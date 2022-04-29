Молитва о сохранении семьи Пресвятой Богородице

Семья – это самое ценное, что есть в жизни любого человека. Именно она становится надежным пристанищем и источником умиротворения в период любых неурядиц: будь-то проблемы на работе, в личной жизни, трудные ситуации.

Однако, как и любые дорогие сердцу отношения, ее необходимо ценить и беречь, храня крупицы добра и отметая от себя все дурное. Помочь вам в этом может молитва о сохранении семьи.

Что такое молитва?

Прежде чем ответить на ряд вопросов, касающихся сохранения семейного очага, давайте уточним само понятие молитвы. Она подразумевает некое мысленное или озвученное обращение человека к Богу: может исходить из глубины души (когда молящийся придумывает текст молитвы по ходу обращения) или быть составленной в стихотворной форме. Произносится молитва о сохранении семьи (как любая другая) в полголоса, шепотом или нараспев.

Обращение к Богу может быть представлено в виде:

просьбы («Прошу решить мою ситуацию… Помоги!»);

вопроса и укора (в библейских текстах говорят о «роптании на Бога»);;

прощения и раскаяния («Прости меня»…) и т.д.

Когда используется молитва?

Любая мольба связана с какими-либо проблемами или трудностями на жизненном пути просящего. Например, молитва о семье Пресвятой Богородице дает возможность сохранить ее целостность.

Каждое прошение сугубо индивидуально и относится к каждому конкретному человеку и случаю. К примеру, одни женщины обращаются к ликам святым с просьбой вернуть мужей в семью, думая, что тех «приворожили» (заставили при помощи магии полюбить другую). Другие же беспокоились о здравии супруга, отправившегося на заработки далеко от родного дома и т.п.

Молитва может быть связана с торжественным (рождением ребенка, свадьбой, повышением по службе и т.п.) или тревожным, а то и трагическим событием (болезнью или травмой близкого, банкротством и другими проблемами).

Как правильно молиться?

Любая просьба к Всевышнему, как и молитва о сохранении семьи, предусматривает определенный ритуал. Например, традиционно считается: для того чтобы помолиться, человеку необходимо:

стать на колени;

поднять глаза к небу (потолку или посмотреть на икону);

сомкнуть руки (ладони вместе, пальцы вместе).

Однако это не совсем так. Молитва о семье Пресвятой Богородице может быть озвучена в произвольной форме (например, лежа на диване). Ее произносить следует в любое удобное для себя время суток. Главное, чтобы текст молитвы отображал цель обращения.

Каждаямолитва о сохранении семьи связана с определенной надеждой и верой человека, что все, о чем он просил, исполнится.

Кому молиться о сохранении семьи?

Как и в греческой и египетской мифологии, библейские истории рассказывают о самых разных святых, к которым советуют обращаться с просьбой специалисты в области религиозных учений. При этом каждый святой, если верить преданиям, отвечает за определенный «сектор». Для примера можно вспомнить обращение одной из героинь кинофильма «Д`Артаньян и три мушкетера» Катрин, которая пела песню: «Святая Катерина! Пошли мне дворянина…». В данном случае святая являлась покровительницей незамужних дам и помогала им найти подходящих женихов.