Молитва о сохранении семьи Пресвятой Богородице

Семья – это самое ценное, что есть в жизни любого человека. Именно она становится надежным пристанищем и источником умиротворения в период любых неурядиц: будь-то проблемы на работе, в личной жизни, трудные ситуации.
Однако, как и любые дорогие сердцу отношения, ее необходимо ценить и беречь, храня крупицы добра и отметая от себя все дурное. Помочь вам в этом может молитва о сохранении семьи.
Что такое молитва?
Прежде чем ответить на ряд вопросов, касающихся сохранения семейного очага, давайте уточним само понятие молитвы. Она подразумевает некое мысленное или озвученное обращение человека к Богу: может исходить из глубины души (когда молящийся придумывает текст молитвы по ходу обращения) или быть составленной в стихотворной форме. Произносится молитва о сохранении семьи (как любая другая) в полголоса, шепотом или нараспев.
Обращение к Богу может быть представлено в виде:
- просьбы («Прошу решить мою ситуацию… Помоги!»);
- вопроса и укора (в библейских текстах говорят о «роптании на Бога»);;
- прощения и раскаяния («Прости меня»…) и т.д.
Когда используется молитва?
Любая мольба связана с какими-либо проблемами или трудностями на жизненном пути просящего. Например, молитва о семье Пресвятой Богородице дает возможность сохранить ее целостность.Каждое прошение сугубо индивидуально и относится к каждому конкретному человеку и случаю. К примеру, одни женщины обращаются к ликам святым с просьбой вернуть мужей в семью, думая, что тех «приворожили» (заставили при помощи магии полюбить другую). Другие же беспокоились о здравии супруга, отправившегося на заработки далеко от родного дома и т.п.
Молитва может быть связана с торжественным (рождением ребенка, свадьбой, повышением по службе и т.п.) или тревожным, а то и трагическим событием (болезнью или травмой близкого, банкротством и другими проблемами).
Как правильно молиться?
Любая просьба к Всевышнему, как и молитва о сохранении семьи, предусматривает определенный ритуал. Например, традиционно считается: для того чтобы помолиться, человеку необходимо:
- стать на колени;
- поднять глаза к небу (потолку или посмотреть на икону);
- сомкнуть руки (ладони вместе, пальцы вместе).
Однако это не совсем так. Молитва о семье Пресвятой Богородице может быть озвучена в произвольной форме (например, лежа на диване). Ее произносить следует в любое удобное для себя время суток. Главное, чтобы текст молитвы отображал цель обращения.
Каждаямолитва о сохранении семьи связана с определенной надеждой и верой человека, что все, о чем он просил, исполнится.
Кому молиться о сохранении семьи?
Как и в греческой и египетской мифологии, библейские истории рассказывают о самых разных святых, к которым советуют обращаться с просьбой специалисты в области религиозных учений. При этом каждый святой, если верить преданиям, отвечает за определенный «сектор». Для примера можно вспомнить обращение одной из героинь кинофильма «Д`Артаньян и три мушкетера» Катрин, которая пела песню: «Святая Катерина! Пошли мне дворянина…». В данном случае святая являлась покровительницей незамужних дам и помогала им найти подходящих женихов.
Так, Пресвятая Дева Мария многие века является покровительницей семейного очага. «Семистрельница» спасала семьи от напрасных слухов, от зла и измены (как со стороны мужчины, так и со стороны женщины).
Именно поэтому молитва о семье Пресвятой Богородице столь любима замужними женщинами. В особенности это касается домов, в которых мужья вынуждены по роду своей деятельности часто отлучаться в дальние края.
Молитва Святой Богородице для сохранения семьи
Молитва Богородице о сохранении семьи имеет несколько интерпретаций, самой популярной из которых является следующая:
Произносить молитву рекомендуется либо в храме (непосредственно возле иконы Божьей Матери), либо в домашней обстановке перед лампадкой, календарем, плакатом и любым изображением Девы Марии с младенцем.
Независимо от того, где происходит обращение к Богородице, необходимо после произнесения заветных слов, поставить ровно три свечи перед образом и зажечь их. Далее нужно подождать, пока свечи догорят до конца, трижды перекреститься и окропить себя святой водой.
Молитва святой Матроне Московской для сохранения семьи
Еще одно прошение для жен и матерей включает в себя молитва Матроне о сохранении семьи. При этом говорят вслух следующее:
Так как Матрона считалась покровительницей малоимущих, страждущих, а также, говоря современным языком, «отвечала за благотворительность», помимо мольбы о помощи просящий, согласно обычаю, должен был сделать для нее определенное пожертвование. С этой целью вам нужно угостить какого-либо бездомного одним из данного списка продуктов:
- черным хлебом;
- печеньем;
- изюмом;
- грецкими орехами;
- сухариками;
- мукой;
- медом или сахаром.
Кроме того, перед образом Матроны можно в знак почитания поставить букетик из живых хризантем. Согласно преданию, обращаться с просьбами о помощи к Матроне стоит в том случае, если в вашей семье стали возникать частые ссоры на почве проблем с жильем. Например, вы никак не можете приобрести отдельную квартиру или дом и вынуждены жить с родителями или другими родственниками. Также к ней можно обращаться и тогда, когда в семье возникают частые скандалы по поводу воспитания детей или проблем на работе.
Молитва к исповедникам Самону, Авиву и Гурию
Сохранение семьи считалось самым сокровенным в жизни любого человека, независимо от его вероисповедания и национальной принадлежности. Помимо женских образов святых, издавна члены одного рода могли обращаться за духовной помощью к исповедникам и великомученикам Самону, Авиву и Гурию.
Эти святые считаются особыми покровителями счастливой совместной жизни супругов. Согласно легенде, эти великомученики были прилюдно казнены язычниками по причине их отказа от веры своих соплеменников (они отрицали многобожие и молились лишь одному богу).
Данная молитва о мире в семье выглядела примерно так:
Согласно преданию, именно это обращение к святым могло уберечь всех домочадцев от возможных бед и несчастий.
Молитва к евангелисту Иоанну Богослову
Когда между мужем и женой возникали частые ссоры, а разногласия все дальше отдаляли их друг от друга, в ход шло обращение к евангелисту Иоанну Богослову.
Именно этот святой в народе называется «апостолом любви», так как за свою любовь к Богу он испытал гонения со стороны городских властей и идолопоклонников, подвергся заточению. В итоге он прожил в мучениях и ссылках до 105 лет.
Считается, что молиться этому святому необходимо родителям школьников, у которых есть какие-либо психологические проблемы на почве семейных неурядиц, для нормализации отношений между мужчиной и женщиной в браке и т.д.
Молитва Божьей Матери Семистрельнице
Еще одна сильная молитва для крепкого семейного союза - обращение к Божьей Матери Семистрельнице. Икона изображает Богородицу без Младенца с пронзающими Ее сердце семью стрелами. Считается, что именно этого количества достаточно, дабы нейтрализовать весь негатив, который в любой момент времени может обрушиться на счастливую семью.
Обращаясь к Семистрельнице, молящие обычно просят ее уберечь их семейный очаг от людской зависти, от болезней, от плотского искушения, от дурного глаза и т.д. Изображение Богородицы необходимо вешать вблизи входной двери (или над ней). Говорят, что таким образом вы не допустите в свой дом тех людей, которые желают вам и вашим близким зла.
В заключение скажем, что независимо от того, направляете вы свое обращение по поводу семейного благополучия к Богу, святым, архангелам или великомученикам, необходимо подкреплять свои слова верой. В противном случае у вас ничего не получится! Мира в вашем доме, благополучия, любви и огромного вселенского счастья!
Источник : https://religiya.temaretik.com/2466926790355454277/
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