. Утреня – основная цель собрания – вспомнить земную жизнь Иисуса, на этой службе читаются различные молитвы благодарности и покаяния. На служениях первого, третьего, шестого и девятого часов – читаются короткие молитвы, верующие вспоминают, как Спаситель был осуждён первосвященником Каиафой, как ему вынесли смертный приговор, предполагающий распятие на кресте. Также речь идёт о смерти Иисуса.

Интересно! Богослужение первого часа обычно начинается с 7 часов утра. А заключительные два служения проводятся в полуденные часы и в 3 часа дня.

Самое главное собрание у христиан – это Божественная Литургия, во время которой выполняется причастие. Как часто будут проводить Божественную Литургию – здесь всё находится в зависимости от конкретной церкви. К примеру, в небольших городах её по обыкновению совершают в воскресный день недели, а в крупных мегаполисах она вполне может проводиться и ежедневно.

Точно также меняется последовательность и прочих богослужений: например, полунощницу и повечерие могут проводить только раз в году перед Великим Постом и Светлым Воскресеньем Христовым.

Кроме того, по церковным уставам, к категории богослужений причисляются следующие действия:

читаемые акафисты;

проводимые различные таинства и обряды;

произносимые молитвы;

подготовка перед Святым Причастием.

Также есть виды дополнительных мероприятий, выполняемых в церкви по особым потребностям и пожеланиям верующих. Речь идёт о Крещении, Соборовании, Венчании и Отпевании. По-другому их ещё именуют «требы» — от словосочетания «по требованию». Для них устанавливается свой отдельный порядок священнослужителями.

ВОСКРЕСНАЯ СЛУЖБА В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

Традиционно по воскресным дням во всех православных церквях батюшки совершают особенное служение – Божественную литургию. Почему она считается особенной? Дело в том, что именно во время неё выполняется таинство Евхаристии (по-простому – причащение). А в нём заключается вся суть христианской веры – окончательный приход человека к Богу.

А так как причастие – считается самым важным церковным таинством, то, соответственно, наиболее значимой находят и Божественную литургию, на которой прихожане имеют возможность причаститься.

Как правило, Божественная литургия проводится по каждым воскресным дням недели. Но здесь, как упоминалось ранее, могут быть различия в зависимости от места нахождения храма и потребностей верующих. Так в монашеских обителях литургию проводят ежедневно, ведь вся жизнь монахов полностью посвящена Богу. А в небольших посёлках службу могут совершать в воскресенье даже в череду великих христианских праздников.

Варьируются и часы проведения воскресного богослужения. Обычно это период с 7 до 10 часов утра. Но если, опять-таки, взять крупные мегаполисы, такие как Москва с её Свято-Троицкой Лаврой, то нужно знать, что там Божественная Литургия дублируется – из-за большого количества прихожан. Первое служение начинается в 7 утра, а второе в 9 часов.

Интересно! Перед таинством причастия рекомендовано сходить на исповедь.

На большие христианские торжества – Пасху и Рождество, Божественные литургии служатся в ночное время суток по средам и пятницам. Они следует сразу за Всенощным Бдением.

Воскресная служба (Божественная литургия) подразумевает три части:

Проскомидию – на которой подготавливаются просфоры и вино для таинства причастия. Литургию Оглашённых – батюшкой проводится служение для всех прихожан, собравшихся в храме, вне зависимости от того, были ли они крещены. В это же время церковными певчими поются антифоны, после который священник читает Апостолы с Евангелием. Литургию верных – данное действо предполагает присутствие только крещённых людей, готовых причаститься. На Литургии верных Дары переносятся на престол, освящаются, а прихожане начинают по очереди подходить к диакону, чтобы причаститься.

Когда таинство причастия завершается, священнослужитель даёт своё благословление верующим и Божественная литургия считается оконченной.

Сколько она будет длиться по времени – сказать однозначно трудно, ведь здесь играет роль, с какой скоростью будут читаться молитвы, сколько соберётся прихожан для причастия. Как правило, продолжительность воскресного служения составляет два часа.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ

Важно, чтобы прихожанин вёл себя на богослужении достойно, не забывая, что он находится в святом месте. Следует внимательно слушать слова Евангелия, псалмы и проповедь священнослужителя. На службе верующие также поют псалмы и молитвы, для чего они заблаговременно запасаются церковными книгами.

Если вы пришли на службу в первый раз, то, естественно, что можете ощущать некоторую неловкость и смущение. В таком случае лучше станьте в конце зала и внимательно наблюдайте за другими людьми, за их действиями. Тогда к следующему разу вы будете полностью готовы к полноценному участию в служении.

Помните также, что при необходимости вы всегда можете обратиться за помощью к другим прихожанам или к священнику, если, например, сами не можете понять определённые слова проповеди. Главное –– наличие искренней веры, а всё остальное приложится.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495725778564811574

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