Шотландские Серые: почему эти британские военные до сих пор носят траур по Николаю II

Пути последнего русского императора и привилегированного полка британских драгун пересеклись в 1894 году. С того времени верные Шотландские Серые считают Николая II своим Ангелом-Хранителем.

Свадебный подарок

Как известно, в 1894 году Николай II женился на Алисе Гессенской – любимой внучке британской королевы Виктории. Одним из свадебных подарков внимательной бабушки стала новая должность для русского царя. Прибывшая в Петербург делегация от имени королевы Британии преподнесла Николаю звание Почетного шефа одного из лучших воинских подразделений Короны – Шотландских Серых драгун.

За подписью подполковника Альфреда Уэлби, который на тот момент командовал королевскими драгунами, вышел приказ. Он «доводил до сведения каждого» о всемилостивейшем подарке Королевы. На военном параде перед полком зачитали ответную телеграмму от русского царя, который благодарил за оказанную честь стать Шефом Королевских Шотландских Серых.

Русский полковник и британский фельдмаршал

Николай II гордился званием полковника, которое он получил в родной армии. Погоны будущему царю вручил лично отец Александр III. В этом звании Николай Александрович до коронации командовал батальоном Преображенского полка. Он был убежден, что «русскому царю чины не нужны», поэтому, уже будучи императором, звания себе не повышал и награды не назначал. Полковничьи погоны снял лишь в 1918 году по требованию большевиков, о чем записал в дневнике как «о тяжелом оскорблении».

В британской армии военная карьера русского царя сложилась удачнее. В 1908 году ему пожаловали чин адмирала флота. В 1915 – фельдмаршала британской армии. Через год – наградили почетным английским орденом «За военные заслуги». Традиция обмениваться воинскими званиями между лидерами дружественных стран объяснялась близким родством – Николай приходился двоюродным братом будущему английскому королю Георгу V. Была и более веская причина – закрепить договоренности между союзниками.

«Шотландские Серые»

Легендарный воинский путь Шотландских Серых начался в 1678 году. С того времени отважные и бесстрашные драгуны участвовали в наиболее важных военных кампаниях и переломных сражениях Британской Империи. Одной из наиболее значимых и чтимых до сегодняшнего дня является битва под Ватерлоо, когда Шотландские Серые захватили полкового орла разгромленных французов. Именно «Серые» стали первыми британцами, которые встретились с советскими бойцами в немецком Визмаре 2 мая 1945 года.

Непонятно, из-за чего драгуны получили прозвище «Серые». По одной из версий «серыми» драгун называли из-за масти лошадей. По другой – из-за цвета формы. Изначально они носили серые мундиры, которые впоследствии для закрепления статуса «королевских войск» заменили на красные с синими вставками.

Николай II принял непосредственное участие в создании элементов формы Шотландских Серых. По уставу, как и остальные подразделения, барабанщики шотландских драгун должны были маршировать в парадной форме с черными медвежьими шапками. Но когда русский царь стал Шефом, он подарил драгунам шапки из белых медвежьих шкур. С тех пор именно такой цвет парадных головных уборов присутствует в форме барабанщиков, сопровождающих Шотландских Серых.

В память уважаемого Шефа

Кстати, именно в красном мундире Шотландских Серых Николай II приезжал в подшефный полк каждый раз во время визитов в Британию. И именно в красном шотландском мундире с большой медвежьей шапкой в руке Николай II позировал Валентину Серову для парадного портрета. Этот портрет был позднее подарен подшефным. И он до сих пор хранится в казармах Редфорд в Эдинбурге, где базируется драгунский полк. В комнате, где установлен портрет, проходят торжественные полковые собрания.

Еще одной традицией в память русского императора является исполнение гимна «Боже, царя храни» на всех торжественных ужинах офицерского клуба. Гимн исполняется сразу после тоста о верности Британской Короне.

В знак скорби о мученической смерти Шефа каждый драгун закрепляет под кокардой на берете или под нашивками черный лоскут.

Небесный заступник

Еще одной реликвией полка является икона Николая II. В царской армии каждый полк имел икону небесного покровителя, который защищал воинов и в сражениях, и в мирное время. Образ святого царя-мученика Николая II был торжественно передан Шотландским Серым в августе 2001 года «от имени русского народа» представителями Московского Каледонского клуба – общественной организации, которая популяризирует историко-культурное наследие Шотландии и России. Необычный подарок стал символом тесного переплетения воинских традиций двух стран.

«Серые» гордятся реликвией, ведь они являются единственным в Британии воинским подразделением, которое имеет икону Почетного шефа. Но почитание иконы объясняется и более веской причиной. Образ хранится в главном штабе, но когда драгуны отправляются на выполнение очередной боевой задачи, следует за ними. И с момента, когда икона появилась в полку, с самых сложных заданий бойцы возвращаются с минимальными потерями. Несмотря на присущий британцам скептицизм и рационализм, они связывают удачу с защитой небесного покровителя. И с гордостью рассказывают о чудесных избавлениях от смерти или ранений благодаря образу русского императора и своего Шефа.

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А вы знали об этом?

Если обратиться к французским источникам, мы увидим, что как ,ни странно, война 1812 года для Франции стала победной, даже несмотря на то, что русские гнали французов «мокрыми тряпками до самого Парижу». Во Франции есть даже книга «1812. Победа под Москвой» - название говорит само за себя. Автор пишет, что в России, мол, верят, что русские под Бородино разгромили французов, или по крайней мере была ничья. «Но все серьезные историки – дословно привожу слова автора – знают, что русские на самом деле были разгромлены!». Сам же Наполеон написал про войну с Россией так: Французы были достойны того, чтобы победить, а русские заслужили снискать себе славу непобедимых».

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