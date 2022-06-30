Пять народов, застрявших в каменном веке и изолированных от цивилизации

Привыкшим к прелестям цивилизации (и ее недостаткам) людям сложно представить, как можно обходиться без Интернета, телефонов, автомобилей, лекарств и многого другого. Поневоле складывается впечатление, что все люди на планете живут схожим образом.

Однако до сих пор на Земле имеются племена, которые не продвинулись в развитии дальше каменного века. Причём этих людей жизнь устраивает, и менять ее на что-то они не собираются. Где эти народы находятся и почему отгородились от мира?

1.

Яномами



На территории севера Бразилии и Юга Венесуэлы живёт группа индейских племён численностью примерно 35 тысяч человек, которая носит общее название Яномами. Некоторые из племён знакомы с технологией литья металлов и ткачеством, но большинство прекрасно обходится и каменными орудиями вкупе со шкурами животных.

Оригинально Яномами относятся к иноземцам. Всех людей, не принадлежащих к местным племенам, полагают своими дальними родственниками, просто язык этих родичей со временем исказился.

Они довольны своим образом жизни, в котором превалируют охота и собирательство. Рыбу аборигены наловчились ловить посредством ядов, а недуги излечивают травами.

Контакты с внешним миром у большинства племен Яномами крайне ограничены, поскольку индейцы не желают изменять собственный быт, установившийся веками.

2.

И всё же, пандемия внесла корректировки даже в их образ жизни, местные деревни были вынуждены обратиться за помощью и медикаментами.

Номоле



В джунглях Амазонки на территории Перу проживает от 600 до 800 членов племени. Они добывают питание охотой и ведут весьма непритязательный образ жизни.

Знакомство с европейской цивилизацией привело к тому, что бó‎льшая часть племени погибла в 1894 году от рук воинов частной армии Карлоса Фитцкарральда. Уцелевшие аборигены бежали в непроходимые джунгли, где сумели выжить.

Контакты с людьми из внешнего мира у Номоле ограничены, поскольку правительство Перу запретило общение с туземцами, опасаясь их вымирания из-за отсутствия иммунитета ко многим болезням. Считается, что у членов племени нет понятия зла или добра, убийство за обладание каким-либо предметом в норме вещей и не осуждается соплеменниками.

3.

Джарава



В Индийском океане расположены Андаманские острова, которые дали приют разным племенам. Примерно 50 тысяч лет назад из Африки сюда перебрались предки членов племени Джарава, там они живут до сих пор.

Сейчас в племени около 400 человек, его члены охотятся посредством луков, коралловые атоллы дают возможность заниматься рыбным промыслом, также Ярава собирают мед и фрукты. Правительство Индии предлагало в 90-х годах Ярава помощь путем доступа к благам цивилизации, но аборигены отказались.

4.

Сурма



Эфиопскому племени Сурма до недавнего времени удавалось практически полностью избегать контактов с цивилизацией. Однако в последние десятилетия оно стало известным в мире, даже не подозревая об этом.

Свою славу оно заработало из-за формы губ, которая получается благодаря вставленным пластинам. Пока в мире шли различные войны, дележ и передел мира, эти люди продолжали жить обособленными от мира группами, занимаясь скотоводством.

Первые контакты в 80-е годы с аборигенами удались советским врачам. Причём первоначально, из-за их цвета кожи туземцы полагали, что имеют дело с ожившими покойниками.

Технические новинки человечества мало интересны представителям Сурма, исключение составляют несколько вещей, в том числе автоматы Калашникова. Они оказались нужны для охраны коровьих стад.

5.

Сентинельцы



На тех же Андаманах живет племя сентинельцев. Ученые полагают, что эти люди не знают даже разведения огня – пищу готовят на тлеющих углях, которые берут от подожжённых от молний деревьев. Но изучить быт племени невозможно: сентинельцы чужаков не пускают, пытающиеся добраться к ним вертолёты и лодки подвергаются граду из стрел и копий.

Тем же, кому удалось высадиться, завидовать не стоит, поскольку они упокоились на острове. Сейчас посещение острова запрещено правительством Индии, чтобы не заражать туземцев неизвестными им болезнями и одновременно не подвергать исследователей опасности.

На планете еще достаточно мест, которых цивилизация коснулась слабо или вовсе не дошла до них. Да и самим племенам, живущим недалеко от каменного века, эти блага совершенно не нужны.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2506122392250354279/

А вы знали об этом?

Ревность ─ совершенно иррациональное и в то же время естественное чувство. По словам специалистов, ревность ─ одна из составных частей базовой системы «поощрения и наказания». Ревность считается естественным чувством, до тех пор пока не превращается в маниакальную. Шекспир называл ревность «зеленоглазым монстром», и все мы хорошо знаем, что с этим чувством всерьез заигрывать не стоит ─ слишком велик риск того, что ситуация может выйти из под контроля. В 50-х годах прошлого века британский психиатр доктор Джон Тодд синдром патологической ревности назвал "Синдромом Отелло". Сейчас этот термин редко используется в научных кругах. Большинство исследователей склоняются к выводу, что патологическая ревность ─ это не отдельная девиация, а один из симптомов серьезного расстройства психики!

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43939172192)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Кто зачал величайшего злодея современности (https://otari.mirtesen.ru/blog/43034504956/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!