Малоизвестные факты об Иване Великом, самом недооцененном русском правителе

С именем московского князя Ивана III, прозванного Великим уже современниками (годы жизни 1440-1505, годы правления 1462-1505), связано образование Русского национального государства. Московское княжество при нём свергло зависимость от татарских ханов, охватило бóльшую часть территории проживания русского народа и заявило претензии на всё геополитическое наследие Киевской Руси.
При всём этом Иван Великий остаётся самым недооцененным русским правителем, если смотреть относительно его заслуг. Даже знаменитая колокольня в Московском Кремле, носящая его имя, как считают у нас многие, названа в честь Ивана Грозного!
Первый царь Иван Грозный это Иван Великий
Современники тоже часто применяли к Ивану III эпитет «Грозный», который в истории закрепился только за его внуком. Иван III первым же начал титуловаться царём в сношениях с иностранными державами. На латинский язык этот титул переводили словом Caesar (Цезарь, кесарь), что было равнозначным титулу римских и германских императоров.
Иван Великий – «западник»
При Иване III Русское государство впервые приглашает к себе в большом количестве иноземных специалистов в различных отраслях и даёт им высокие назначения. Пётр I спустя двести с лишним лет повторял в общих чертах то, что делал Иван III. Только Пётр Великий ориентировался на страны Северной Европы – Голландию, Германию, Англию, а Иван Великий – на Италию. Но оба старались брать пример с самых развитых именно в их время стран Европы. Италия переживала расцвет наук и искусств (эпоха Возрождения), и неудивительно, что именно итальянских специалистов привлекал московский князь.
Под руководством итальянских мастеров были построены Успенский собор и Грановитая палата в Московском Кремле, стены и башни Кремля. В основу архитектуры Кремля были положены итальянские крепости того времени.
Очень большой вклад итальянцы внесли и в дипломатию Ивана Великого. Джан Батиста делла Вольпе (Иван Фрязин) и Антонио Джиларди (Антон Фрязин) использовались великим князем для разных ответственных дипломатических поручений, хотя Антон Фрязин как-то раз навлёк на себя гнев Ивана III и чуть было не поплатился головой. Кстати, Фрязин – не фамилия, а прозвище, указывающее на национальность (от слова «франк»): так называли на Руси представителей романских народов.
Итальянизированный грек Юрий Траханиот стал особо доверенным лицом Ивана Великого. И именно он пригласил на Русь немецкого учёного Николауса Бюлова, составившего, в преддверии восьмого тысячелетия от «сотворения мира», новые пасхальные таблицы, а впоследствии ставшего личным лекарем Василия III.
Так что Иван III возвеличивал Русь, опираясь на технические знания и специалистов из Западной Европы.
Создатель первой русской разведывательной службы
Еврейского купца Хози Кокоса, жившего в крымской Кафе, можно рассматривать как первого резидента русских спецслужб за рубежом. Этот влиятельный при дворе крымских ханов коммерсант снабжал московский двор ценной информацией и одновременно обеспечивал московским послам хороший приём в Бахчисарае. Благодаря Хози Кокосу осуществлялся в те годы постоянный стратегический союз Москвы и Крыма, сыгравший важную роль в свержении золотоордынского ига, а затем в успешной борьбе Москвы с Литвой за наследие Киевской Руси.
А то, что Иван III не брезговал услугами еврея и щедро их оплачивал, свидетельствует о большом политическом прагматизме московского князя, перед которым вопросы веры отступали на задний план.
Первый истребитель ересей на Руси
Иван III был довольно веротерпимым для того времени человеком. Об этом свидетельствует его отношение к распространившейся на Руси в самом конце XV веке ереси «жидовствующих». Еретиками были даже ближайшие помощники великого князя, как, например, дьяки Посольского приказа братья Фёдор и Иван Курицыны. Лишь постепенно, под давлением высших церковных иерархов, Иван III согласился на преследование еретиков. В 1504 году знатнейшие из них были казнены. Вскоре после этого умер и сам Иван Великий.
Убийца брата и снохи, гонитель внука
Про Ивана IV утвердилось мнение как про инициатора жестоких репрессий, не пощадившего даже своего двоюродного брата. Почему-то куда реже вспоминают, как Иван Великий преследовал даже родных братьев, чтобы обеспечить наследование власти только за своими сыновьями.
У Ивана III было пять младших братьев, трое из которых – Симеон, Юрий и Андрей Меньшой – умерли бездетными в зрелом возрасте. По-видимому, старший брат запрещал им официально жениться. Два других брата – Андрей Большой и Борис, женатые и имевшие детей, – навлекли на себя гнев Ивана III. Андрея Большого великий князь обманом арестовал и посадил в темницу, где тот вскоре умер. Устрашённый его участью, Борис до конца жизни изъявлял покорность старшему брату, но тоже прожил недолго.
В 1498 году Иван III венчал на царство своего внука Дмитрия – сына своего сына Ивана от первой жены. Но в 1502 году посадил его в темницу вместе с его матерью. В 1505 году Иван Великий приказал казнить свою сноху. Через несколько лет, уже при новом великом князе, в заточении умер Дмитрий.
Про старшего сына Ивана III от второй жены – византийской принцессы Софьи Палеолог – германский посол в Москве в начале XVI века писал, что тот обманом и насилием захватил трон и после этого стал именоваться Василием III, а до этого носил имя Гавриил. Возможно, что до самого конца жизни Иван Великий ещё сомневался, кому всё-таки передать власть, но этот вопрос решили уже за него.
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