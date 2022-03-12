10 фраз из уст партнеров , если вы хотите исправить проблемы в отношениях

Не секрет, что над отношениями нужно работать. Только так можно добиться крепкого и продолжительного союза, в котором оба партнера будут уверены друг в друге и счастливы. И все же, далеко не все соглашаются на этот ежедневный труд.

Просто есть люди, которым легче обманывать как себя, так и друг друга. Они отказываются развивать свои отношения, поэтому выбирают обман. Вот 10 лживых фраз, которые звучат из уст таких партнеров.

1. "Наши отношения не обречены. Я все исправлю".

И почему же еще не исправили? Эта фраза напоминает крик утопающего, который оставляет лишь маленький процент надежды на лучшее, при этом больше нуждаясь в помощи других, нежели в собственных усилиях. Если вы действительно хотите исправить проблемы в отношениях, то не откладывайте!

2. "Ссоры - это нормально для отношений".

Все должно быть в меру. Конечно, в каждой паре порой бывают споры и мелкие конфликты, но главное — уметь их быстро и бесшумно уладить, а не оправдывать каждую новую ссору тем, что это абсолютно нормально. Нет такой нормы, уж простите.

3. "Мой партнер жить без меня не может".

Кого вы обманываете? Все могут жить друг без друга, как бы горько некоторым не было это признавать. И все же, это совсем не значит, что вы недостаточно любите друг друга.

4. "Я все еще люблю его/ее..."

В нормальных и здоровых отношениях люди искренне уважают друг друга и ценят. Они знают, что все будет хорошо, поэтому нет нужды думать о расставании.

Если вы стали инициатором очередного скандала, а потом сели и задумались о своих чувствах, то это тревожный звоночек. Не стоит путать привязанность с любовью, ведь во втором случае у вас даже сомнений не должно возникать.

5. "Но мы столько лет прожили вместе..."

А когда-то вы лет 18 жили с родителями, но ведь это не помешало переехать. Хвататься нужно не за воспоминания и страхи, а за истинные чувства и желания. Если вы хотите начать новую жизнь, то не нужно бояться. Просто подумайте, чего вы действительно хотите?

6. "Сейчас у нас проблемы, но гораздо сложнее быть одиноким человеком!"

Самооправдание. Бегство от реальности. Страхи, страхи, страхи... Не нужно быть эгоистом. Если вы остаетесь с партнером только потому, что боитесь остаться наедине с собой, то это плохо как для вас, так и для вашей второй половинки.

7. "Я не хочу обижать его/ее чувства..."

Вы взрослый человек, который в состоянии найти правильные слова для того, с кем вы провели немало дней вместе. Будьте мудрыми и решительными. Если чувств больше нет и хочется двигаться дальше, то отпустите друг друга.

8. "Я так много вложил(-а) в эти отношения..."

И вам ведь было хорошо! Не стоит зацикливаться на мечтах о повторении, если этого больше нет. Вы сможете найти истинную любовь, если позволите себе начать все с чистого листа.

9. "Нужно еще немного подождать".

Хорошо, вы даете вашей паре последний шанс. Но только один или два! Не ждите слишком долго, ведь ситуация может только усугубиться!

10. "А вдруг мои следующие отношения будут еще хуже?"

Тогда вы стремительно их закончите. Не давайте волю своим страхам. Они не должны застилать вам глаза!

Если в ваших отношениях возникают такие мысли, то это уже тревожные сигналы. Помните, что не стоит обманывать ни себя, ни человека, который был для вас дорог и любим. Будьте честны друг с другом. Только так можно обрести настоящее счастье!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2430000578793835139/

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