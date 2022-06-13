Список грехов для исповеди для мужчин

Исповедь – таинство в христианской религии, подразумевающее рассказ священнослужителю о совершённых грехах и искреннее покаяние в них. Исповедь предполагает определённые правила проведения и подготовки к ней.

И хотя она считается универсальным таинством, всё же существуют некоторые отличия между исповедью мужчин и женщин. Какие именно – узнаем дальше и рассмотрим грехи на исповеди перечень для мужчин.

ОСОБЕННОСТИ ТАИНСТВА ИСПОВЕДИ

Исповедь – представляет собой огромное испытание для души человека. Она заключается в желании раскаяться, поведать о своих прегрешениях третьему лицу (которым выступает священник). Если человек перестаёт соблюдать законы Бога, то со временем разрушается его физическое и духовное тело. Но если же он от всей души раскается, то получит шанс на очищение и на примирение с Создателем.

Благодаря чистосердечной исповеди происходит духовное исцеление, душа получает силу, необходимую, чтобы противостоять греху. Во время проведения данного таинства человек рассказывает свои проступки, а в конце получает прощение за них.

Но исповедь – достаточно волнительное мероприятие, можно перенервничать и от страха забыть все грехи, в которых хотелось раскаяться. Именно для этого и придумали списки грехов для исповеди – как своеобразную подсказку, напоминание, к которому всегда можно обратиться за помощью, если нужные слова забудутся.

Важно! Отправляясь на исповедь, будьте полностью откровенны и искренни, иначе утратится весь смысл данного таинства.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ИСПОВЕДИ

Её начинают за пару дней до планируемого действа. Вам потребуется подготовить перечень грехов, записанный на бумажном листке. В помощь себе используйте специальные церковные издания, в которых рассказывается об исповеди и причащении. Главное, при этом – не пытайтесь самостоятельно оправдать свои нечестивые поступки, лучше примите их и сделайте выводы на будущее.

Пожалуй, самое верное решение – анализ каждого дня с детальным разбором своих поступков, какие из них были хорошими, а какие не очень. Введите его как ежедневную привычку, она поможет вам быть более внимательными со своими мыслями, словами и действиями. Также, прежде чем исповедоваться, важно примириться со всеми людьми, с кем вы находитесь в ссоре. От всей души простите своих обидчиков и сами просите о прощении тех, кому причинили душевные страдания.

Важно! Священники рекомендуют накануне таинства исповеди чтение Покаянного канона, канонов Деве Марии и Ангелу Хранителю.

Необходимо делать различие между личным раскаянием – когда человек просто в мыслях кается в том, что совершил и исповедью. В последнем случае требуются дополнительные моральные усилия, ведь присутствует постороннее лицо – священник, что заставляет человека чувствовать себя неловко. То, что можно признать самостоятельно, не так-то просто поведать кому-то другому, особенно незнакомому человеку.

Поэтому стоит заблаговременно подготовить список грехов, чтобы избавить себя от искушения специально либо не специально забывать рассказать о чём-то служителю церкви. Конечно, если вы никогда раньше не исповедовались, то сделать это самостоятельно может быть довольно непросто. Чтобы облегчить задачу – купите в церковной лавке издание «Полная исповедь», в ней предлагается полный перечень всех грехов, а также раскрываются все секреты таинства.

ЧЕМ МУЖСКАЯ ИСПОВЕДЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЖЕНСКОЙ?

Глупо было бы спорить с тем, что мужчины и женщины очень отличаются друг от друга по особенностям своей психологии. Поэтому исповедь будет иметь свои нюансы в обоих случаях.

Так, мужчины по своей природе более логичны и рассудительны. При подготовке списка грехов к исповеди они с большой вероятностью уделят основное внимание выстраиванию чёткой последовательности прегрешений. Также представители сильного пола более сдержаны и лаконичны, им вдвойне непросто открыть своё сердце на исповеди, ведь сделать это часто мешает сильное мужское Эго.

И тут таится основная потенциальная опасность мужского исповедования – формальность (хотя священники говорят о том, что этим временами грешат и представительницы прекрасного пола). Любой человек рискует превратить священное таинство в формальное выполнение некоего «ритуала», для получения желаемого прощения, но не вкладывая в это свою душу, не проявляя искренности и не молясь о помощи Всевышнему.

Женщины по натуре всё же более ориентированы на эмоции и чувства, поэтому они осознают совершённые ими проступки больше с позиции сердца, а не ума. Здесь, правда, кроется другая крайность: женщины могут использовать свою природную эмоциональность как дополнительный эффект, чтобы создать образ раскаивающейся грешницы. Поэтому они нередко начинают эмоционально описывать батюшке все нюансы греховных поступков, особенно если речь идёт о взаимоотношениях с другими людьми.

В действительности в подобной эмоциональной супер-искренности также нет особого смысла, равно как и в мужской формальности и лаконичности. К тому же зачастую может происходить так, что исповедующаяся женщина начинает «играть на публику», внешне бурно выражает всю палитру эмоций, но в душе не чувствуя искреннего раскаяния.

Понятно, что разница между мужской и женской исповедью определённо есть, точно также как отличается и способ решения жизненных проблем представителями обоих полов, их методики воспитания детей и так далее.

Но хотя гендерная психология и играет в этом случае какую-то роль, но точно не предопределяющую. Ведь и мужчина, и женщина – это, прежде всего, душа, находящаяся в физическом теле человека. А ведь для души нет никаких границ в желании раскаяться и очиститься от гнёта своих грехов.

СПИСОК ГРЕХОВ ДЛЯ ИСПОВЕДИ ДЛЯ МУЖЧИН

Сегодня мы перенесём основной акцент внимания на сильный пол, рассмотрим стандартный перечень грехов на исповедь для мужчин. Сразу хочется отметить, что мужчины намного менее охотно, чем женщины, признаются в своих проступках и прегрешениях.

Зачастую они свято уверены в том, что не совершили ровным счётом ничего плохого. А за многие жизненные проблемы даже могут пытаться перекладывать ответственность на своих женщин, считая, что те и должны исповедоваться.

Почему же так происходит? Психологи указывают на особенности мужского Эго, которое гораздо сильнее женского, что и вызывает трудности с чувством вины и раскаянием. Конечно, речь сейчас не идёт об духовно развитых представителях сильного пола, которых в мире живёт немало. Они смогли справиться со своими природными особенностями и открыли своё сердце Богу, встав на путь духовного развития.

Но вернёмся к списку грехов для исповеди для мужчин. Все прегрешения условно разделяются на три основные категории:

Первая – грехи против Всевышнего, которые проявляются:

отказом верить в существование Высшего Разума, то есть атеизмом. В качестве «аргументов» могут приводиться научные изыскания, якобы подтверждающие отсутствие Бога;

созданием и поклонением кумирам (ложным Богам, культивирование какого-то человека либо превознесение на пьедестал материальных ценностей).

Вторая категория – представлена грехами против ближних, а именно:

пренебрежительным отношением к окружающим людям, невнимание к чужим просьбам и потребностям;

сплетнями и осуждением других людей;

блудными грехами: изменой своей второй половинке, сожительством или гражданским браком (но здесь учтите, что речь не идёт о тех парах, которые не венчались, зато получили роспись в ЗАГСе, они не считаются блудными);

склонением к аборту своей женщины;

присвоением чужого имущества любым способом (воровством, отказом от выплат либо задержкой выплат заработных плат);

обманом.

Третья категория – рассматривает грехи, совершаемые против себя самого, и представлена такими пороками:

сквернословием;

самолюбованием;

праздными разговорами, сплетнями;

жаждой наживы, получения финансового обогащения;

публичным превозношением своих хороших поступков;

завистью, ложью;

злоупотреблением едой, спиртными напитками, наркотическими веществами;

блудом, прелюбодеянием, кровосмешением, рукоблудием.

Дальше рассмотрим краткий вариант мужского списка грехов для исповеди:

Занимался святотатством, разговаривал во время службы в церкви. Высказывал сомнение в существовании Бога, загробной жизни. Кощунствовал и насмехался над убогими людьми. Был жестоким по отношению к окружающим, в частности, к своей жене и детям. Чрезмерно ленился, проявлял гордыню, тщеславие, жадничал в деньгах либо, напротив, был чрезмерно расточительным. Уклонялся от законного долга служить в армии, защищать свою родину. Умышленно избегал нежелательного труда, не выполнял надлежащим образом свои обязанности. Оскорблял других людей словесно или физически, ненавидел, участвовал в драках. Намеренно говорил неправду о других людях, рассказывал другим чужие слабости. Склонял других людей к греху (блуду, пьянству, употреблению наркотиков, азартных играм). Не помогал родителям, жене, детям или другим людям, когда его просили. Воровал чужую собственность, занимался бесцельным коллекционированием предметов. Хвастался, демонстрируя своё превосходство перед окружающими, унижал ближних своих, спорил. Вёл себя нагло, хамил, фамильярничал или проявлял малодушие. Занимался рукоблудством или прелюбодеянием.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Свободная воля каждого человека – ходить ли ему на исповедь или нет и как часто выполнять данное таинство. Нельзя навязывать свою волю другому, силой заставляя его идти в храм на исповедь, когда он сам не хочет этого делать.

Перед исповедованием стоит заранее составить список совершённых грехов, при этом быть максимально откровенным, ничего не утаивая и не договаривая.

В идеале нужно найти своего личного духовного наставника, к которому вы и будете постоянно ходить исповедоваться, а также сможете беседовать с ним на духовные темы, задавать волнующие вас вопросы.

В храме следует заблаговременно выяснить дни, когда проходят исповеди, ведь они обычно проводятся не ежедневно.

В нужный день придите в церковь в надлежащем внешнем виде: мужчины должны надеть футболку или рубашку, обязательно с рукавами, а также брюки или джинсы (но не короткие шорты). Женщины покрывают голову платком, не наносят косметику и надевают юбку, минимальной длины до колена.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2498019908795238601/

А вы знали об этом?

У мусульман принято разламывать хлеб руками, а не резать его ножом. Запрет на использование ножа в данном случае связан с древним поверьем. У мусульман хлеб вообще считается священным, именно поэтому на нем давали самые верные клятвы. «Клянусь хлебом» — говорят приверженцы ислама, и святее этой клятвы для них не существует. Недаром одним из наиболее страшных проклятий считалось проклятие хлеба, топтание его ногами. Если кусок хлеба случайно падал на пол, его обязательно поднимали и клали на то место, где им могли полакомиться животные или птицы.Вот почему в исламе запрещено резать хлеб ножом.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43742488805)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Казнить нельзя помиловать: Как Петр Великий разделался с любовником жены(https://otari.mirtesen.ru/blog/43223852823/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!