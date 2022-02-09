"Сенные" девушки на Руси. Почему их так называли и чем они занимались в крепостной России

Читая классику первой половины девятнадцатого века, можно часто встретить упоминание «сенных» девушек. Это понятие сейчас не употребляется и более того уже к концу 19-го столетия также считалось архаизмом. Так кем были сенные девушки, чем они занимались и связано ли их наименование с заготовкой простого сена или это банальное совпадение?

В первую очередь понятие «сенная девушка» имеет очень длинную историю существования и уходит корнями к становлению славянских народов, которые позже объединились в Русь. Это название не имеет никакого отношения к простому сену. Более того такие девушки видели его только в хозяйственных постройках богатого дома.

А пошел термин от сеней, которые были в каждом доме зажиточного человека.

Дело в том, что богатые дома зачастую делились на две части. Самая большая в которой хозяин дома принимал своих гостей и проводил немало времени прозвана «светлицей».

Вторая, меньшая, часть являлась как бы входом в светлицу и получила название «сени». Именно в сенях обитали сенные девушки, там работали, спали, ели. Позже эту часть дома начнут называть просто входом или прихожей.

Сенные девушки занимались в доме большим количеством дел. Тут и уборка помещений, готовка еды, починка одежды.

То есть весь спектр дел, которые выпадают на долю современных горничных. Однако в отличие от последних сенная девушка была из крепостных и трудилась не за деньги, а по барскому приказу. Они не могли не только покидать дом без позволения, но и находиться долго в светлице.

Кроме того, сенные девушки не только хлопотали по хозяйству, но и помогали господам одеваться, расчесывали им волосы и даже сопровождали на прогулках или в пути. Часто такие девицы становились «младшими» компаньонками боярыни или дворянки, занимались сопровождением по магазинам, передавали письма и хранили секреты. Но какие бы отношения не связывали сенную и хозяйку дома, она все равно оставалась просто вещью.

Сенными девушками в основном становились не по доброй воле. Туда отдавали тех, кому не удалось выйти замуж. Это считалось очень постыдным и поэтому крестьяне не особо уважали таких девушек. И даже после отмены крепостного права их положение не слишком изменилось. Если раньше к ним относились, как к предмету мебели и во время долгих путешествий везли в одной повозке с багажом, то во второй половине 19-го век сменилось только название.

Несмотря на то, что крепостное право отменили дворяне и аристократы не перестали использовать сенных девушек. Правда, теперь им платили хоть какие-то деньги и поменялось название. Теперь их называли фрейлинами, служанками и горничными.