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Служба в церкви: как проходит, особенности воскресной службы

Люди могут испытать потребность в Боге, духовной жизни в любом возрасте и выбрать для себя любую религиозную конфессию, в зависимости от внутренних потребностей души. 

Если вы решили сделать выбор в пользу христианства, то вам наверняка полезно будет узнать, как проходит служба в церкви, какие есть виды служб и как правильно вести себя на богослужении.

ЧТО ТАКОЕ СЛУЖБА В ЦЕРКВИ И КАК ОНА ПРОХОДИТ

Каждая религия предполагает собой повышение уровня духовности, как отдельно взятого человека, так и социума в общем. Христианство не является исключением из правил: храмы были построены с целью поддерживать духовную жизнь верующих, а также для объединения людей, верящих в Иисуса Христа.

служба в церкви фото

Абсолютно любое общество, чтобы оно слажено работало, нуждается в правильной организации порядка. Поэтому в христианских храмах существует распорядок проведения богослужений. Службы различаются по времени проведения и по их специфике, совершаемых во время служения действий.

Если вы всерьёз заинтересовались христианством, то не лишним будет прояснить для себя порядок проведения церковных богослужений.

Служба в церкви – это особое время, отведённое для массового поклонения людей перед Богом. Богослужение в православных храмах подразумевает следующие действия:

  • поются псалмы;
  • читаются акафисты;
  • священнослужитель проводит проповедь.

У каждого церковного действия есть своя цель. К примеру, самое важное богослужение за неделю – это воскресная служба, называемая иначе Божественной Литургией.

Она играет наиболее значимую роль в деятельности церкви, а остальные службы представляют собой своеобразную подготовку к воскресному богослужению.

Подробнее о нём мы поговорим чуть дальше. А пока разберёмся с разновидностями православных служений.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВИИ

На протяжении 24 часов в церкви успевает совершиться девять служб, из которых формируется суточный круг. Их проводят в такое время:

  • в вечернее время: служба 9-го часа, вечерняя и повечерняя;
  • в утренние часы: служба-полунощница, утреня, служение 1-го часа;
  • в дневное время: служение 3-го часа, служение 6-го часа и по воскресным дням Божественная литургия.

Чтобы вам было понятнее, предлагаю обратить внимание на картинку ниже, где все церковные служения расписаны по часам.

церковный цикл служб

Как видите из изображения, есть определённый круг – то есть цикл богослужений по часам. За его начало принято брать вечер, такую последовательность христиане «одолжили» у евреев, у которых новые сутки начинаются не полночью, как у нас, а с 6 часов вечера.

В связи с чем, первое богослужение – это вечернее, а не утреннее. На вечерней службе в проповеди вспоминается вся история человеческого рода с момента создания мира Богом до появления на свет Спасителя Иисуса Христа.

Вкратце каждое из богослужений можно охарактеризовать так:

  1. Вечерняя – основной акцент делается на событиях, описанных в Ветхом Завете.
  2. Повечерие – включает в себя проведение общественных молитв перед отходом ко сну, на ней вспоминается, как Иисус Христос сходил в пекло.
  3. Полунощница – данное служение предполагает коротенькие молитвы и полуночное чтение, призванное напомнить про Второе пришествие Спасителя и Страшный Суд Бога над людьми.
  4. Утреня – основная цель собрания – вспомнить земную жизнь Иисуса, на этой службе читаются различные молитвы благодарности и покаяния.
  5. На служениях первого, третьего, шестого и девятого часов – читаются короткие молитвы, верующие вспоминают, как Спаситель был осуждён первосвященником Каиафой, как ему вынесли смертный приговор, предполагающий распятие на кресте. Также речь идёт о смерти Иисуса.

Интересно! Богослужение первого часа обычно начинается с 7 часов утра. А заключительные два служения проводятся в полуденные часы и в 3 часа дня.

Самое главное собрание у христиан – это Божественная Литургия, во время которой выполняется причастие. Как часто будут проводить Божественную Литургию – здесь всё находится в зависимости от конкретной церкви. К примеру, в небольших городах её по обыкновению совершают в воскресный день недели, а в крупных мегаполисах она вполне может проводиться и ежедневно.

Точно также меняется последовательность и прочих богослужений: например, полунощницу и повечерие могут проводить только раз в году перед Великим Постом и Светлым Воскресеньем Христовым.

Кроме того, по церковным уставам, к категории богослужений причисляются следующие действия:

  • читаемые акафисты;
  • проводимые различные таинства и обряды;
  • произносимые молитвы;
  • подготовка перед Святым Причастием.

Также есть виды дополнительных мероприятий, выполняемых в церкви по особым потребностям и пожеланиям верующих. Речь идёт о Крещении, Соборовании, Венчании и Отпевании. По-другому их ещё именуют «требы» — от словосочетания «по требованию». Для них устанавливается свой отдельный порядок священнослужителями.

ВОСКРЕСНАЯ СЛУЖБА В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ

Традиционно по воскресным дням во всех православных церквях батюшки совершают особенное служение – Божественную литургию. Почему она считается особенной? Дело в том, что именно во время неё выполняется таинство Евхаристии (по-простому – причащение). А в нём заключается вся суть христианской веры – окончательный приход человека к Богу.

причастие фото

А так как причастие – считается самым важным церковным таинством, то, соответственно, наиболее значимой находят и Божественную литургию, на которой прихожане имеют возможность причаститься.

Как правило, Божественная литургия проводится по каждым воскресным дням недели. Но здесь, как упоминалось ранее, могут быть различия в зависимости от места нахождения храма и потребностей верующих. Так в монашеских обителях литургию проводят ежедневно, ведь вся жизнь монахов полностью посвящена Богу. А в небольших посёлках службу могут совершать в воскресенье даже в череду великих христианских праздников.

Варьируются и часы проведения воскресного богослужения. Обычно это период с 7 до 10 часов утра. Но если, опять-таки, взять крупные мегаполисы, такие как Москва с её Свято-Троицкой Лаврой, то нужно знать, что там Божественная Литургия дублируется – из-за большого количества прихожан. Первое служение начинается в 7 утра, а второе в 9 часов.

Интересно! Перед таинством причастия рекомендовано сходить на исповедь.

На большие христианские торжества – Пасху и Рождество, Божественные литургии служатся в ночное время суток по средам и пятницам. Они следует сразу за Всенощным Бдением.

Воскресная служба (Божественная литургия) подразумевает три части:

  1. Проскомидию – на которой подготавливаются просфоры и вино для таинства причастия.
  2. Литургию Оглашённых – батюшкой проводится служение для всех прихожан, собравшихся в храме, вне зависимости от того, были ли они крещены. В это же время церковными певчими поются антифоны, после который священник читает Апостолы с Евангелием.
  3. Литургию верных – данное действо предполагает присутствие только крещённых людей, готовых причаститься. На Литургии верных Дары переносятся на престол, освящаются, а прихожане начинают по очереди подходить к диакону, чтобы причаститься.

Когда таинство причастия завершается, священнослужитель даёт своё благословление верующим и Божественная литургия считается оконченной.

Сколько она будет длиться по времени – сказать однозначно трудно, ведь здесь играет роль, с какой скоростью будут читаться молитвы, сколько соберётся прихожан для причастия. Как правило, продолжительность воскресного служения составляет два часа.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В ХРАМЕ

Важно, чтобы прихожанин вёл себя на богослужении достойно, не забывая, что он находится в святом месте. Следует внимательно слушать слова Евангелия, псалмы и проповедь священнослужителя. На службе верующие также поют псалмы и молитвы, для чего они заблаговременно запасаются церковными книгами.

Если вы пришли на службу в первый раз, то, естественно, что можете ощущать некоторую неловкость и смущение. В таком случае лучше станьте в конце зала и внимательно наблюдайте за другими людьми, за их действиями. Тогда к следующему разу вы будете полностью готовы к полноценному участию в служении.

Помните также, что при необходимости вы всегда можете обратиться за помощью к другим прихожанам или к священнику, если, например, сами не можете понять определённые слова проповеди. Главное –– наличие искренней веры, а всё остальное приложится.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2495725778564811574

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