Огненная радуга и дорога гигантов: 15 редких и впечатляющих природных феноменов

При всей многогранности людского гения матушку-природу, кажется, переплюнуть удастся не скоро. Нередко без вмешательства человека возникают такие уникальные и потрясающие явления, которые к тому же можно лицезреть в каком-то одном месте на планете или крайне редко.

А потому они считаются более ценными и запоминающимися, ведь порой их получится увидеть только на фотографиях. Вашему вниманию 15 редких и впечатляющих природных феноменов.

1. Огненная радуга

Редкий, но очень красивый феномен.

Научное название этого явления - окологоризонтальная дуга. Вопреки красивому имени, этот феномен напрямую не относится ни к радуге, ни к пламени. Данный оптический эффект возникает за счет преломления света в микроскопических льдинках, которые являются составляющей частью перистых облаков. То есть, фактически огненная радуга представляет собой целое облако, полностью окрашенное в семь известных цветов.

Огненная радуга из Калифорнии.

Редкость этого явления заключается в том, что одного солнышка и льдинок из перистых облаков для его возникновения мало. Для появления огненной радуги нужно соблюдение нескольких условий: во-первых, кристаллики должны располагаться строго горизонтально, во-вторых, Солнцу нужно находиться выше 58 градусов над горизонтом.

2. Утренняя глория

Но и этого мало, ведь феномен не может быть замечен человеков с поверхности земли к северу от 55° с. ш. и к югу от 55° ю. ш., просто потому, что солнце в этому промежутке не поднимается на достаточную высоту. В этих условиях его можно увидеть только при условии подъема на гору или другую возвышенность.

Необычные облака, которые практически нигде не увидишь.

Этот природный феномен, который также называется грозовым воротником, настолько же редкий, насколько и опасный. Увидеть его можно чаще всего в одном месте на планете: у побережья Австралии в заливе Карпентария, и лишь несколько раз оно наблюдалось в других уголках мира. Подобного вида облака в форме трубы или рукава образуются на относительно небольшой высоте над землей - до двухсот метров, а вот в длину могут достигать не одну тысячу километров. Правда, помимо впечатляющего зрелища утренняя глория характеризуется перепадами атмосферного давления со шквальным ветром.

Утренняя глория, вид сбоку с земли.

Редкость утренней глории объясняется еще и тем, что его можно наблюдать только ранним утром, причем в период с сентября до середины ноября. Кроме того, для того, чтобы облака сформировались в форму рукава, необходима быстрая круговая циркуляция воздуха снизу-вверх. Интересно, что происхождение подобного рода движения ветра исследователи на данный момент однозначно объяснить не могут - существует ряд гипотез, которые пока что не доказаны. И это при том, что сведения об утренней глории берут начало еще с древних времен.

Еще одна глория, только оптическая.

Занимательный факт: на самом деле, существует еще один природный феномен, который носит название «глория». Речь идет об оптическом эффекте, который представляет собой своеобразный радужный «ореол» вокруг тени объекта, например, самолета или человека. Есть несколько вариаций возникновения этого явления, однако наиболее распространенными являются условия, когда разводится костер в ночное время суток в горной местности, при погоде, характеризующейся низкой облачностью. Другими источниками света для возникновения явления могут быть Солнце или Луна.

3. Ледяные цветы

Красивейшее явление в морозное время на воде.

Ледяные, или замороженные цветы - это один из самых красивых природных феноменов. Возникают они как бы на границе водной поверхности и морозного воздуха. Чаще всего они появляются на озерах и морях, а также в океане на границе с ледниками, то есть, в спокойных водах, лишенных сильных волн. В результате этого явления на поверхности водоемов появляются красивые кристаллы, по внешнему виду напоминающие цветы. Однако возникают ледяные цветы крайне редко, ведь для этого необходимо соблюдение целого ряда условий.

Замороженный цветок вблизи.

Так, температура воздуха над поверхностью океана должна быть не выше -7 градусов по Фаренгейту (то есть, -21,5 градусов по Цельсию), Солнце также будет светить, а вот сильных потоков ветра быть не должно. Когда начинается замерзание водоема, воздействие солнечных лучей заставляет образовавшуюся ледяную корку подтаивать. При этом испарения, которые возникают во время этого процесса и напоминают небольшой туман, замораживаются морозным воздухом в виде тонких лепестков. Впоследствии они начинают впитывать влагу из поверхности льда и «вырастать» в цветы размером в среднем до семи сантиметров.

4. Дорога гигантов

Дорога от вулкана в одном месте на планете.

Это уникальное явление является природным памятником, которое можно увидеть только на территории Северной Ирландии. Дорога гигантов (другое название - «мостовая гигантов») представляет собой масштабное скопление плотно стоящих друг к другу базальтовых колонн. По данным редакции, всего их насчитывается около 40 тысяч, а также известны их параметры: зачастую они шестиугольной формы, а их максимальная высота достигает двенадцати метров в высоту.

Последствия древнего извержения приняли столь живописные формы.

Об истории появления дороги гигантов существуют даже сказания в ирландском героическом эпосе. Однако и ученые располагают куда более правдоподобной версией относительно их происхождения. Так, считается, что примерно 60 миллионов лет назад нынешнюю территорию Ирландии сотрясла череда мощных извержений вулканов, а лавы так много, что предыдущий слой вытекшей магмы, который уже успел высохнуть, подвергался воздействию и давлению новой волны раскаленного базальта, и в результате сжимался до формы тех самых столбов.

5. Биолюминесцентные волны

Светящиеся волны - красивейшее зрелище.

Пляжи и океанские побережья сами по себе живописные и красивые, однако когда на песок накатывают светящиеся волны, это выглядит особенно завораживающе. Этот уникальный феномен называется биолюминесценция, а появляется он благодаря миллионам особей нескольких видов фитопланктона, которые обладают способностью к выделению неонового света. В зависимости от вида, цвет освещения воды может меняться, но самым распространенным оказывается синий оттенок.

6. Перламутровые облака

Природные явления в цветах радуги встречаются куда чаще, чем мы обычно представляем.

Еще одно красивое явление, связанное с облаками - это перламутровые облака. Возникают они вечером, когда наступают сумерки или рано утром, перед восходом Солнца. Облака при этом находясь на высоте от 15 до 25 км, отражают лучи светила, которое скрыто за горизонтом. А далее процесс напоминает возникновение огненной радуги: свет преломляется в крошечных льдинках, и облака окрашиваются в яркие цвета, хоть и не настолько, как во время вышеупомянутого явления. Есть у перламутровых облаков ограничение по локализации — их считают «соседом» северного сияния, ведь наиболее часто их можно наблюдать ближе к Северному полярному кругу, к примеру, в Исландии или скандинавских странах.

7. Движущиеся камни

Есть на Земле такое место, где камни двигаются сами.

А вот этот природный феномен известен обывателям куда больше, ведь его фотографиями просторы Интернета буквально пестрят. Речь идет о так называемых «движущихся камнях». Лицезреть скальную породу, которая столь необычным образом себя ведет, можно только в одном месте на планете - американском национальном заповеднике Долина Смерти.

Кто бы мог подумать, что в Долине Смерти камни будут вести себя как живые.

Ученые подсчитали, что камни массой до 36 кг способны преодолеть до трехсот метров за семь лет, при этом периодически на короткий срок их скорость может резко увеличиться до пяти метров в минуту. Причина возникновения этого необычного явления, наоборот, тривиальна - это ветер. Порывы там бывают достаточно приличные по скорости, а плотная глиняная поверхность пустыни, которая сама по себе влажная, а по ночам покрывается ледяными корками, играют роль второго катализатора процесса передвижения.

8. Световые (или солнечные) столбы

Редкое, но красивое явление.

Еще одно впечатляющее явление, которое можно увидеть преимущественно в северной части планеты, где дольше стоит холодная погода. Световые столбы возникают, когда в морозном воздухе собирается необходимая концентрация ледяных кристаллов или крошечных пластинок. Кроме того, для возникновения явления необходимо, чтобы они выстроились в особом порядке и во время заката или восхода Солнца отражали свет.

Морозный воздух и свет - получаются солнечные столбы.

В таких условиях и возникает феномен солнечных столбов, которые похожи на работу десятков мощных прожекторов, светящих в небо. Иногда явление может возникнуть и в ночное время суток, если кристаллики будут отражать свет луны, уличных фонарей и автомобильных фар.

9. Подводные круги

Произведение искусства от японских рыб.

Подводными кругами живьем, а не на фото может полюбоваться даже далеко не всякий дайвер, а только тот, который нырнет ко дну а побережья Японии. Именно там это редкое явление возникает силами самцов иглобрюхих рыб, которые зарываются в песок и этим действием создают идеально ровные круги с ажурными краями диаметром до двух метров. При этом у данных фигур есть вполне практическая цель - они призваны очаровать и привлекать самок. Интересно, что долгое время учение не могли объяснить феномен подводных кругов, пока однажды дайвер, увлекающийся фотографией, не заснял сам процесс их образования.

10. Висячие камни

Загадка их балансировки до сих пор не раскрыта.

Висячие камни можно встретить во многих уголках планеты - в Канаде, в Индостане, и даже на отечественных просторах. Однако нигде не могут до конца объяснить, каким образом многотонные каменные глыбы умудряются тысячелетиями висеть на краю обрывов и не падать. Поразительную балансировку не способны нарушить ни сильные потоки ветра, ни сейсмическая активность разного рода, ни даже любопытные туристы, которые неоднократно пытались сдвинуть таки висячие камни хоть на миллиметр - и всегда безуспешно.

11. Огни Святого Эльма

Природное явление, которое раньше считалось благословением для моряков.

Свидетелями уникального природного явления, коим являются огни Святого Эльма, зачастую становились моряки. Они же дали первое описание феномена: периодически на мачтах или любых других вертикальных предметах своих кораблей они наблюдали красивые светящиеся объекты в форме шаров или кисточек. Объяснения тогда, кроме мистического или божественного, конечно, не было, потому явление и назвали в честь Святого Эльма – покровителя мореплавателей.

Сегодня огни Святого Эльма можно увидеть вокруг самолетов.

Но научно-технический прогресс позволил к сегодняшнему дню все-таки найти официальную причину их появления. Оказывается, данные источники света формируются за счет высокого напряжения электрического поля, поэтому их ранее и видели в море во время грозы, метели или бури. А сегодня их можно наблюдать, к примеру, на обшивке самолетов, которые оказались в облаке вулканического пепла. Однако в наше время высоких технологий огни Святого Эльма еще и несут опасность, ведь способны вывести из строя некоторые электроприборы.

12. Радужный эвкалипт

Самые яркие деревья на планете.

Природа любит удивлять и детищами флоры. Ярким во всех смыслах примером необычного и редкого растения является радужный эвкалипт, произрастающий в тёплых тропических странах. Это дерево совершенно справедливо называют хамелеоном в мире деревьев, а все потому, что может окрашиваться в зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый и бордовый цвет. При этом цветовая гамма отдельного растения не стабильна, а регулярно меняется, частенько отливая сразу несколькими оттенками. Удивляет радужный эвкалипт и своими размерами: по данным редакции, он способен вырастать до 75 метров в высоту и до диаметра ствола в 2,5 метра.

13. Грязевые грозы

Это явление мало кто встретит живьем, но запомнит навсегда.

Одно из самых редких и одновременно с эти зрелищных природных явлений являются грязевые грозы. Второе название этого феномена - вулканические молнии - намекает на локализацию их появления. Потому об их существовании мало кто знает. Кроме того, возникают они при условии, когда молния ударяет в район вулканического шельфа в облако пепла во время извержения вулкана.

14. Паргелий (ложное солнце, три солнца)

Паргелий в Южной Дакоте.

Паргелий — редчайшее погодное явление, которое представляет собой появление на небе сразу трех «солнц». Увидеть его можно только в зимнее время года в условиях ясной погоду, когда солнце висит близко над горизонтом. Как и в случае с окрашивающимися облаками, суть паргелия состоит в преломлении солнечных лучей висящими в воздухе кристалликами льда. Поэтому на небе и видно как бы три Солнца - одно настоящее, посередине, и два его двойника слева и справа.

Самое редкое явление, связанное с Солнцем.

Куда более редким является лунный паргелий, который считается по-настоящему уникальным явлением. Все дело в том, что для того, чтобы преломление света было заметным, необходим максимум света, который может отражать спутник Земли. Поэтому Луна должна быть полной или почти полной. Кроме того, в отличие от солнечного паргелия, ложные Месяцы слишком тусклые, поэтому заметить их человеческим глазом довольно трудно.

15. Замерзшие пузырьки метана

Такой подледный пейзаж по-настоящему уникальный.

Столь необыкновенный пейзаж можно увидеть только в одном месте на планете - на искусственном озере Эйбрахам в Канаде. Феномен пузырьков под замерзшей поверхностью воды объясняется его же флорой. Все дело в том, что растения на дне озера в течение зимы вырабатывают метан, который в форме пузырьков всплывает поверхности, да там и остается, задерживаясь ледяной коркой. Некоторые энтузиасты разбивали лед и пытались поджечь пузырьки, и те действительно загорались.

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