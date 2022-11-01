Как монахини усмиряли свое влечение к мужчинам

Институт монашества известен в христианстве и целом ряде других мировых религий уже многие сотни лет и поэтому хорошо известны не только его достоинства но и проблемы. Ведь желающие посвятить свою жизнь Всевышнему или поиску смысла бытия люди должны для этого полностью отказаться от привычной им мирской жизни со всеми ее соблазнами и удовольствиями. Иначе невозможно будет сосредоточиться на своей миссии, а значит, необходимо принять меры, что бы этого не произошло. Тем более, что даже в случаях серьезного религиозного рвения ничто человеческое монахам и монашкам не бывает чуждо — они ведь люди и в большинстве своем отнюдь не святые. В частности, им присуще и влечение к противоположному полу, считающееся в монашестве недопустимым и даже греховным.

Каким же образом отошедшие от мирской жизни монахини справлялись со своим желанием быть ближе к мужчинам?

"Мечты монахини", картина художника Эжена де Блаас

Отвлечение от греховных мыслей через боль

Многовековая практика позволила выработать достаточно надежные способы усмирения влечения к противоположному полу, причем, они не слишком сильно отличались для мужчин и для женщин. Хотя для последних они были несколько более мягкими — так, в их отношении крайне редко применялись физические наказания в отличие от монахов, которым в случае появления устойчивых непристойных мыслей рекомендовалось усмирять плоть посредством самоистязаний.

Обычно они в таких случаях хлестали себя плетью, что бы боль перебила им плотские желания и напомнила о страданиях Христа перед распятием.

Средневековая плеть для самобичевания

Порой увлечение этим видом усмирения оказывалось слишком сильным и монахи затем долго приходили в себя — правда, и мыслей насчет связей с женщинами после этого обычно тоже не возникало длительное время. Поэтому такие виды отвлечения от противоположного пола считались допустимыми — ведь они приравнивались к искушением от дьявола, а значит, бороться с ними нужно было любыми способами.

Вериги XVI века

В аналогичных случаях с монахинями использовались более щадящие способы внушения «правильных мыслей» - обычно это было надевание т.н. вериг. Так назывались специальные железные изделия — цепи, кольца или полосы, которые надевались на голое тело и постоянно носились для смирения плоти. Их вес обычно составлял несколько килограмм (встречались и более тяжелые модификации) и при движениях они вызывали весьма болезненные ощущения, способные вытеснить из головы слишком уж интересующейся мужчинами монахини такие непристойные и неподобающие мысли.

Отвлечение от греховных мыслей через тяжелую работу

Однако, это были крайние средства, обычно же прибегали к более простым, хотя и ненамного более легким способам воздействия в случаях «нехватки веры». Они заключались в назначении физически тяжелой работы, занимающей все время и не оставляющей его для посторонних мыслей. Например, это могла быть уборка монастырских помещений, разнообразные кухонные работы, уход за скотом и птицей, прополка огорода, уборка урожая и т.п. Ведь у монастырей были свои земли и порой весьма обширные, а для их обработки людей хватало отнюдь не всегда. И монахам с монахинями, а также послушникам частенько приходилось самим обеспечивать себя пропитанием, причем, с учетом возможных неурожаев в будущем.

Наконец, ушедший в монастырь человек терял всякую связь с внешним миром и не мог без разрешения церковного начальства контактировать с окружающими мирянами. У монашек не было никаких украшений и вообще излишеств кроме самых необходимых вещей, что также настраивало их на религиозный лад. Ну и конечно же, практиковались многочасовые молитвы, вводившие в транс и отвлекавшие от ненужных «невестам Христовым» страстей. В совокупности все это, вместе взятое, работало достаточно надежно и поэтому практикуется до сих пор, разумеется, исключая крайности и слишком уж суровые меры прошлого.

Правда, все эти способы не давали и не дают гарантированно 100-процентного результата, ведь недаром в европейском средневековом искусстве есть немало сюжетов о вступавших в порочные связи с мужчинами (нередко — со своими «коллегами» монахами) монахинях.

Источник

А вы знали об этом?

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове.Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи, Мошко Ицкович Бланк. Он обладал обыкновенным жуликом и негодяем и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 97) https://otari.mirtesen.ru/blog/43875099349

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!