В каких «подлостях» соперники обвиняли Ивана Поддубного

В цирковой борьбе, которая была очень популярна на рубеже XIX-XX веков, выступления атлетов делились на две категории: «бур» и «шике». Бои «шике», финал которых был определен заранее, являлись своего рода спектаклями. Схватки «в бур» были совсем иными: борьба велась серьезно. Легендарный Иван Поддубный никогда не участвовал в боях «шике». Он побеждал только «буром», своей истинной силой.

Нечестные приемы честных поединков

Во французской борьбе (именно так называлась борьба, в которой сходились «звезды» цирковых поединков рубежа веков) существовало множество возможностей применить нечистоплотный прием. Например, ударить головой по болевой точке на лице противника, или специально повредить пальцы в захвате. Выполняя бросок, противника можно было уложить на пол аккуратно, а можно было так «воткнуть в ковер», что спортсмен попросту терял сознание. Под видом сорвавшегося захвата можно было оцарапать противника до крови, а затем и довершить дело, разодрав рану щетиной на небритом лице. Еще один излюбленный прием «буровиков» назывался «адские макароны» — это когда раскрытой пятерней влепят хорошенько по шее или по спине. Заезжали таким манером и в ухо, «по нечаянности», разумеется.

И к числу наиболее коварных приемов относилось обмазывание тела маслом.

Поддубный страдал от такого фокуса несколько раз. Самый известный эпизод имел место в Париже, во время мирового первенства в 1903 году. Соперник Ивана Поддубного французский чемпион Рауль ле Буше перед выходом на ринг обмазался оливковым маслом. В результате он легко выскальзывал из медвежьих захватов русского силача. Не помогли никакие протесты и обращения к судьям. Француз был признан победителем «за умелые уходы от острых приемов», а Поддубный так захандрил, что едва не оставил карьеру в спорте.

Другой подобный эпизод произошел в Лондоне, в 1907 году, когда Поддубный сошелся с поляком Збышко-Цыганевичем. Польский богатырь тоже оказался на редкость скользким типом, воспользовавшись уловкой с жиром.

Турецкие борцы для достижения подобного эффекта напивались перед поединком горячего чаю. Это вызывало обильное потоотделение и все тот же эффект скользкой кожи.

Какие «нечестные» приемы применял Поддубный

Вообще, «подлые» или «нечестные» приемы – это не об Иване Поддубном, о котором писатель Куприн писал, как о «человеке огромной силы и такой же глупости». Под «глупостью» писатель разумел редкостное прямодушие и наивность богатыря, которые и в самом деле могли сравниться только лишь с его силой.

История знает один-единственный пример, когда известный «буровик» Поддубный согласился на «шике». По легенде дело было в Киеве, во время поединка со шведом Маурицем Андерсоном. Когда противники сошлись в первый раз, поединка не вышло: Поддубный просто взял и хряпнул шведа о манеж. Публика начала возмущаться, кричать, что борцы договорились заранее, требовать деньги назад. Владелец цирка умолял повторить поединок, но швед соглашался лишь в том случае, если Поддубный пойдет на «шике» и ляжет на лопатки. Иван Максимович не соглашался. Дело решила жена владельца, которая, рыдая, упала Поддубному в ноги. Против женских слез наш богатырь устоять не мог никогда. Он согласился.

Поединок выглядел так: борцы сошлись, и Поддубный вновь ухватил шведа и поднял над собой. Затем лег и мягко положил противника сверху.

В поединках, в которых он шел «буром», Поддубный был не так деликатен. Противники обвиняли его в «медвежьей силе», с которой он использует не вполне чистоплотные приемы, которые были в ходу во французской борьбе. Например, в 1904 году в Москве проходил поединок с немцем Абсом. Борцы вошли в такой раж, что налетали на рампу, рвали занавес и ломали кулисы. Через 40 минут такой ожесточенной борьбы, они оба выкатились за кулисы. Поединок пытались остановить, но куда там! Наконец, Поддубный схватил Абса за пояс, вынес его одной рукой на сцену и ахнул головой об пол. Эта эпическая битва была описана в газете «Русское слово».

Поединок в Лондоне со Збышко-Цыгановичем завершился тем, что судья присудил победу поляку, поскольку Поддубный был уличен в применении подножки.

Еще один пример: в 1915 году Поддубный сошелся с Иваном Шемякиным, и газеты вновь описывали болевые приемы, которые применял знаменитый силач: Шемякин кричал от боли.

Врач Гарниц-Гарницкий, один из организаторов клуба атлетов в Киеве, писал, что «Поддубный способен был развивать в нужные минуты энергию, подобную взрыву, и не терять «куража» в самые тяжёлые и опасные минуты борьбы…». То есть, Иван Максимович умело доводил себя на ринге до состояния ярости в нужные моменты. Все, кто описывал его поединки, говорят о том, что Поддубный был действительно страшен, едва ли не «рвал» противников. Мог и на рампу швырнуть, и зубами в пол приложить.

Эти приемы тогда были широко распространены в среде цирковых борцов, и Поддубный выделялся среди прочих лишь огромной силой их исполнения.

И, надо сказать, что силачу очень пригодилось владение этими приемами во время его турне по США в 1920-х годах. Если в России и в Европе эти «фокусы» все же применялись не так уж часто, то в Штатах, где была распространена «вольная борьба» (кэтч), ни один борец не упускал случая прибегнуть к ним. И 53-летний Поддубный бился с молодыми кэтчерами на равных.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160584-v-kakikh-podlostyakh-so...

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