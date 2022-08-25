Что такое хамство и откуда взялись национальности

Важна ли для христианина его национальность, или же он не должен радеть за свой народ?

Почему за грех Хама был проклят его сын Ханаан? Как проявляется хамство?

Продолжаем читать Книгу Бытия с историком и сектоведом Андреем Ивановичем Солодковым.

Грех – смерть души?

Итак, Бог очистил землю водами потопа от греха. Ной вышел из ковчега, устроил жертвенник Богу, отслужив благодарственный молебен. С ним вышли из ковчега и его дети – Сим, Хам и Иафет.

Читаем в главе 9 Книги Бытия:

«И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]… все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все» (Быт. 9: 1, 3).

Ной делает вино. Хамов грех. Мозаика кафедрального собора Монреале, Сицилия

Преподобный Ефрем Сирин пишет: «И благословил Бог Ноя и сынов его, чтобы плодились и множились и чтобы боялась их всякая плоть и в море, и на суше. Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте, то есть не вкушайте закланного животного и мяса, пока не истекла из него кровь, в которой душа животного». Бог заключает завет с Ноем и напоминает заповедь о рождении детей и распространении людей по всему лицу земли. В следующей лекции – о Вавилонской башне – мы увидим, что эта заповедь будет нарушена.

Нарушается она и по сей день.

По поводу души животных, которая содержится в крови, мы говорили во второй беседе нашего цикла, когда рассматривали вопрос о творении души человека и затронули тему ошибочного понимания текстов Библии сектой свидетелей Иеговы. На этом заблуждении базируется запрет этой сектой на переливание крови, от чего многие, в том числе и дети членов секты, нуждающиеся в экстренном случае в данной операции, погибают. Напомню, что в иврите есть три слова со значением «душа»: нэфэш, нэшама и руах. Слово нэфэш (душа) употребляется в основном применительно к животным и обычной земной жизни всех живых существ. Это слово не употребляется, когда говорится о бессмертной душе человека. Для именования бессмертной души используется чаще слово нэшама. А руах – это дух, который Господь вдунул в человека при сотворении, и стал человек «нэфэшалим», то есть живым существом.

О бессмертии души говорится во многих текстах Ветхого и Нового Завета, например: Ис. 14: 9–16; Иез. 32: 21–31; Мф. 10: 28; Лк. 12: 4–5; 2 Кор. 5: 1–10; Флп. 1: 23–24 и др.

Все три уровня души – нэфэш, нэшама, руах – являются бессмертными, потому что сотворенное Богом не может исчезнуть в никуда. Душа и тело воскреснет, человек, живущий в земной жизни со Христом и во Христе, – преобразится. Если говорится, например, у пророка Иезекииля и в других местах Священного Писания: «Душа (нэфэш) согрешающая, та умрет» (Иез. 18: 4), это не означает, как учит теория эволюции и секулярная философия или секта свидетелей Иеговы, что душа исчезнет или умрет в атеистическом понимании: мол, «лопух на могиле вырастет, и этим всё закончится». Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Когда ты слышишь “смерть души”, не подумай, что душа умирает подобно телу. Нет, она бессмертна. Смерть души есть грех и вечное мучение. Поэтому и Христос говорит: “не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне” (Мф. 10: 28). Погибшее остается только в удалении от лица Того, Кто погубил». И еще: «Есть смерть телесная, есть и духовная. Подвергнуться первой не страшно и не грешно, потому что это дело природы, а не доброй воли, следствие первого грехопадения… Другая же смерть – духовная, так как происходит от воли, подвергает ответственности и не имеет никакого извинения». Об этом пишет евангелист Иоанн Богослов в Апокалипсисе: «И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть вторая… побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откр. 20: 14; 2: 11). То есть первая смерть постигнет всех, а смерть вторая – смерть отделения души от Бога – постигнет грешников, и душа согрешающая потерпит вред, так как при жизни земной оделила себя от Бога. Святитель Григорий Палама пишет так: «Ибо как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. И это есть главным образом смерть, смерть души».

Итак, слова «душа животных в крови» не означают, что в крови содержится какая-либо субстанция души. Тут имеется в виду то, что жизнь любого живого существа теплится до тех пор, пока он не истек кровью.

Что же касается непосредственно запрета на вкушение крови животных, то этот запрет утверждается не только ветхозаветным законодательством. На Апостольском Соборе также было принято определение о воздержании от вкушения крови. Когда возник вопрос, как принимать язычников в Церковь: обрезывать или нет, Собор постановил: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы» (Деян. 15: 28–29). Так, запрещается пролитие крови человека – из-за мести и зависти: «Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его, как определил наказание и Каину за кровь Авеля. То же означают и сии слова: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека» (преподобный Ефрем Сирин).

«Я поставляю завет Мой»

«Пейзаж с жертвоприношением Ноя», И.А. Кох, ок. 1803. Государственная галерея, Франкфурт-на-Майне

Но вернемся к главе 9 Книги Бытия. Читаем далее:

«И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою… и не будет уже потопа на опустошение земли» (Быт. 9: 8–11).

Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Чтобы исторгнуть всякое беспокойство из его ума и удостоверить, что этого более уже не будет, Бог говорит: как потоп Я навел по человеколюбию, чтобы пресечь зло и остановить дальнейшее его распространение, так и теперь по человеколюбию же Моему обещаю впредь не делать этого, дабы вы проводили настоящую жизнь без всякого опасения. Для этого Он и говорит: вот, Я поставляю завет Мой, то есть заключаю договор. В делах человеческих, когда кто обещает что-нибудь, то заключает договор и тем доставляет надлежащее удостоверение. Так и благой Господь говорит: вот, Я поставляю завет Мой. Премудро сказал: поставляю, то есть возобновляю то, что было совершенно разрушено за грехи людей; и вот, Я поставляю (восстановляю) завет Мой с вами и с потомством вашим после вас. Заметь человеколюбие Господа: простираю, говорит, завет не до вас только, но объявляю, что он будет ненарушим и с вашими потомками. Потом, чтобы показать Свою щедрую благость, говорит: и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. Видишь величие завета? Видишь несказанную важность обетований? Смотри, как Он простирает Свою благость и на бессловесных, и на зверей – и не без причины. Что прежде я часто говорил, то же повторю и теперь. Так как эти животные сотворены для человека, то теперь и они участвуют в благодеянии, оказываемом человеку. Правда, завет кажется равно общим и для него, и для бессловесных, но на самом деле не так. Это делается для утешения человека, чтобы он знал, какой он удостоен чести, когда благодеяние не останавливается на нем одном, но из-за него и все эти (животные) участвуют в благости Господа».

И, как знамение Завета, человеку дается в напоминание, что потопа больше не будет, радуга. Когда мы видим радугу, будем помнить, что потопа больше не будет.

«Назначив им пределы обитания»

Далее мы с вами читаем, что сыновья Ноя (18-й стих) вышли из ковчега – это Сим, Хам и Иафет. Есть упоминание и о внуке Ноя Ханаане. Ковчег был разделен на разные отделения для животных и для людей. Мужья и жены находились раздельно друг от друга, и все брачные отношения были запрещены. Когда входило семейство Ноя в ковчег, о внуке не было ничего сказано, но мы читаем: «Хам же был отец Ханаана» (Быт. 9: 18). У Хама рождается сын, внук Ноя, Ханаан. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу: «Писание хочет этим указать нам на крайнее невоздержание Хама, на то, что ни столь великое бедствие (потоп), ни такая тесная жизнь в ковчеге не могли обуздать его, но между тем как старший его брат доселе еще не имеет детей, он во время такого гнева Божия, когда погибала вся вселенная, предался невоздержанию и не удержал необузданной своей похоти».

О поведении Хама мы поговорим еще чуть позже, а сейчас обратим внимание на слова:

«От них населилась вся земля» (Быт. 9: 19).

Так после потопа появляются три ветви национальностей – семиты, хамиты, иафетяне.

В Толковой Библии проф. А. Лопухина находим следующий комментарий: «Потомство Сима (семиты) населило Армению, Месопотамию, Сирию и Аравию… потомство Хама эмигрировало главным образом в Африку, и, наконец, потомки Иафета распространились по северной части Азии, в Индии, проникли в Европу и даже, вероятно, в Америку». В книге Деяний Апостолов мы читаем речь апостола Павла в греческом ареопаге: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян. 17: 26). Бог назначает, как видим из этих слов, каждому народу «пределы обитания», то есть у каждого народа есть своя земля, свой дом, своя родина. Таково повеление Бога, которое, как мы видим, противоречит сегодняшней политике космополитизма. Да, во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол. 3: 11), но это не означает, что человек должен забыть о своем народе и своей национальной принадлежности. Говорится о единстве во Христе, в Его Церкви, а не о призрачном единстве на принципах интернационализма, экуменизма, национал-социализма или навязчивого космополитизма. Единство во Христе не означает необходимости отрешиться от своей Родины и народа.Апостолу Павлу не был чужд дух патриотизма и любви к своему народу: «я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим. 9: 3). Не говорит: по вере, по духу – но именно по плоти. Он так любил свой народ, что сам готов был пожертвовать собой ради спасения своей нации. И он «высказывает желание быть отлученным от Христа по любви к Богу. Все обвиняли Бога, что Он изгнал и лишил чести евреев, удостоенных усыновления, пользовавшихся особенной славой и называвшихся предками Христа, и вместо них ввел людей, никогда не знавших Бога, язычников, и высказывали ропот и хулу на Промысл, как будто сие делалось несправедливо и Бог обманывал праотцев, которым обещал дары. Поэтому-то Павел терзался, скорбел о славе Божией и желал сам быть отлученным, только бы спаслись иудеи и прекратилась их хула на Бога», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

«Видишь ли, – говорит блаженный Феофилакт, – что он по пламенной любви к Богу желает, если возможно, быть отлученным от сонма вечно живущих со Христом – не от любви Его, но от славы Его и наслаждения ею. Итак, рассуждает апостол, я, совершивший несчетное множество подвигов, любящий Бога безмерно, желаю для славы Божией лишиться славы Христовой. А это не значит лишиться, но скорее приобрести. Словами “за братьев моих, родных мне по плоти” указывает на самую нежную и пламенную любовь свою к иудеям».

Национальность – это не выдумка человеческая и не продукт эволюционного развития. Национальности – Промысл Божий о человечестве. И в этом смысле только библейское и святоотеческое основание способно наполнить содержанием патриотические чувства, продвинуть их, застрявших лишь на высказываниях: «Спасибо деду за победу», «Трофей» и «На Берлин!». Такое мировоззрение способно здравомысленно отрегулировать миграционную политику, привить ответственную любовь к своему народу и уважительное отношение к другим национальностям. Все искусственные секулярные попытки решения этих вопросов, как показывает история, приводят к фашизму, нацизму, геноциду и другим уродливым проявлениям.

Хамов грех

Но читаем далее:

«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер» (Быт. 9: 20–29).

Преподобный Ефрем Сирин пишет о причине опьянения Ноя: «Опьянение Ноя произошло не оттого, что он выпил много вина, но оттого, что долгое время он не пил вина вообще».

«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим…» Грех хамства – это когда дети высматривают недостатки своих родителей, высмеивают их и осуждают. Так поступил Хам со своим отцом. Но наказывается не Хам, а его сын Ханаан. Почему? По истолкованию отцов, по той причине, что Хам был благословлен Богом при вхождении в ковчег. За грех родителя наказывается его ребенок: «ибо Я… Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов» (Исх. 20: 5).

И.Ксенофонтов. Ной проклинает Хама

Но всегда ли дети наказываются за грехи родителей? Конечно, нет. Если человек впадает в согрешения, но раскаивается в них, искореняет грехи и страсти молитвой, постом, добродетелями, то грехи изживаются. Сказано: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако; обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя» (Ис. 44: 22). Тогда дети и потомки не понесут наказания. Поэтому давайте не грешить, хотя бы ради своих детей, а если и впали в согрешения, то находить силы в Боге для покаяния и вставать на путь борьбы с грехами и страстями.

В житийной литературе есть такой рассказ. Однажды инок пришел к старцу и спросил:

– Авва, я впал в согрешения. Что мне делать?

Старец ответил:

– Встань.

Тогда он снова приходил после каждого падения к духовнику, но слышал один и тот же ответ:

– Покайся, встань, коли пал.

Однажды он спросил:

– Авва, сколько же можно каяться? Я снова падаю.

Старец ответил:

– Сколько падаешь, столько и вставай.

В этом смысл христианской жизни. Через покаяние приходит исправление и искоренение греха. Главное условие в деле совершения нашего спасения – покаяние. Это первые слова Христа Спасителя, вышедшего на служение людям: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3: 2). Мы как-то за поисками новых форм и методов в церковном служении, за наукообразием наших статей и докладов, за бесконечными презентациями своей деятельности и кучей отчетов подзабываем о главной вести, обращенной к этому миру и порученной нам Христом, – призвать мир к перемене ума и образа жизни этим простым словом: покайтесь. Ведь без покаяния невозможно принять другой вести – об упразднении смерти: Христос воскресе! Возможно, из-за этой увлеченности и подзабывчивости о главном условии принятия Христа – покаянии – и возникают такие хамские проекты, как, например, ювенальная юстиция.

Есть и другая сторона хамства: это бесконечные пересуды священноначалия.

В Послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1 Кор. 4: 15). Есть родители, которые родили нас в эту временную жизнь. Есть у нас и родители, которые родили и рождают нас в жизнь вечную через Таинство Крещения. К отцам и матерям относятся также и крестные родители, дающие обещание перед Богом и Церковью воспитывать крестников «во всяком благочестии и чистоте». Необходимо почитать и крестных родителей и молиться за них. Непочтение крестных есть тоже некий вид хамства. Как крестные молятся за своих крестников, так же и крестники молятся за своих крестных. Молиться надо и за священников, как и священники молятся за народ. А если мы и узнаём о падении священнослужителя, то надо молиться о нем, а не осуждать его. Всякий человек может впасть в согрешение, но наша обязанность – поддержать человека, даже если это пастыреначальник. Вспомним историю из Книги Исход. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча» (Исх. 17: 11–13). Священник молится за каждого человека и за весь народ и, как видим из этой истории, нуждается в нашей поддержке.

Будем учиться не осуждать друг друга, не хамить, а молиться друг за друга и прощать. Иначе как же нам молиться молитвой «Отче наш», в которой есть слова: «как и мы прощаем», а сами не прощаем, но осуждаем?! Тогда уж более честной будет такая молитва: «и осуди нас, как и мы осуждаем». Да не будет впредь этого с нами, а если и впадем в такое искушение, не замедлим встать. Будем подражать Симу и Иафету. О них сказано, как мы прочитали выше: «Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего».

Мы можем только, слушая поучения священноначалия, проверять, по согласию отцов ли учат, нет ли отклонения в ересь. Грехи же – это дело исповеди каждого человека, будь он мирянин, священник или епископ. Есть хорошая пословица: «Овцы, не пасите пастырей!»

А что же произошло с Ханааном? Когда Ной произнес слова проклятия, то Ханаан почернел. Он стал негром. От него берет свое начало ветвь хамитов.

Да избавит нас Господь от почернения душ наших и помилует нас от впадения в хамские согрешения!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2551768290692172275/

А вы знали об этом?

Обрезание крайней плоти считалось необходимым с Ветхозаветных времен. Согласно заповеди, которую праотцу евреев Аврааму дал сам Бог-Творец, это знак договора между человеком и Всевышним. Господь завещал обрезать крайнюю плоть каждому еврейскому младенцу на восьмой день после рождения. Те же, кто отказывался это сделать, навсегда изгонялись из еврейского народа за нарушение завета, поскольку отныне обрезание отличало евреев от прочих людей и означало «избранных Богом из всех народов».Через обрезание веками проходили все мужчины народа Израилева, включая самого Иисуса Христа – младенцем он был обрезан на восьмой день, в честь этого в православии даже установлен праздник Обрезания Господня, который празднуется 14 января по Григорианскому календарю.

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