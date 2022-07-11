Почему «Спящая красавица» подмигивает туристам, как это возможно

Эта история началась в 1920 году, 6 декабря или чуть раньше. В семье служащего из города Палермо случилось несчастье – дочь Марио Ломбардо по имени Розалия сильно заболела и ушла из жизни. Врачи сказали, что всему виной пневмония.

Марио, как и любой бы другой отец в его ситуации, был безутешен. Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что дочери – этого ангелочка – больше нет. Ломбардо не хотел отпускать Розалию. Но всё в этом мире работает по одному закону: если душа оставила тело, то плоть разрушается.

Впрочем, Марио, даже прекрасно понимая ситуацию, хотел найти выход. И он его в какой-то степени нашел. Ломбардо обратился к специалисту по бальзамированию Альфредо Салафии. Химик хорошо поработал и мумифицировал тело маленькой Розалии.

Рецепт

Салафия до этого имел большой опыт по созданию мумий. Он ранее экспериментировал, искал лучший способ сохранить плоть. И у него это прекрасно получалось. А в случае с Розалией – просто великолепно.

Альфредо решил, что не стоит извлекать внутренние органы из тела. Химик через проколы вводил под кожу следующие вещества:

1. Формалин – чтобы дезинфицировать и сохранить в неизменном виде ткани.

2. Спирт – который способствовал скорому высыханию тела.

3. Глицерин. Задачей этого компонента была защита от полного обезвоживания мумии.

4. Салициловая кислота – чтобы не развивался грибок.

5. Соли цинка. Их Альфредо взял для того, чтобы тело затвердело. В частности, соли цинка призваны были защищать щеки от проваливания.

Состав получился почти идеальным, как и мумия. Тело Розалии выглядело так, будто девочка еще жива и просто спит. Так мумию и прозвали – «Спящая красавица».

На протяжении почти века тело не менялось, сохранялся естественный цвет кожи. На Розалию было смотреть и интересно, и страшно. Мумия выглядела ангельски: пухлые щечки, длинные ресницы, светлые волосы, нарядное платье, бант. Людям, которые смотрели на Розалию, казалось, что она вот-вот проснется, улыбнется, что-то скажет.

Но, как было уже указано, девочка ушла из жизни в 1920 году.

Однако была с этой мумией одна странность.

Подмигивающая девочка

Среди туристов, которые интересовались городом Палермо, его катакомбами и мумиями, ходила легенда, что Розалия, если остановиться и внимательно на неё посмотреть, начнет подмигивать. Некоторые посетители катакомб были просто в ужасе. Они рассказывали, что видели собственными глазами, как мумия им подмигивает. Жутко. Особенно, когда речь идет о таком ангельском теле. Иным мумиям и подмигивать-то нечем – не сохранились веки. У «Спящей красавицы» с этим было всё в порядке.

Не будем говорить о паранормальных явлениях, хотя все предпосылки к этому, кажется, есть.

Розалия Ломбардо, пишу в третий раз, ушла из жизни в 1920 году. Врачи констатировали этот факт. И нет смысла говорить о том, что девочка все же живет какой-то своей «потусторонней» жизнью. Ученые это отрицают.

В чем же загадка? Почему Розалия подмигивает? Как это возможно?

Версии

Они выдвигаются разные. Расскажу о самых реалистичных и материалистичных. Одна из них, похоже, еще и правдоподобная.

Некоторые специалисты, которые в паранормальные явления не поверили, посчитали, что у мумии меняется натяжение кожи, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Банальная физика: когда жарко – предметы расширяются, глаза приоткрываются, кажется, что мумия подмигивает.

Но тут есть несостыковка. Выше было указано, что человек, который изготавливал мумию, использовал соли цинка для того, чтобы ткани стали твердыми. Альфредо, конечно, мог дать маху, не рассчитав пропорции. К слову, в 2000-х годах тело Розалии стало менять цвет и разрушаться, его перенесли в другое место, где влажности меньше, и поместили в саркофаг с азотом.

И все же разгадка тайны в другом. Когда Салафия сделал мумию, глаза у Розалии оказались немного приоткрытыми. Не со всех ракурсов это заметно. И не при любом освещении. Соответственно, когда кто-то из туристов перемещался по катакомбам, смотря на девочку, ему казалось, что Розалия подмигивает.

Всё объяснилось очень просто. Может, кому-то хотелось услышать загадочную историю про живую мумию. Увы, многие вещи в нашем мире, которые, на первый взгляд, трудно объяснить, имеют вполне логичное обоснование, нужно только хорошо подумать.

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А вы знали об этом?

В городе Риме никто не должен носить штаны. Если человек после того, как услышит этот закон, упорствует в ношении штанов, он должен быть лишён всех гражданских прав и изгнан из города Рима. О штанах римляне сначала и не подозревали, что такое бывает.Они впервые увидели штаны на варварах, с которыми большую часть своей истории воевали. Так что это была одежда не только чужеземца, но и врага! Надеть штаны в Риме – это как в России вырядиться в эсэсовский мундир! Кстати, римляне называли эту вражескую одежду "бракас". Отсюда произошли французские "брэ", английские "бричиз", и наши "брюки".

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