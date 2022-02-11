Любимая жестоко отвергла Андерсена. А он в ответ написал сказку, которую сейчас знает каждый ребёнок

Он познакомился с ней в Копенгагене, куда она приехала в первый раз. Йенни Линд. «Шведский соловей», оперная певица, пением которой восторгалась культурная Европа, а позднее и Америка.

Был вечер у общих знакомых. В тот момент Андерсен не увидел в Йенни ничего примечательного: как женщина она оставила его равнодушным.

Йенни Линд

Но как певица и актриса она была необыкновенно хороша. Линд страстно любила своё искусство, и пронесла эту любовь через всю жизнь. Но творчество не сделает её одинокой. Чего не скажешь о самом известном датском сказочнике...

Йенни Линд суждено было стать самой большой любовью Ханса Кристиана Андерсена. Он хранил ей верность до самой смерти. В ответ же на одном из вечеров услышал из её уст:

— Хотите ли вы, Андерсен, быть моим братом?

Йенни подошла к писателю, чокнулась с ним бокалом шампанского, и все гости выпили за здоровье «нового родственника». Андерсен был согласен на всё. А что еще ему оставалось?..

Я так полюбил её. Позже мы увиделись и в Германии, и в Англии, и об этих встречах можно было бы написать целую поэму сердца.

Я смело могу сказать, что благодаря Йенни Линд я впервые познал святость искусства и проникся сознанием долга, повелевающего забыть себя самого ради высоких целей искусства!

Когда Андерсену было 40 лет, у Линд начались гастроли в Берлине. Сказочник мечтал встретить с любимой Рождество, поэтому сорвался и поехал вслед за ней в Германию. Но они не встретились...

Андерсен провёл рождественский сочельник в полном одиночестве, грустно глядя в окно на звёздное небо: «вот моя ёлка...». Однако на следующий день он набрался храбрости и уже утром стоял на пороге дома певицы. Йенни очень растрогал поступок писателя:

— Бедный, я же не знала ничего! Но не волнуйся, мы проведём ещё один сочельник, специально для тебя!

Новый, 1846 год они встретили втроём: Андерсен, Линд и её верная компаньонка. Была специально куплена и наряжена стройная ёлочка.

Мы веселились словно дети, играющие в гости: было заготовлено полное угощение, как для целого общества, нам подавали чай, мороженое и, наконец, ужин.

Дженни Линд спела большую арию и несколько шведских песен, словом — для меня был дан настоящий музыкальный вечер, и все подарки с ёлки достались одному мне.

Не зря она называла его «дитя», хотя сказочник был старше Йенни на 14 лет...

Последняя их встреча состоится в 1852 году, в Вене, но их нежная дружба продолжится в переписке. Йенни к тому времени будет уже замужем за композитором Отто Гольдшмидтом: с ним писатель и познакомится в этот прощальный день.

А в 1844 году увидит свет сказка, которую сейчас знает каждый ребёнок. Сказка о верной, преданной и любящей сестре Герде, не побоявшейся ради своего названого брата Кая сразиться с опасной Снежной королевой. С женщиной, в груди которой — застывшее ледяное сердце...

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что один из самых известных писателей-сказочников в жизни был весьма экстравагантным почти во всем, начиная от внешности и заканчивая ежедневными привычками. Его жизнь отнюдь не походила на сказку, а сам гений датской литературы был далек от того образа, который неизменно всплывает в воображении при словосочетании «детский писатель». Всю свою жизнь Андерсен опасался стать жертвой ограбления, потерять документы, сойти с ума и быть похороненным заживо!

В школе сверстники его не любили: маленький мечтатель частенько рассказывал о себе удивительные придуманные истории, отказываясь признать их шуткой или обманом. Во взрослой жизни ничего не поменялось: Ганс Христиан легко выходил из себя, был очень беспокойным и постоянно боялся чем-нибудь заболеть, находя у себя симптомы самых разных заболеваний.

Удивительно , но Андерсен, которого мы знаем как раз по сказкам, сам их не любил, желая, чтобы больше ценили его романы и пьесы. Тем более он не любил, когда его называли детским сказочником! Трудно поверить, но гениальный писатель был поразительно неграмотным человеком, свои шедевры он писал со множеством ошибок и , как ни странно, он страдал дислексией (нарушением способности к чтению).

Как не парадоксально, но Андерсен , мягко говоря, даже недолюбливал детей и был категорически против памятника, на котором он был бы изображен в окружении детей, слушавших его сказки.Последняя из сказок родилась на свет в канун Рождества 1872 года. В этом же году он упал с кровати и сильно покалечился. Полностью писатель так и не оправился от повреждений, хотя прожил еще три года.

Летом 1875 года после долгой болезни автор самых грустных в мире сказок скончался – в полном одиночестве. Незадолго до своей смерти, он сказал друзьям: «Я заплатил за сказки огромную, непомерную цену: ради них отказался от личного счастья и упустил то время, когда воображение должно было уступить место действительности». На похоронах знаменитого писателя присутствовали члены монаршей семьи, а день его смерти был объявлен в Дании национальным днём траура!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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