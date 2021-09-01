Что посмотреть в Тель-Авиве?

1. Старый город Яффо

Яффо – один из старейших городов мира. Первые поселения на его территории существовали в XVII-XVI веках до нашей эры. Город процветал в античную эпоху, но в период Иудейской войны был разрушен. Восстановление произошло при императоре Веспасиане. Во времена арабского владычества и последующих Крестовых походов Яффо продолжал развиваться как важный порт. В 1268 году город был разрушен войсками султана Бейбарса I, после чего 400 лет пролежал в руинах. В середине XX столетия Яффо был объединен с Тель-Авивом.

2. Старый порт Тель-Авива

Морская гавань Тель-Авива работала в период с 1938 до 1965 гг. После закрытия порт оставался заброшенным на протяжении тридцати лет, пока в 1990-х годах он не был превращен в туристическую зону. Сегодня здесь открыты рестораны, магазины и развлекательные заведения, для посетителей организованы благоустроенные прогулочные зоны. Раз в неделю на территории гавани работает антикварный рынок.

3. Центр Азриэли

Современный комплекс, состоящий из трех небоскребов, – треугольной башни (169 метров), круглой башни (187 метров) и квадратной башни (154 метров). Все сооружения были возведены в период 1996-2007 гг. Комплекс был назван в честь Д.

4. Неве-Цедек

Азриэли – предпринимателя израильского происхождения, который принимал участие в создании проекта. На 49 этаже круглой башни расположена панорамная смотровая площадка, откуда на Тель-Авив можно взглянуть с высоты 182 метров.

В XIX веке на территории современного района Неве-Цедек располагалось первое за пределами Яффо еврейское поселение. Земли для строительства домов были выкуплены у мусульман. Постепенно сюда съезжались эмигранты из Европы и строили свои жилища, поэтому улицы стали напоминать кварталы Кракова, Мюнхена и Праги одновременно. В течение XX столетия район пришел в запустение, но вновь возродился в 1990-х годах.

5. Белый город

Группа районов в центральной части Тель-Авива, где дома имеют преимущественно белую окраску. Основная застройка этой части города проводилась в 1920-1950 годах в популярном в то время послевоенном стиле «баухаус», который предполагает функциональность, удобство и минимализм. Белый город вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник градостроительства XX века.

6. Дом-пагода в Тель-Авиве

Постройка 1925 года, в которой соединились черты нескольких архитектурных стилей. Дом был возведен по проекту А. Леви для состоятельного горожанина М. Блоха. С его созданием связана любопытная история, согласно которой Блох отверг первоначальный план Леви и обратился к американскому архитектору. Но последний не учел особенностей местной архитектуры, поэтому его проект был отклонен. Тогда Блох снова пришел к Леви. В отместку архитектор создал здание, где перемешал стили разных эпох.

7. Музей Пальмах

Экспозиция посвящена истории боевых еврейских отрядов «Пальмах», созданных в 1941 году для отражения возможной атаки Третьего рейха на Палестину. Подразделения просуществовали до 1948 года, потом они были включены во вновь созданную Армию обороны Израиля. Музей имеет интерактивный формат. При помощи видеороликов, проекций и спецэффектов посетителям демонстрируется «ожившая» история.

8. Музей Диаспоры

Открытие музея было приурочено к тридцатилетию образования Израильского государства. Его коллекция создана из экспонатов, по которым можно изучать историю разбросанной по всему миру еврейской диаспоры. Скитания евреев начались 2600 лет назад, когда царь Навуходоносор II взял Иерусалим и стал силой переселять иудеев с их исконных земель. Экспозиция посвящена различным аспектам жизни израильтян в других странах.

9. Музей Эрец-Исраэль

Археологический и антропологический музей, состоящий из обширных коллекций исторических артефактов, найденных на землях Израиля. Экспозиция состоит из нескольких павильонов, где расположены керамические изделия, украшения, монеты, посуда, мозаики, орудия труда и другие предметы. Музей был организован в 1953 году через пять лет после провозглашения Израиля отдельным государством.

10. Тель-Авивский музей изобразительных искусств

Крупная художественная галерея, где выставляют картины, фотографии, графические рисунки, скульптуры. Отдельные экспозиции посвящены дизайну и архитектуре. Музей был создан в 1932 году на территории дома М. Дизенгофа – градоначальника Тель-Авива. Сегодня он представляет собой целый музейный комплекс, состоящий из нескольких павильонов и полноценного образовательного центра.

11. Музей Иланы Гур

Илана Гур – художник-самоучка и страстная ценительница искусства, с детства одаренная неординарными способностями. Из-за особенностей развития (дислексия) она была вынуждена самостоятельно постигать целые пласты знаний. В течение своей жизни Илана Гур создавала произведения из различных материалов, отдавая предпочтение металлу. Музей был открыт в 1995 году в одном из старинных кварталов Яффо в доме, где ранее работала гостиница для паломников.

12. Музей Армии обороны Израиля

Главный военный музей Израиля, основанный в 1950-х годах Д. Бен-Гурионом – одним из основателей Израильского государства. Музейная коллекция состоит из различного оружия, боеприпасов, техники и военных трофеев, добытых, в том числе, в процессе противостояния террористическим организациям. В отдельную часть выделена коллекция подарков, полученных министрами обороны, и парк правительственных автомобилей.

13. Яффская часовая башня

Башня была возведена в начале XX столетия на пожертвования жителей Яффы в честь юбилея коронации османского султана Абдул-Хамида II (в то время территория Тель-Авива принадлежала Османской империи). Сооружение стало первой гражданской постройкой, на которой был размещен циферблат. До этого часы устанавливались только на минаретах или церковных колокольнях.

14. Сарона Маркет

Крытый рынок, на территории которого можно «поживиться» деликатесами. В его многочисленных лавках продаются овощи, фрукты, сладости, сыр, мясо, морепродукты, рыба. Также на рынке есть кафе, винные бутики с большим выбором напитков и чайные магазины. На Сарона Маркет работает филиал кулинарной школы «Бишулим», в котором проводятся мастер-классы по приготовлению необычных блюд.

15. Рынок Кармель

Оживленный Шук ха-Кармель возник в 1920 году. За прошедшие годы он превратился в самый крупный базар Тель-Авива. Первыми продавцами стали еврейские эмигранты из России, которые приехали в Израиль после 1917 года. Они открывали небольшие лавочки возле своих домов и продавали продукты с домашней утварью. Сегодня на рынок ходят почти все жители Тель-Авива, так как цены здесь ниже, чем в магазинах.

16. Блошиный рынок в Яффо

Место, где торгуют привезенным из разных стран антиквариатом. Здесь можно найти вещи, принадлежавшие когда-то эмигрантам начала XX столетия, лежащие вперемешку с совсем бесполезным барахлом. Чтобы отыскать что-нибудь стоящее, придется потратить немало времени, зато усилия будут вознаграждены, и турист станет счастливым обладателем ценного предмета. Блошиный рынок – одно из самых «колоритных» мест Тель-Авива.

17. Подвешенное апельсиновое дерево

Подвешенный на тросах горшок, внутри которого растет апельсиновое дерево. Оно является одним из символов страны. Дело в том, что после образования отдельного государства, Израиль стал усиленно экспортировать апельсины, что позволило ему получать хорошие доходы и урегулировать многие экономические проблемы. Местный сорт цитрусовых появился в конце XIX века и получил название «Яффо».

18. Река и парк Яркон

Парк расположен в северной части Тель-Авива вдоль одноименной реки. Он состоит из шести тематических зон, среди которых – сад камней, сад кактусов и тропический сад. В парке есть множество развлечений, таких как водные аттракционы, птичий уголок, спортивные площадки, детский городок и картодром. Сюда можно прийти, чтобы просто полежать на зеленой лужайке и почитать книгу или прогуляться по тенистым аллеям.

19. Набережная Тель-Авива

На набережной сконцентрирована развлекательная инфраструктура Тель-Авива. Даже в традиционные еврейские праздники здесь можно отыскать работающие заведения. Днем здесь приятно позагорать на благоустроенном песчаном пляже, вечером – неспешно пройтись вдоль вереницы отелей, ресторанов и магазинов, ночью – потанцевать в одном из ночных клубов под музыку модных диджеев.

20. Пляжи Тель-Авива

Тель-Авив является не только культурным и экономическим центром Израиля, это также популярный средиземноморский курорт. Вся западная граница города представляет собой непрерывную песчаную полосу. Городские пляжи покрыты светлым песком и оборудованы всей необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха посетителей. На побережье есть даже специальный пляж для ортодоксальных евреев.

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