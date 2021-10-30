Как проходили выборы в СССР при Сталине?

У большинства читателей вызовет вопрос, как в Советском Союзе могли проводить выборы? Ведь там была всего одна партия. Это так, но это не означало, что там не могли проходить выборы. Механизмы проведения выборов претерпевали небольшие изменения на протяжении всего существования Советского Союза.

Мы сосредоточимся на периоде, когда страну возглавлял Иосиф Сталин, человек который явно ни у кого не ассоциируется с демократией. Граждане Союза избирали членов Верховного Совета высшего представительного и законодательного органа. Выбор в Верховный Совет проводили каждые 4 года. Сам процесс голосования был очень простым. В день голосования гражданин Советского Союза мог пойти на свой избирательный участок и получить бюллетень, правда в бюллетене был всего один кандидат.

Многие заметят, что такие выборы совсем недемократичны и будут правы, однако эти выборы были не бесцельными и создавали видимость того, что советский народ может принимать участие в управлении страной. В избирательный бюллетень нельзя было попасть без одобрения коммунистической партии, поэтому неудивительно, что подавляющее большинство кандидатов ее и представляли. Все остальные кандидаты являлись самовыдвиженцами, однако и они придерживались коммунистической идеологии.

Безальтернативные выборы помогали партии избежать раскола. А теперь коротко о том, как голосовали. Гражданин приходил на свой избирательный участок, получал бюллетень, ставил галочку напротив указанного кандидата и складывал в специальный контейнер. Но что было, если гражданину не нравился кандидат с бюллетеня? А в этом случае он мог его испортить и попасть в неприятности, потому что голосование было тайным только на словах.

Но какой тогда смысл был от этих выборов? В первую очередь они шли на пользу международному имиджу государства, другие страны видели, что коммунисты, их политика пользовались широкой поддержкой советского населения. Это также обеспечивалось очень высокой явкой избирателей. Правительство шло на все, чтобы обеспечить высокую явку, поэтому бюллетени и контейнеры приносили даже больным и заключенным.

Но какую реальную пользу для народа приносили выборы? И тут начинается самое интересное. Кандидат мог проиграть выборы даже несмотря на то, что они представляли гонку с одной лошадью. Дело в том, что если кандидат не набирал 50 процентов голосов своих избирателей из-за испорченных бюллетеней или низкой явки, то его кандидатура снималась и на голосование выдвигался новые советские граждане. Это знали и подписывали петиции с требованиями к местным властям о снятии кандидатуры.

Граждане бойкотировали выборы, то есть если кандидат действительно трудился на благо народа, то люди ходили голосовать за него. Подводя итог, можно сказать, что хоть в выборах в Советском Союзе и не было ни грамма демократии, они не являлись пустой тратой времени. Советские граждане умели пользоваться ими так, чтобы добиться улучшения своей жизни, поэтому даже несмотря на то, что выборы были безальтернативными, с их помощью советский народ мог принимать участие в управлении страной.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой автор этой статьи !Вы сами себе противоречите, поскольку как советские граждане могли пользоваться выборами, чтобы добиться улучшения своей жизни,если выборы были не демократичными, тем более если выбирался лишь один кандидат ?

И ,вообще, разве можно было назвать советские выборы выборами, когда у кандидата не было альтернативы и заранее был известен победитель? Утверждение же автора о том , что, если кандидат не набирал 50 процентов голосов своих избирателей из-за испорченных бюллетеней или низкой явки, то его кандидатура снималась и на голосование выдвигался новые советские граждане, это полнейший бред!

К сожалению, весь утопический и виртуальный советский строй был построен на лжи и именно поэтому он разрушился как карточный домик! Необходимо ,наконец-то, понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития.

Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее. Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

К сожалению, Россия эволюционным путем развития смогла дойти только до начальных форм капитализма, а далее , чтобы приостановить её дальнейшее развитие и процветание, Запад с помощью большевиков спланировал и осуществил октябрьский переворот, результатом которого стала неслыханная братоубийственная гражданская война, развал экономики, в результате чего страна оказалась в тупике(https://otari.mirtesen.ru/blog/43703756663/).

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа в обедневшей стране утопического социализма ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин.

Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету. Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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