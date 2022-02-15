Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст: соединённые после смерти

Соборный праздник великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и Константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста, сыгравших огромную роль в формировании христианской догматики и богослужения, был установлен в самом конце XI века, когда в Константинополе шли споры, кто из них главнее. Но почему именно к их авторитету Церковь до сих пор — вот уже тысячу лет — обращается, когда внутри нее начинается очередное «брожение умов»?

Соединенные после смерти

Память каждого из этих святых по отдельности праздновали и раньше. Но, по преданию, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну, прозванному Мавроподом, они явились все вместе и засвидетельствовали, что перед Богом они равны. После этого видения владыка, выдающийся духовный поэт того времени, составил им общую службу на 30 января (12 февраля по новому стилю), так как всех троих Церковь вспоминала именно в этом месяце: Василия Великого — 14 января, Григория Богослова — 7 февраля, а Иоанна Златоуста — в день перенесения его мощей, 9 февраля.

Стали появляться и их общие живописные изображения: первое из дошедших до наших дней — в хранящейся в Британском музее Псалтири, изготовленной писцом Студийского монастыря Федором в 1066 году.

Но почему именно отцы-каппадокийцы и Иоанн Златоуст стали для Церкви точкой опоры в трагическом для нее XI веке, расколовшем ее надвое (Великий раскол произошел в 1054 году)?





Собор вселенских святителей; Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов; Россия. Псков; XVI в.

Все дело в том, что они сами и пример их борьбы с современными им ересями воспринимались Церковью как твердая основа веры, необходимая в дни духовных шатаний и нестроений. Особенно в мире, который с 1000 года со дня на день в страхе ждал конца света, предсказанного в Откровении Иоанна Богослова. Оказалось, что именно эти святые наиболее созвучны христианам на сломе эпох.

Жизнь в эпоху перемен

Эти три святителя, жившие в IV–V веках, на перекрестке двух культур-гигантов — античной и византийской, оказались в центре великой мировоззренческой трансформации. Они стали свидетелями решающего для судеб христианства столкновения языческой и христианской традиций и наступления новой эпохи. В смуте и борениях перерождался старый мир. Это было время всеобщего мировоззренческого беспорядка и крайностей, поиска нового духовного идеала в восточных мистических культах, в истой умозрительной философии, в гедонизме — плотском наслаждении без границ.

В это непростое время Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст проповедовали религию самоотвержения, аскезы и высокой нравственности, боролись с ересями, толковали Священное Писание, в храмах разъясняли учение о Святой Троице, произносили пламенные речи и возглавляли епископские кафедры. Все трое стояли у истоков новой литературной традиции, и позднейшие писатели нередко черпали образы в их произведениях. Православная Церковь до сих пор служит литургии по канонам, составленным Василием Великим и Иоанном Златоустом.

Их жизнь и творения помогают понять, как закладывались основы единения веры и разума, науки, образованности, не противоречащие подлинному благочестию. Они не отрицали светской культуры, напротив, призывали изучать ее, «уподобляясь пчелам, которые садятся не на все цветы равно, и с тех, на которые нападут, не все стараются унести, но, взяв, что пригодно на их дело, прочее оставляют нетронутым» (Василий Великий. «К юношам. О том, как пользоваться языческими сочинениями»).

Василий Великий



Святой сын святых

Праздновать его память Церковь начала сразу после его кончины. Святой Амфилохий Иконийский в проповеди в день кончины святителя говорил: «Не без причины и не случайно божественный Василий разрешился от тела и преставился от земли к Богу в день Обрезания Иисуса, празднуемый между днем Рождества и Крещения Христова. Поэтому сей блаженнейший, проповедуя и восхваляя Рождество и Крещение Христово, превозносил обрезание духовное, и сам, совлекшись тела, удостоился вознестись ко Христу именно в священный день воспоминания Обрезания Христова. Посему-то и установлено в настоящий день ежегодно чтить память Великого празднованием и торжеством».

Будущий архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий родился около 330 года в знатной и богатой семье. Его дед и бабка во время гонения Диоклетиана семь лет скрывались в лесах. Его мать была дочерью мученика, а отец — известным адвокатом и преподавателем риторики. В семье было десять детей, и пятеро из них были потом причислены клику святых.

Рос Василий в родительском поместье, воспитывался матерью и бабкой, первоначальное образование получил под руководством отца, затем учился у лучших учителей Кесарии, потом в Константинополе и, наконец, в Афинах. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в астрономии, математике и медицине, — по словам святого Амфилохия, «это был корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы».

В Афинах он сдружился с Григорием Богословом. Позднее, в похвальном слове Василию Великому, святитель Григорий восторженно говорил об этом времени: «Нами руководили равные надежды и в деле самом завидном — в учении… Нам известны были две дороги: одна — к нашим священным храмам и к тамошним учителям; другая — к наставникам наук внешних».



Святой Василий Великий. В. Шебуев

Вернувшись в Кесарию, Василий первое время преподавал риторику, потом принял крещение, был поставлен чтецом, потом, «желая снискать руководителя к познанию истины», отправился в Египет, Сирию и Палестину, к великим христианским подвижникам. Он решил им подражать: раздал имущество бедным, поселился в родовом поместье на берегу реки, собрав вокруг себя иноков, вызвал письмами своего друга Григория Богослова, и они подвизались в строгом воздержании в жилище без кровли, без очага, питаясь самой скудной пищей. Сами обтесывали камни, сажали и поливали деревья, возили тяжести и все глубже вчитывались в Священное Писание.

Ересь Ария как импульс к действию

Но в царствование императора Констанция Василия призвали к служению: он вернулся в Кесарию, был рукоположен сначала в диакона, затем в пресвитера. Но епископ Евсевий позавидовал его популярности, и Василий вернулся в пустыню и занялся устройством монастырей. А в Кесарию вновь приехал лишь после воцарения императора Валента, приверженца ереси Ария, когда для православия наступили тяжелые времена и «предстояла великая борьба».

С того времени и церковное правление перешло к Василию, хотя по иерархии он занимал лишь второе место. Проповеди он говорил ежедневно, часто дважды — утром и вечером. Составил чин литургии, написал толкования на Шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, на псалмы, составил собрание монашеских правил, а когда в 370 году епископ Кесарийский Евсевий скончался, занял его место.

Но болезни, труды, воздержание, заботы и скорби рано истощили его силы: преставился святитель Василий 1 января 379 года и в скором времени был причислен к лику святых. Ему было всего 49 лет.

Григорий Богослов



Однокашник императора-отступника

Архиепископ Константинопольский, богослов, близкий друг и сподвижник Василия Великого, Григорий Назианзин, вошедший в историю Церкви как Григорий Богослов, родился около 329 года в городе Арианза в Каппадокии.

Его отец, тоже Григорий, был богатым аристократом-язычником, но под влиянием своей жены Нонны, причисленной впоследствии к лику святых, принял крещение и со временем стал епископом в городе Назианзе.

Все детство и юность Григорий учился — сначала дома, потом в Кесарии Каппадокийской, Кесарии Палестинской, Александрии. Изучал риторику, поэзию, геометрию, астрономию, философию. В Афинах познакомился с Василием, будущим архиепископом Кесарии Каппадокийской, и с Юлианом, будущим императором, прозванным Отступником.

Домой Григорий вернулся тридцатилетним, когда его отец уже стал епископом. Он принял крещение и уехал к своему другу Василию, в монастырь, который тот основал в своем имении в Понте. Но через три года отец, которому нужен был помощник, вызвал его к себе и рукоположил в сан священника, однако Григорий тут же вернулся в обитель. Впрочем, через год все-таки приехал к отцу, но вскоре император Юлиан начал гонения на христиан, и он опять удалился в монастырь.

Когда Василий Великий стал архиепископом, он попросил друга возглавить только что образованную им епархию в городе Сасиме, чтобы вместе бороться с набиравшим силу арианством. Григорий не смог отказать, но в Сасиме пробыл недолго и снова сбежал в свою пустынь. А другу написал: «Укоряешь меня в лености и в нерадении, потому что не взял твоих Сасимов, не увлекся епископским духом, не вооружаюсь вместе с вами, чтоб драться, как дерутся между собой псы за брошенный им кусок. А для меня самое важное дело — бездействие. …И думаю, что, если бы все подражали мне, то не было бы беспокойств Церквам, не терпела бы поруганий вера, которую теперь всякий обращает в оружие своей любви к спорам».

Епископ поневоле

Но епископом стать ему все же пришлось — когда умер его отец, сами жители Назианза избрали его на свою кафедру.



А после смерти Василия Великого в январе 379 года его избрали архиепископом Константинополя, города, в котором за сорок лет правления императоров, покровительствовавших арианам, почти все церкви, включая Святую Софию, были арианскими.

Григорий остановился в доме своих родственников, устроил там в одной из комнат домовую церковь и начал совершать богослужения. В этой церкви в 380 году он произнес свои знаменитые пять слов «О богословии», принесшие ему славу Богослова. Ариане грозились его убить, кидали в него камни, но через год император Феодосий своим приказом вернул Святую Софию православным и сам ввел в нее Григория.

А для решения вопросов, связанных с взаимными обвинениями друг друга в ересях, был созван Собор, получивший название Второго Вселенского. На этом Соборе ереси были преданы анафеме, а Григорий Богослов был признан законным архиепископом Константинопольским. Но приехавшие позже его противники снова начали распрю, и Григорий, измученный борьбой за власть, которой он не желал, сложил с себя архиепископские полномочия, вернулся в Назианз и перестал ездить на церковные Соборы.

«Нет, весь я не умру…!»

Последние годы он сильно болел, но много путешествовал по монастырям и занимался богословскими трудами. Скончался он 25 января (7 февраля по новому стилю) 389 года, перед смертью завещав все свое фамильное имение епархии. После него осталось 245 посланий, 507 стихотворений и 45 «Слов». Но биографы утверждают, что в первую очередь он все-таки был не писателем, а оратором, хотя именно его богословие высоко ценили Максим Исповедник, Фома Аквинский и святитель Филарет Московский.

В 950 году при императоре Константине Багрянородном мощи Григория Богослова перенесли в Константинополь, в церковь святых апостолов, а в 1204 году крестоносцы увезли их в Рим, где впоследствии в соборе святого Петра для них была устроена специальная гробница. И только в 2004 году, по решению папы Иоанна Павла II, их вернули в Стамбул, где они теперь хранятся в соборе святого Георгия.

Иоанн Златоуст



Учиться, учиться и учиться

Современник отцов-каппадокийцев, Иоанн Златоуст родился в Антиохии около 347 года. Его отец вскоре умер, и воспитывала его мать, которая, овдовев совсем юной — ей не было и 20 лет, — не стала больше выходить замуж и посвятила себя сыну.

Он учился у лучших философов и риторов Антиохии, в 18 лет отправился доучиваться в Афины, а вернувшись, принял крещение и через три года был рукоположен во чтеца и стал учеником пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского, написавшего толкования почти на все книги Библии.

Проповедь, рожденная в молчании

После кончины матери Иоанн принял монашеский постриг и четыре года провел в пустыне, причем два из них — в полном безмолвии, в пещере. Но такая суровая аскеза оказалась ему не по силам: он заболел и вынужден был вернуться в Антиохию, где его вскоре рукоположили сначала в диакона, а потом в священника.

Последовавшие затем двенадцать лет священства в Антиохии были, быть может, самыми счастливыми в его жизни. Пресвитер Иоанн ревностно исполнял заповедь попечения о бедных: при нем в храме каждый день кормили до трех тысяч дев и вдовиц, не считая больных, странников и заключенных. Он оказался блестящим проповедником, за что и получил от паствы прозвище Златоуст. Двенадцать лет он дважды в неделю, а то и ежедневно, проповедовал в храме. В этот период он написал толкования на Священное Писание, множество бесед на отдельные библейские тексты, поучений на праздники, похвальных слов святым и апологетических текстов.

Его рассуждения об устройстве человеческих взаимоотношений, о христианской семье, воспитании детей, молитве домашней и общественной, о значении приходского храма, об обязанности заботиться об общем благе, христианской взаимопомощи и благотворительности стали классикой христианской литературы. И скоро слава Иоанна Златоуста гремела во всем христианском мире.

Поэтому в 397 году именно его возвели на освободившуюся Константинопольскую кафедру. Святителю Иоанну было тогда чуть больше пятидесяти.



Перенесение честных мощей Святого Иоанна Златоуста. Ярославль или Романово-Борисоглебск, XVIII век



Плата за правду

Он начал с духовного совершенствования священства и примирения враждующих епископов, а средства, предназначенные для архиепископа, тратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Он писал богослужебные тексты — даже составил свой чин литургии, посылал опытных проповедников к кельтам, скифам, славянам и готам, боролся с ересями, поставил епископа для Церкви Боспора, находившейся в Крыму.

Распущенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя сурового обличителя, что навлекло на него гнев императрицы Евдоксии, жены императора Аркадия. С помощью Александрийского архиепископа Феофила, объединившего недовольных Иоанном епископов, императрица в 403 году собрала так называемый Собор «при Дубе», который осудил его по мелочным и ложным обвинениям, главным из которых было «оскорбление императрицы». За это Иоанна приговорили низложить и предать казни. Но император заменил казнь изгнанием.

В марте 404 года приговор был утвержден, а в октябре императрица Евдоксия скончалась. Даже язычники усмотрели в этом небесное наказание за неправедное осуждение угодника Божия.

Иоанн же, находясь в ссылке в Армении, продолжал утешать, наставлять и поддерживать своих последователей — за два года он написал множество писем епископам Азии, Африки и Европы и своим друзьям в Константинополе (их сохранилось 245).

Из Абхазии в Рим

С зимы 406 года болезнь приковала его к постели. Но враги его не унимались: из столицы пришел приказ перевести его в глухой Питиунт (Пицунду в Абхазии). Но по дороге, в городе Команы, где за сто лет до этого принял смерть за Христа великомученик Василиск, силы оставили святителя, и 14 сентября 407 года он скончался. Там его и похоронили.

Но уже в 438 году, при сыне императрицы Евдоксии, императоре Феодосии II, мощи святого Иоанна Златоуста перенесли в Константинополь.

В 1204 году крестоносцы вывезли их в Рим и только 26 ноября 2004 года, по решению папы Иоанна Павла II, их вместе с мощами Григория Богослова вернули Константинопольской Церкви.

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