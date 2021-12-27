Малоизвестные факты об Иване Великом, самом недооцененном русском правителе

С именем московского князя Ивана III, прозванного Великим уже современниками (годы жизни 1440-1505, годы правления 1462-1505), связано образование Русского национального государства. Московское княжество при нём свергло зависимость от татарских ханов, охватило бóльшую часть территории проживания русского народа и заявило претензии на всё геополитическое наследие Киевской Руси.

При всём этом Иван Великий остаётся самым недооцененным русским правителем, если смотреть относительно его заслуг. Даже знаменитая колокольня в Московском Кремле, носящая его имя, как считают у нас многие, названа в честь Ивана Грозного!

Первый царь Иван Грозный это Иван Великий

Современники тоже часто применяли к Ивану III эпитет «Грозный», который в истории закрепился только за его внуком. Иван III первым же начал титуловаться царём в сношениях с иностранными державами. На латинский язык этот титул переводили словом Caesar (Цезарь, кесарь), что было равнозначным титулу римских и германских императоров.

Иван Великий в сериале "Софья"

Иван Великий – «западник»

При Иване III Русское государство впервые приглашает к себе в большом количестве иноземных специалистов в различных отраслях и даёт им высокие назначения. Пётр I спустя двести с лишним лет повторял в общих чертах то, что делал Иван III. Только Пётр Великий ориентировался на страны Северной Европы – Голландию, Германию, Англию, а Иван Великий – на Италию. Но оба старались брать пример с самых развитых именно в их время стран Европы. Италия переживала расцвет наук и искусств (эпоха Возрождения), и неудивительно, что именно итальянских специалистов привлекал московский князь.

Под руководством итальянских мастеров были построены Успенский собор и Грановитая палата в Московском Кремле, стены и башни Кремля. В основу архитектуры Кремля были положены итальянские крепости того времени.

Очень большой вклад итальянцы внесли и в дипломатию Ивана Великого. Джан Батиста делла Вольпе (Иван Фрязин) и Антонио Джиларди (Антон Фрязин) использовались великим князем для разных ответственных дипломатических поручений, хотя Антон Фрязин как-то раз навлёк на себя гнев Ивана III и чуть было не поплатился головой. Кстати, Фрязин – не фамилия, а прозвище, указывающее на национальность (от слова «франк»): так называли на Руси представителей романских народов.

Итальянизированный грек Юрий Траханиот стал особо доверенным лицом Ивана Великого. И именно он пригласил на Русь немецкого учёного Николауса Бюлова, составившего, в преддверии восьмого тысячелетия от «сотворения мира», новые пасхальные таблицы, а впоследствии ставшего личным лекарем Василия III.

Так что Иван III возвеличивал Русь, опираясь на технические знания и специалистов из Западной Европы.

Создатель первой русской разведывательной службы

Еврейского купца Хози Кокоса, жившего в крымской Кафе, можно рассматривать как первого резидента русских спецслужб за рубежом. Этот влиятельный при дворе крымских ханов коммерсант снабжал московский двор ценной информацией и одновременно обеспечивал московским послам хороший приём в Бахчисарае. Благодаря Хози Кокосу осуществлялся в те годы постоянный стратегический союз Москвы и Крыма, сыгравший важную роль в свержении золотоордынского ига, а затем в успешной борьбе Москвы с Литвой за наследие Киевской Руси.

А то, что Иван III не брезговал услугами еврея и щедро их оплачивал, свидетельствует о большом политическом прагматизме московского князя, перед которым вопросы веры отступали на задний план.

Иван Великий в сериале "Софья"

Первый истребитель ересей на Руси

Иван III был довольно веротерпимым для того времени человеком. Об этом свидетельствует его отношение к распространившейся на Руси в самом конце XV веке ереси «жидовствующих». Еретиками были даже ближайшие помощники великого князя, как, например, дьяки Посольского приказа братья Фёдор и Иван Курицыны. Лишь постепенно, под давлением высших церковных иерархов, Иван III согласился на преследование еретиков. В 1504 году знатнейшие из них были казнены. Вскоре после этого умер и сам Иван Великий.

Убийца брата и снохи, гонитель внука

Про Ивана IV утвердилось мнение как про инициатора жестоких репрессий, не пощадившего даже своего двоюродного брата. Почему-то куда реже вспоминают, как Иван Великий преследовал даже родных братьев, чтобы обеспечить наследование власти только за своими сыновьями.

У Ивана III было пять младших братьев, трое из которых – Симеон, Юрий и Андрей Меньшой – умерли бездетными в зрелом возрасте. По-видимому, старший брат запрещал им официально жениться. Два других брата – Андрей Большой и Борис, женатые и имевшие детей, – навлекли на себя гнев Ивана III. Андрея Большого великий князь обманом арестовал и посадил в темницу, где тот вскоре умер. Устрашённый его участью, Борис до конца жизни изъявлял покорность старшему брату, но тоже прожил недолго.

Иван Великий в сериале "Софья"

В 1498 году Иван III венчал на царство своего внука Дмитрия – сына своего сына Ивана от первой жены. Но в 1502 году посадил его в темницу вместе с его матерью. В 1505 году Иван Великий приказал казнить свою сноху. Через несколько лет, уже при новом великом князе, в заточении умер Дмитрий.

Про старшего сына Ивана III от второй жены – византийской принцессы Софьи Палеолог – германский посол в Москве в начале XVI века писал, что тот обманом и насилием захватил трон и после этого стал именоваться Василием III, а до этого носил имя Гавриил. Возможно, что до самого конца жизни Иван Великий ещё сомневался, кому всё-таки передать власть, но этот вопрос решили уже за него.