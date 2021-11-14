Кем был Николай Ленин, чью фамилию взял себе Владимир Ульянов

Как известно, вождь пролетарской революции носил псевдоним "Николай Ленин". Возглавив революционное правительство, Владимир Ульянов стал ставить подпись, которая состояла из его подлинного имени с добавлением фамилии псевдонима: «Владимир Ульянов (Ленин)». Но ещё долго Ульянов продолжал подписываться: «Николай Ленин» или «Н. Ленин». Когда в 1920 году вышло первое издание книги американского журналиста Джона Рида про русскую революцию «Десять дней, которые потрясли мир». Ульянов-Ленин написал, по просьбе автора, краткое предисловие к американскому изданию. Под ним стоит подпись: «Н. Ленин».



Подложный паспорт для эмиграции

Таким образом, любые версии о том, откуда и почему Владимир Ульянов взял себе данный псевдоним, должны объяснять не только «фамильную» его часть – Ленин, но и «именную» – Николай. Поэтому следует сразу отвергнуть любые предположения насчёт того, что этот псевдоним был придуман от названия сибирской реки Лена или в память о некоей любовнице Володи Ульянова, которую звали Лена. Даже не станем заниматься их опровержением. Всё значительно проще.

Давно установлен факт: на руках у Владимира Ульянова был официальный паспорт, выданный на имя Николая Егоровича Ленина. Вопрос о том, как он оказался у Ульянова, сам по себе довольно занимателен, поэтому посвятим ему несколько строк. Скажем сразу: как Ульянов стал обладателем данного паспорта, в точности не известно. Что же известно?

В 1900 году, по возвращении из ссылки в селе Шушенском Енисейской губернии, Ульянов решает перебраться за границу. Ему, как негласно поднадзорному, которому запрещено пребывание во многих местах Российской империи, и требуется разрешение полиции даже на выезд из пределов Псковской губернии, где он жил в эту пору, реализовать свой план было затруднительно. Правда, в итоге Ульянов эмигрировал в июле 1900 года по паспорту, выданному на его подлинное имя.

Однако в процессе подготовки эмиграции он готовился также и к выезду по подложному паспорту. Более того, такой паспорт ему удалось достать. Относительно того, кто именно посодействовал Ульянову в получении этого (да и настоящего тоже) паспорта, когда именно он его получил, есть разные версии. Но главное – человек по имени Николай Ленин действительно существовал.

Помещик и статский советник

История фамилии Лениных, знакомых с Ульяновыми, была обнаружена ещё советскими архивистами. С течением времени она дополнилась новыми сведениями. В настоящее время известно, что дворянский род Лениных существовал по меньшей мере с конца XV века. Правда, неизвестно, был ли это один род. Предки Николая Ленина с XVII века были известны в землях Вологодской, Новгородской и Нижегородской губерний.

Сам же Николай Егорович Ленин родился в селе Высоком Ярославской губернии 3 февраля 1827 года. Он был весьма обеспеченным помещиком, владея двумя крупными поместьями (780 и 750 десятин; десятина = 1,09 га) в Ярославской и Вологодской губерниях, средним (115 десятин) поместьем под Рыбинском и небольшим (28 десятин) под Кирилловом (тогда Новгородской губернии, ныне – Вологодской области). Свою жизнь Николай Ленин посвятил службе царю и отечеству по гражданской стезе и в 1894 году, 67 лет от роду, вышел на пенсию в чине статского советника.



Как Ульянов раздобыл паспорт

Что же связывало Ульяновых с Лениными? В одной из первых фундаментальных работ Владимира Ульянова «Развитие капитализма в России» (1899 г.), начатой им в Санкт-Петербурге, а законченной в Шушенском, встречается ссылка на статью Сергея Николаевича Ленина – сына Николая Егоровича. Сергей Ленин был агрономом и экономистом, членом Вольного экономического общества и Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей и врачей. Однако вряд ли этой ссылки на статью было достаточно Владимиру Ульянову, чтобы обратить на себя внимание, тем более, в таком щекотливом деле как получение подложного паспорта на имя отца Сергея Ленина. Каким именно образом Ульянов раздобыл паспорт Николая Ленина, и к кому он обратился для этого, достоверно неизвестно. Предположения высказываются историками такие.

Сестра Владимира Ульянова, Мария Ильинична, была лично знакома с Сергеем Лениным, проживавшим в Нижнем Новгороде. Однако к моменту освобождения Ульянова из ссылки, Ленин уже переехал в Петербург, где служил по Министерству земледелия и государственных имуществ в чине коллежского советника (VI класс). И сам Ульянов не сумел лично познакомиться ни с Сергеем, ни с Николаем Лениными. Есть версия, что Ульянов, не застав Сергея Ленина в Нижнем, сумел встретиться с проживавшей там учительницей Верой Васильевной Лениной – дочерью помещика Василия Михайловича Ленина, крёстного отца Николая Ленина.

Но как и почему у Веры Лениной оказался паспорт её крёстного брата, и как потом этот паспорт перекочевал в карман Ульянову, можно только гадать. Возможно, что Надежда Константиновна Крупская обратилась напрямую к дочери Николая Егоровича – Ольге, которую могла знать по Бестужевским женским курсам в Санкт-Петербурге. Это предположил первый советский исследователь вопроса Михаил Штейн. Но Оля Ленина закончила Бестужевские курсы в 1883 году, а Надя Крупская поступила туда только в 1889 году. Тут пока ничего не ясно, и не факт, что точно выяснится когда-нибудь.

Что стало с Лениными

Как видим, Владимир Ульянов был моложе Николая Ленина на 43 года, поэтому в добытом паспорте пришлось прибегнуть к подчисткам. Тем более, что фотографий в тогдашних паспортах ещё не было, а подробно описывались приметы владельца. Поэтому, вероятно, Ульянов и не рискнул использовать этот паспорт для выезда за границу, тем более, если представился шанс получить легальный документ. Любопытно, что царская полиция только в 1907 году узнала, кто конкретно скрывался под псевдонимом «Николай Ленин» в нелегальной прессе. Сам же человек, носивший это имя, умер, как мы уже знаем, за пять лет до того.

Что касается других Лениных, то интересно, что младшего сына Николая Егоровича Ленина тоже звали Николай. Он был всего на год старше Владимира Ульянова, и его паспорт, возможно, лучше подошёл бы тому, если бы его удалось достать. Судьба обоих Николаевичей оказалась трагичной. Возможно, свою роль сыграла и фамилия, которую «рабоче-крестьянская власть» сочла украденной у светлого вождя. Сергей Ленин был расстрелян в 1919 году в Пошехонье в порядке красного террора, а Николай Николаевич Ленин умер там же в чекистской тюрьме от тифа годом раньше.

Ярослав Бутаков

Источник : https://russian7.ru/post/kem-byl-nikolay-lenin-chyu-familiyu-vzyal/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Важно также отметить, что долгие годы события семнадцатого года в России представлялись так, якобы народ, не выдержав гнета самодержавия, под непосредственным руководством Ленина и партии большевиков спонтанно выступил против царя. Однако сейчас однозначно установлено, что известные нам большевистские лидеры, являлись лишь прикрытием, за которым срывались спецслужбы различных западных стран!

Особо хотелось бы отметить враждебную деятельность Госдепа США, который для полного уничтожения Российской империи развернул оперативный штаб на базе военной миссии США в Санкт-Петербурге. Данный штаб в большинстве был сформирован из русскоязычных эмигрантов из России. Госдеп США на контрактной основе в мае 1917г. вместе с Троцким привлек к работе в России лидера социалистической партии США Бориса Рейнштейна – профессионального революционера, родившегося в России и эмигрировавшего в Америку.

Именно он, исполняя в России обязанности министра пропаганды оккупационной администрации, первым применил идеологический фейк о «коммунизме» для облапошивания необразованных доверчивых людей!Кроме того, Рейнштейн в России был секретарём Ленина и возглавлял Коминтерн. Не странно ли? Именно он в 1918 году перевел работы известного философа Даниэля Де Леона на русский язык, выдавая их за работы Ленина.

Что касается Де Леона, то он был из известного еврейского рода потомком раввинов и был почитаем среди евреев революционеров как библейский миссия. Он основатель социал-рабочей партии Америки, написал более сотни философских статей про социализм и предложил свою теорию Марксизма – ДеЛеонизма (http://www.slp.org/). Многие из этих статей потом были переведены и попали в Полное Собрание Сочинений Ленина. Любопытно, что для организации и руководства «иудейской революции» Де Леон прибыл в Россию из Швейцарии в знаменитом «пломбированном вагоне» вместе со «спецназом»!

Именно Де Леон и Рейнштейн, а не Владимир Ильич Ленин, фактически являлись главными идеологическими лидерами «иудейской революции» в России и вели главную пропагандистскую работу, писали зажигательные речи, готовили интервью газетам и радио. Роль же Ленина заключалась в том, чтобы просто разглашать эти идеологические концепции оккупационного режима ! По сути, Ленин, как символ мести за повешенного брата- революционера, нужен был западным поработителям для придания «русскости», устроенной ими «иудейской революции»!Именно поэтому они сегодня всю вину за революцию и фактически геноцид русского народа(65 миллионов было истреблено только русских!) стараются списать на самих русских. Именно поэтому для россиян, до сих пор верующих в торжество мировой революции, все еще актуальна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

Существует также версия, что якобы Ленин был убит еще в 1918 году во время массового восстания в центральной части России, когда фактически пал кровавый большевистский режим! Именно тогда все биржи взорвались ростом ценных бумаг царской России и 29 июня 1918 г. США и другие западные страны приняли решение начать оказывать открытую военную помощь большевикам, чтобы вновь они пришли к власти для дальнейшего ослабления российского государства. Тогда иностранные войска стояли вокруг Москвы и Санкт-Петербурга и многие российские территории были заняты британцами, французами и американскими солдатами.

В сложившейся ситуации вновь необходим был «вождь революции» и поэтому под именем Ленина в России действовал загримированный в Ленина лидер лейбористов США Борис Рейнштейн, который впоследствии и был торжественно захоронен в Мавзолее (кстати, он и сейчас там «блаженно» лежит, о чем уже давно настойчиво твердит эксперт криминалист А.Н Колмыков) !Исходя из этой версии, и Крупская была агентом лондонской разведки и была личным косметологом подставного Ленина.

Что поделаешь, в секретных службах инсценировка смерти – это обычный прием, для смены идентичности личности. Таким образом, участь Владимира Ульянова была довольно печальна и даже до сих пор неизвестно место его захоронения! В этом отношении довольно подозрительно выглядит смерть видного деятеля Компартии Америки журналиста Джона Рида, который умер при невыясненных обстоятельствах после того, как в опубликованной статье «Горький Ленину» и в своей книге «10 дней которые потрясли мир» отказался назвать «Ленина» Ульяновым!

Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция».

Именно для этого в 1898 году иудеями была основана новая ,по сути, террористическая политическая партия РСДРП, первый съезд которой прошел в Минске. Как ни странно, эту партию специально под прикрытием создали случайные и абсолютно неизвестные люди и потому никто их практически не знает. Причем, что это за партия, которая принимает программу только через пять лет на Второй съезд РСДРП , который , кстати, прошёл в Лондоне и ,конечно, под покровительством английских спецслужб!

Таким образом, то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида, устроенного продажными большевиками !Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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